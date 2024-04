Concierto dedicado a Brahms y dos películas con Oscar en la programación cultural de Elche

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche ha dado a conocer la programación cultural de esta semana en la ciudad, en la que destaca un concierto y la proyección de dos películas galardonadas en la última edición de los Oscar.

La Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche (OSCE) protagoniza el concierto de música clásica Brahms en el Gran Teatro el próximo sábado 20 de abril. Se trata de un concierto de piano y orquesta que contará con la presencia de la solista Alina Bercu.

Por otro lado, los Cines Odeón proyectan la película ganadora con el Óscar a mejor película de animación El chico y la garza, cuya historia sigue a un chico de doce años que intenta adaptarse a su vida en una nueva ciudad. Todo cambiará cuando una garza parlante le comunica que su madre sigue viva y se sumerge en una aventura en otro mundo. También se estrena la película ganadora en la categoría de mejor actriz de reparto, Los que se quedan, protagonizada por Paul Hunham, un profesor cascarrabias que, obligado a permanecer en el campus durante las vacaciones de Navidad, acabará estableciendo un vínculo especial con un alumno problemático y la jefa de cocina.

Para finalizar, Cultura destaca otra de las novedades: en la Sala Orden Tercera tiene lugar, desde el día 11 de abril hasta el 30 de junio, la exposición: “Arriba el Telón”, que hace un recorrido por la carrera de Alberto Miralles y el teatro en Elche.

GRAN TEATRO

Ciclo La Dignidad de la Palabra: Carlos del Amor

Jueves 18 de abril a las 20:00 h

Entrada libre limitada al aforo

Duración: 75 minutos

Información : Carlos del Amor nació en Murcia en 1974 y vive en Madrid desde el año 2000. Es conocida su labor periodística, siempre ligada a RTVE y enfocada a la cultura. Es habitual verle cubrir los festivales de cine más importantes del mundo y pasear por los principales museos ofreciendo unas crónicas muy reconocibles, que le sitúan como una de las voces más importantes del periodismo cultural de nuestro país.

Música clásica: Brahms, con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche, OSCE

Sábado 20 de abril a las 19:00 h

Precio: 16, 18 y 20 €

Duración: 100 minutos

Información : Concierto para piano y orquesta, con la solista Alina Bercu.

Danza: Emergentes, XIII Festival Abril en Danza

Domingo 21 de abril a las 19:00 h

Precio: 8, 10 y 12 €

Información : Celebramos el 13º aniversario del Festival Abril en Danza. Y, para ello, vamos a dar voz y protagonismo a jóvenes talentos y compañías emergentes. El lema de este año es “miscelánea” y EMERGENTES es el mejor ejemplo para darle sentido con una mezcla de propuestas diversas.

*****

PLAZA DE BAIX

Danza: XIII Festival Abril en Danza

Viernes 19 de abril a las 19:00 h

Información : El espectáculo de danza contará con tres actuaciones: “Somos”, de Look at Things Different (Cataluña-Valencia), “Lo Invisible”, de No Bautizados (Madrid) y “Lo que los Árboles no Cuentan”, de Héctor Plaza & Kiko López (Andalucía).

*****

L’ESCORXADOR

Teatro: Tres sombreros de copa, con la Cía. Talleralia

Viernes 19 y sábado 20 de abril a las 21:00h

Entrada única 11 euros a la venta en taquilla del Gran Teatro, instantiket.es y una hora antes del espectáculo en la taquilla de L’Escorxador

Duración: 90 minutos

Información : Versión musical de la obra de Miguel Mihura. Dionisio duerme en una pensión su última noche antes de casarse, cuando irrumpe en la habitación un grupo de bailarinas de varietés y organizan una juerga noctámbula que durará hasta la madrugada, y que casi terminará con los sanos proyectos del protagonista.

