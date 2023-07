"Ama la música, odia el fascismo". El grupo Smoking Souls, lejos de retirar el "tuit" en el que el pasado lunes informaba de la supuesta anulación por parte de PP+Vox (no decía ni equipo de gobierno ni Ayuntamiento de Elche) de un supuesto concierto que supuestamente se iba a celebrar en Elche, supuestamente el próximo 9 de agosto y supuestamente dentro de los actos de las Fiestas de Agosto; no solo no lo ha retirado de las redes sociales, como le han pedido responsables municipales, como la concejala de Cultura, Irene Ruiz, a través de su representante, sino que ha hecho público un comunicado en el que asegura, dice en otro tuit que colgó ayer, "tener pruebas por escrito" de lo que aseveran. El diario solicitó el pasado lunes en una llamada telefónica al mánager pruebas de la contratación que avalaran la denuncia de anulación del grupo y este, después de asegurar que llamaría para aportarlas, aún no se ha puesto en contacto con la redacción. En el tuit del grupo donde asegura que tiene pruebas, ha colgado un escrito dando explicaciones pero en el que no aparece este supuesto contrato que le habría confirmado el intermediario musical Pro21cultural, con los que trabaja en la zona.

"La confirmación del concierto a Les Nits de l'Hort de Baix d'Elx, el día 9 de agosto, la obtuvimos por escrito el 22 de mayo de manos de Pro21cultural. Es en ese momento cuando se inicia el proceso administrativo para la contratación del concierto". Smoking Souls, en Twitter Un portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche, que en una comparecencia aseguró el martes a través de la edil de Fiestas, Inma Mora, que iniciaría acciones legales, tras conocer que el grupo sigue asegurando que fue contratado, ha dado a conocer un escueto informe solicitado al técnico del área quien dice lo siguiente: "Según los datos obrantes en la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Elche, no existe ni ha existido ninguna relación contractual ni con el grupo SMOKING SOULS, ni con la mercantil PROGES XXI S.L., ni se ha formalizado ni iniciado ningún procedimiento administrativo de contratación con las citadas entidades". El mismo técnico ya estaba el pasado mandato, cuando supuestamente se firmó el acuerdo, según el grupo, días antes de las elecciones. El nombre de esta mercantil que cita el técnico no es el mismo que la que aporta el grupo como garante de que fueron contratados. Otro lío más. PP +VOX acaben de cancel.lar el nostre concert a Elx.

Quina tristor i quina ràbia. — Smoking Souls (@Smoking_Souls) 24 de julio de 2023 En valenciano Lo cierto es que Smoking Souls, una formación de Pego que canta en valenciano, con varios discos publicados y éxito en los escenarios. Este fin de semana vuelve a actuar en Beneixama. Le ha abierto un pulso al equipo de gobierno ilicitano mientras sigue sumando respaldos en las redes sociales, que al mismo tiempo cargan contra los dirigentes ilicitanos de las formaciones conservadoras. La edil de Fiestas, el pasado martes desafió al grupo a enseñar un solo papel que demostrara que existía un contrato. Hasta ahora, no lo ha hecho, pese a que en ese tuit hecho público horas después dice que tiene pruebas "por escrito". El grupo, con algo más de 11.600 seguidores en Twitter, entre ellos el que fuera alcalde ilicitano, Carlos González, ha recibido gracias a esta polémica más de un millón de visualizaciones del citado tuit, con miles de "likes" y "retuiteos", entre ellos el del ministro de Cultura en funciones, Miquel Iceta, o el que fuera el candidato de Compromís a la Generalitat, Joan Baldoví. El Ayuntamiento de Elche también dijo el martes que denunciaría a los políticos si no retiraban sus comentarios que sirvieron para amplificar la polémica. El Ayuntamiento de Elche desmiente haber cancelado un concierto en valenciano que nunca contrató El documento en valenciano colgado por el grupo, que finaliza con la frase con la que comienza este texto: "Ama la música, odia el fascismo" intenta dar una versión de los hechos en el que insiste en que ellos tienen la razón y se les ha anulado el contrato. Comunicat. Gràcies pel suport sempre. Estima la música, odia el feixisme!



