El daño en los ornamentos de la Puerta Mayor de Santa María obliga a instalar una malla

Coronando la segunda hornacina de la Puerta Mayor, justo en la que se encuentra la imagen de San José con el báculo florecido que le caracteriza y Jesús en brazos, se pueden apreciar los restos de lo que en su día fue un doble escudo que pertenecía al Ducado de Arcos y el Marquesado de Elche, según consta en la web de Santa María, aunque no se distinguen sus armas. Un ornamento deteriorado aunque, en este caso, no por el paso del tiempo. Se encuentra así porque, durante el Motín de Esquilache de 1766, un movimiento que en Elche se dirigió contra el régimen feudal, se picó este remate. Con la restauración de la Puerta Mayor dirigida por Antonio Serrano Bru en los años 90, se planteó eliminar ese doble escudo, aunque, al final, se optó por dejarlo porque era un modo de conservar la historia de Elche. El primer análisis de este jueves apunta a que en esa zona no hay daños reseñables por ahora.