*****

LA LLOTJA

Teatro en inglés: Jack & the giant/ Trouble in the jungle/ I spy, con la Cía. Face2Face

Jueves 18 de abril en horario matinal

Entrada concertada con centros educativos

Rock: Los Enemigos en concierto

Viernes 19 de abril a las 22:00 h

Precio: anticipada 20 € + gastos. En taquilla 25 €

Venta de entradas: wegow.com y lomasticket.com

Duración: 90 minutos

Información : Los Enemigos abandonan la trinchera y desbaratan cualquier amago de resistencia en apenas tres minutos. Sus directos son una demostración de poderío voltaico, inventiva lírica y actitud rockera. Desatados como nunca, su décimo álbum, Bestieza, es todo un acontecimiento para la música española.

Magia-humor: El mago viajero, con Mago Josemari

Sábado 20 de abril a las 18:30 h

Precio: 12 €

Venta de entradas: entradium.com

Duración: 55 minutos

Información : Premio nacional de magia infantil. Apariciones, desapariciones, viajes imposibles, sombras chinescas, monstruos de peluche y un detector de mentiras que no funciona demasiado bien.

*****

CINES ODEÓN

Filmoteca: Los que se quedan

Del miércoles 17 al domingo 21 de abril

Horario especial: 17:30 h/ 20:30 h

Nacionalidad: Estados Unidos

Sinopsis : Paul Hunham, un profesor cascarrabias, se queda en el campus durante las vacaciones de Navidad para cuidar a estudiantes sin hogar. Surge una conexión entre él, un estudiante problemática, y la jefa de cocina, que está de luto por la pérdida de su hijo en Vietnam. Juntos, enfrentan sus traumas y forjarán un vínculo.

Proyección especial Cineclub “Elx en pantalla”: Matar

Jueves 18 de abril

20:00 h

Entrada libre hasta completar aforo.

Organiza Cineclub Luis Buñuel

Presentación a cargo de José Cámara y Raúl Cornejo

Nacionalidad: España-Francia-Italia

Sinopsis : La Interpol investiga una serie de asesinatos cuyos autores son traficantes de droga y pornógrafos. Las víctimas son atacadas cuando están totalmente distraídas en cualquier lugar. El criminal graba sus asesinatos para mostrárselos a un niño que alaba las astucias del homicida. La investigación conduce la trama hasta un país árabe, que se ambientó en Elche, entre sus palmeras y en las calles del Raval.

Cineclub Luis Buñuel: El chico y la garza

Viernes 19 de abril

17:30 y 20:00 h (VOSE)

Nacionalidad: Japón

Sinopsis : Mahito, un joven de 12 años, lucha por asentarse en una nueva ciudad tras la muerte de su madre. Sin embargo, cuando una garza parlante informa a Mahito de que se madre sigue viva, entra en una torre abandonada en su busca, lo que le lleva a otro mundo.

Cine infantil: Nina y el secreto del erizo

Sábado 20 de abril a las 17:30 y 20:00 h

Domingo 21 de abril a las 17:30 h

Nacionalidad: Francia

Sinopsis : Nina, de 10 años, está muy triste desde que su padre perdió su trabajo en una fábrica tras un desfalco llevado a cabo por el capataz. Con su amigo Mehdi, la niña se embarcará en una búsqueda que podría conducir al descubrimiento de un tesoro escondido en la fábrica en desuso.

Información general de la filmoteca

Entrada general: 3 €

Miércoles (día del espectador): 1,50 € (gratis con la tarjeta dorada del Ayuntamiento)

Jueves: gratis para estudiantes de secundaria, bachillerato y de la Universidad de Elche menores de 30 años (acreditándolo con el carnet del centro educativo).

Filmoteca en VOSE: jueves a las 20:00 y 22:30 h

Información y venta de entradas en www.instanticket.es y taquilla del cine Odeón, 45 minutos antes de cada sesión.

Información del Cine-club Luis Buñuel

Entrada: 5 €, y para socios del cineclub, acceso con la tarjeta semestral.

Venta de entradas en www.lomasticket.com y en la taquilla del cine Odeón.

