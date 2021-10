El eldense Antonio Molina Giménez, conocido popularmente como Molina, ha fallecido dejando un profundo vacío en su ciudad. Fue uno de los impulsores de la recuperación de la suelta de globos y de correr la traca en las Fiestas Mayores. Fundador de la escuadra Los Sirokos fue miembro destacado de los Moros Musulmanes y músico de la AMCE Santa Cecilia.

Hace dos años, desde el Ayuntamiento de Elda se reconoció su labor y dedicación por las tradiciones eldenses instalando una placa de cerámica en la calle La Purísima, donde hace treinta años comenzó a correrse la traca. "Duele tu marcha Molina y duele pensar que en las próximas fiestas, cuando encendamos la mecha y la ciudad vuelva a correr la traca, no partirás con ella en ese instante en que la calle Colón vibra de alegría ni te veré perderte entre la bruma de la pólvora. Gracias por todo querido Antonio. Descansa en paz Molina", ha indicado el alcalde Rubén Alfaro.

También el presidente de Amfi, Andrés Molina Giménez, se ha querido despedir de su hermano. "Hoy nos ha dejado mi hermano, Antonio Molina Giménez, para todos Molina, luchador incansable, amante de su ciudad Elda, trabajador activo por su fiesta de Moros y Cristianos, amante de su escuadra los Sirokos, Musulman hasta la médula. Trabajo por recuperar nuestras tradiciones eldense, junto con otros compañeros, rescataron del olvido, correr la traca y suelta de globos. Músico desde niño en su banda Santa Cecilia. Mi hermano es un orgullo para nuestra familia porque toda ella , tenemos los valores enseñados por mi madre, no son otros que intentar hacer el bien a los demás y el lo ha conseguido. Molina has pasado por este mundo y has dejado un balance positivo, muchos amigos, eso es lo bonito de una persona..."

Ramón González Amat, el presidente de la Cofradía de los Santos Patronos de Elda, se ha sumado al dolor por la pérdida. "Elda, sin duda pierde un referente, trabajador incansable y sobre todo una gran persona, desde la Cofradía de la Virgen de la Salud y Cristo del Buen Suceso, lamentamos esta perdida, las Fiestas Mayores, quedan huérfanas como ya en otras ocasiones ha ocurrido con hombre y mujeres que han dedicado tiempo, esfuerzo y mucha ilusión. La Traca sonará si cabe con más pena y los Globos derraman alguna lágrima...hasta siempre querido amigo.... D. E. P".