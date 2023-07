La polémica a raíz de un tuit del grupo Smoking Souls de Pego, que canta en valenciano y que este pasado lunes sobre las 15 horas publicaba en redes sociales: "PP +VOX acaben de cancel.lar el nostre concert a Elx. Quina tristor i quina ràbia", se agranda e incluso ha terminado por tomar un cariz nacional. Y es que tanto Miquel Iceta, ministro en funciones de Cultura, como el exdiputado nacional y el que fuera candidato a presidir la Generalitat Valenciana por Compromís, Joan Baldoví, han terminado, entre otras voces públicas y anónimas, por hacerse eco de la versión del grupo musical no solo en las redes sociales, sino también incluso en el programa de Risto Mejide en Cuatro, como ha hecho este último político.

Así las cosas, y ante el "daño a la imagen" de la Administración local, el equipo de gobierno ha anunciado que va a remitir en primer lugar un burofax tanto al grupo musical como "a los representantes políticos" que han compartido las publicaciones en las que se acusa o se da a entender que el ejecutivo ilicitano, conformado por PP y Vox, han censurado la actuación de esta formación en un evento en suelo ilicitano, "Palmeral Fest", que, por ahora, nadie sabe dónde se iba a celebrar, qué grupos iban a actuar ni quiénes lo organizaban o promovían para, en principio, el 9 de agosto, en plenas fiestas grandes de Elche.

"Falsas acusaciones"

Con toda contundencia, la edil de Festejos de Elche, la popular Inma Mora, "ante las falsas acusaciones" y tras desmentir ya el lunes lo que asegura el citado grupo musical, salía este martes no solo a entregar a los medios copia del informe de un técnico municipal en el que se indica que "ni ha existido ninguna relación contractual con el grupo Smoking Souls, ni se ha formalizado ni iniciado ningún procedimiento de contratación del mismo", sino también a insistir en que van a emprender las "acciones legales oportunas".

Para el gobierno local en estas últimas horas se han venido lanzando "injurias y bulos" incluso por parte de representantes públicos que han compartido publicaciones en este sentido. "Es intolerable por parte de cargos públicos", calificaba Mora ciertos comportamientos, además de insistir en que el actual gobierno local "ni ha censurado ni va a censurar ningún espectáculo, y menos aún en valenciano, que es la lengua del Misteri d'Elx".

Contactos

Mora también subrayaba este martes en que su compañera de Cultura, Irene Ruiz, "contactó el lunes con el manager y estos no fueron capaces de asegurar nada", por lo que "ante esta situación ilógica" el gobierno municipal ha decidido no permitir que se injurie más al Ayuntamiento, al tiempo que se lamenta que se utilice esto, por un lado, como estrategia política de la izquierda y, por otro, para que un grupo aproveche esta polémica para visibilizarse, para darse publicidad y pueda así mejorar sus contrataciones.

Entre tanta polémica, con cientos de retuits y voces opinando en las redes sociales, incluso de la propia exconsellera de Educación y Cultura, Raquel Tamarit, la edil Inma Mora ha apuntado que, por ahora, el único nexo de unión entre este grupo y el Ayuntamiento es un presupuesto que ha aparecido en la Concejalía de Festejos por parte de este grupo con fecha 22 de mayo.

Aparece un presupuesto

No obstante, desde el Ayuntamiento ilicitano se insiste en que no tienen constancia, tampoco el anterior equipo de gobierno, conformado por PSOE y Compromís, de que se les hubiera solicitado presupuesto alguno. Mora manifestaba además que todos los días llegan cientos de presupuestos a las distintas concejalías, a la vez que insistía en que no ha existido ninguna relación contractual con la formación muscial ni tampoco iniciado ningún procedimiento administrativo de contratación.

El tuit del grupo musical, después de 22 horas, acumula más de 420 comentarios, más de 5.300 retuits y casi un millón de visualizaciones.