*****

BARRIOS Y PEDANÍAS

Centro Social Victoria Kent

Teatro familiar: Entremeses, con la Cía. Soy Artista

Sábado 20 de abril a las 18:00 h

Alzabares – Centro Cívico

Teatro-taller infantil familiar en valenciano: Crea marionetas del mago de Oz con goma espuma, con la Cía. Arte para Todos

Sábado 20 de abril a las 18:00 h

Peña de las Águilas – Centro Cívico

Magia familiar: Mago Joan Vidal

Sábado 20 de abril a las 18:00 h

El Altet – Plaza Mayor

Flamenco: Yolanda García

Sábado 20 de abril a las 19:00 h

*****

CAPILLA DE LAS CLARISAS

Exposición fotográfica: Elche, Crónicas de un objetivo, de Antonio J. Morillas Torres

Del viernes 5 de abril hasta el domingo 28 de abril

De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h

Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

CLAUSTRO DE LAS CLARISAS

Evento socio cultural: X Encuentro Anual de Dibujantes Urbanos en Elche- Dibujando entre Palmeras

Días 19, 20 y 21 de abril

El horario de la actividad será:

- día 19 de abril de 2024. En horario de 16:00h a 20:00h

- día 20 de abril de 2024. En horario de 10:00h a 14:00h y de 16:00h. a 20:00h.

- día 21 de abril de 2024. En horario de 10:00h a 14:00h

Información : La Agrupación Cuadernos Viajeros organiza este evento, que se desarrollará también en las inmediaciones del C.C. Las Clarisas. Los participantes podrán acceder de manera gratuita al MAHE, Museo de la Festa, Baños Árabes, Torre de La Calahorra y Museo del Palmeral.

*****

LONJA MEDIEVAL

Exposición: Historia ilustrada de la Dama de Elche

Del jueves 18 de abril al domingo 16 de junio

De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h

Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

Información : La Real Orden de la Dama de Elche ha organizado esta exposición con obras en acuarela y dibujos sobre la historia de la Dama de Elche del artista ilicitano Antonio Ródenas.

SALA ORDEN TERCERA

Exposición: Proyecto Arriba el Telón

Del jueves 11 de abril hasta el domingo 30 de junio

De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h

Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

Información : Organiza la Concejalía de Transparencia, Participación, Distritos, Bibliotecas, Mercados y Mercadillos.

*****

MACE - SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES

Exposición: Figuras y ficciones, de Daniel Coves

Exposición del 26 de diciembre de 2023 al 28 de abril de 2024

De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h

Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

Información : El reconocido artista ilicitano Daniel Coves expone por primera vez en Elche, con más de 40 obras de arte figurativo; en muchas de ellas parecen personas donde predomina el tiempo, la imagen y el color.

*****

MAHE - SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES

Exposición: Més de 500. El primer document de la Festa d’Elx.

Exposición del 21 de diciembre de 2023 al 21 de abril de 2024

De lunes a sábado de 10:00 a 18:00 h

Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h

Información : El MAHE presenta la exposición temporal por el 500 aniversario de Misteri d’Elx, y con ella, muestra la historia de su patrona y el primer escrito de la obra de hace más de 500 años.

MAHE - SALA ROJA

Música clásica: Ensemble de clarinete y Ensemble de saxos.

Viernes 19 de abril a las 19:00 h

Entrada libre hasta completar aforo.

Información : El concierto forma parte del II Ciclo de Música en Museos Municipales de Elche 2024. Obras de Mozart, Crepin, Niehaus, Albéniz y Joplin

OTROS ESPACIOS

LA TRAMOIA

Teatro: Perseverance, por la Cía. Marroch (Alicante)

Martes 16 y miércoles 17 de abril a las 10:30 h, en valenciano (concertado con centros educativos)

Jueves 18 y viernes 19 de abril a las 10:30 h, en castellano (concertado con centros educativos)

Sábado 20 de abril a las 18:00 h. Público Familiar

Recomendado a partir de 6 años

Duración: 55 minutos