📷:@_minoriaabsoluta@Pro21cultural pic.twitter.com/qR7iLaVRdU — Smoking Souls (@Smoking_Souls) 25 de julio de 2023 "Según los datos obrantes en la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Elche, no existe ni ha existido ninguna relación contractual ni con el grupo SMOKING SOULS, ni con la mercantil PROGES XXI S.L., ni se ha formalizado ni iniciado ningún procedimiento administrativo de contratación con las citadas entidades" Conclusiones del técnico del Ayuntamiento de Elche "Públicos y notorios" Afirman, en el primer párrafo, que "son públicos y notorios" los resultados de elecciones municipales y autonómicas al Páis Valencià del 28 de mayo. Explican que la constitución de los nuevos ayuntamientos, "en el caso de Elche, con cambio de equipo de gobierno" ha supuesto que "el proceso administrativo para la contratación del concierto quedara en punto muerto y silencio administrativo por parte del nuevo consistorio". No obstante, sabemos que el agente de zona responsable de la contratación del concierto, Pro21cultural, ha intentado llegar a las personas responsables de la programación musical por diversas vías sin éxito". El 24 de julio, explican, cuando se hizo pública la programación de Les Nits de l'Hort de Baix y vieron que su concierto no aparecía "habiendo cero representación de grupos en nuestra lengua", dicen, sin que, "recibieran ningún tipo de notificación ni explicaciones previas". La concejala de Fiestas ilicitana ha insistido durante estos tres días en su misma versión: nunca sabía ni del contrato ni del grupo ni nadie se ha intentado en poner en contacto con ellos. Versiones contrapuestas que quizá solo pueden tener aclaración con un careo. Doce años en los escenarios El grupo recuerda que lleva doce años de trayectoria, recorriendo la Comunitat de norte a sur y por todo el Estado español e, incluso, han actuado en Mexico. "Nos dedicamos a la música profesionalmente, con unos valores comprometidos con la cultura, la horizontalidad, las libertades y el respaldo de los movimientos sociales. Arranca el primer punto explicando el que consideran "difícil ecosistema de la música en el Estado español, la gestión de la contratación de conciertos en directo es uno de los aspectos más complicados de toda la cadena de valor", dicen que "esta gestión implica unos procedimientos previos que se dilatan en el tiempo y acaban con la firma de contratos para dar paso a la producción de espectáculos y, finalmente, a la tan esperada actuación". Aseguran que "intervienen negociaciones diversas y agentes diversos, reservas de fechas, ajustes del calendario y, finalmente, confirmaciones telefónicas y también por medios escritos". Y añaden de forma taxativa que "De esta última manera es cómo Smoking Souls obtuvo la confirmación de la actuación a través de un agente de zona/intermediario, en este caso, la empresa Pro21cultural. La confirmación del concierto a Les Nits de l'Hort de Baix d'Elx, el día 9 de agosto, la obtuvimos por escrito el 22 de mayo de manos de Pro21cultural. Es en ese momento cuando se inicia el proceso administrativo para la contratación del concierto". "Las personas, administraciones o entidades que nos contratan apalabran los espectáculos de manera verbal o por otras vías telemática, retrasando al máximo la firma de un contrato, dejándonos en una situación de vulnerabilidad Smoking Souls, en Twitter San Javier y Orihuela En otro párrafo aseguran que otros años, según han comprobado en Google, sí se programaron actuaciones en valenciano en Les Nits de l'Hort de Baix, en 2021 y 2022. El grupo, como ya publicó INFORMACIÓN, anunciaba su actuación en Elche dentro una contratación para un supuesto Palmeral Fest, que no ha existido nunca en la ciudad con esa denominación (sí aparecen referencias en San Javier y Orihuela, por ejemplo), nunca a que fueran a actuar el 9 de agosto en Les Nits de l'Hort de Baix a las que se refiere por primera vez en el tuit. Dice el grupo que en esas actuaciones en valenciano que se realizaron en 2021, "bajo el epígrafe bandes en valenciano (SIC)" participó Tardor i El Diluvi; y en 2022 grupos como La Fúmiga i Muluks, "sin ninguna leyenda de 'en valenciano'". Y opinan: "es evidente que el cambio de color político en la corporación municipal de Elche, a resultas de las elecciones del 28 de mayo, ha afectado al concierto que teníamos confirmado por la programación del 2023 desde hacía meses, contratación en la cual, Smoking Souls y nuestra oficina teníamos confirmación por escrito a través de Pro21cultural el 22 de mayo". En esa fecha la edil de Fiestas era Mariola Galiana (PSOE), quien no se ha pronunciado sobre este asunto. De hecho, los socialistas que entonces gobernaban no han dado su parecer sobre un contrato que se había confirmado estando en el gobierno de la ciudad junto a Compromís, formación que igualmente guarda un mutis sobre este asunto. La polémica con Smoking Souls en Elche se agranda: burofax a Iceta y Baldoví y ecos en el programa de Risto "Es evidente que el cambio de color político en la corporación municipal de Elche, a resultas de las elecciones del 28 de mayo, ha afectado al concierto que teníamos confirmado por la programación del 2023 desde hacía meses, contratación en la cual, Smoking Souls y nuestra oficina teníamos confirmación por escrito" Smoking Souls, en Twitter Dinámica precaria El grupo también quiere visibilizar la dinámica precaria en la que se mueven muchos grupos de música y equipos técnicos en cuanto a la contratación de conciertos. "Las personas, administraciones o entidades que nos contratan apalabran los espectáculos de manera verbal o por otras vías telemática, retrasando al máximo la firma de un contrato, dejándonos en una situación de vulnerabilidad". Dice el grupo que "por desgracia, eso es una situación normalizada para los trabajadores y trabajadoras de la música, que nos obliga a reservar fechas congeladas a las agendas sin garantías y con acuerdos débiles y poco vinculantes". Y añaden: "esta situación se ha visto agravada por los resultados electorales". Acaba el comunicado agradeciendo las muestras de apoyo e "invitando a los responsables políticos a programar música y cultura en nuestra lengua en sus fiestas".