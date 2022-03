Elda pide a la Generalitat una nueva ubicación para el aula de dos años del colegio Padre Majón

El Consejo Escolar Municipal de Elda ha aprobado por mayoría, con el único voto en contra de la representante de la Inspección de Educación, las alegaciones presentadas por el CEIP Padre Manjón a la puesta en marcha de un aula de 0-2 años para el próximo curso. Tal y como este diario adelantó, la comunidad educativa del centro ha renunciado al aula alegando falta de espacio para su creación. El centro remitió un escrito al Consejo Escolar Municipal solicitando que se reconsidere la decisión anunciada y se avale su alegación ante la Conselleria de Educación. Desde la dirección del Padre Manjón se ha señalado que el edificio no reúne las condiciones idóneas para albergar esa aula. Fundamentalmente porque no tienen garantías de ofrecer un buen servicio al nuevo alumnado ya que no hay dependencias libres del tamaño adecuado.También se advierte de que las dificultades organizativas serán todavía mayores, para conseguir reubicar a sus 850 alumnos, cuando comiencen los trabajos de reforma de las instalaciones incluidos en el Plan Edificant.

No obstante, será la Conselleria de Marzà y el Consejo Escolar Municipal los que deberán decidir si aceptan la petición del colegio después de que la semana pasada se anunciara la implantación en Elda de tres nuevas aulas de 2 años en los colegios Miguel Hernández, Santo Negro y Padre Manjón. Una de las posibilidades que se está estudiando es trasladar al colegio Antonio Machado el aula de 2 años a la que ha renunciado el Padre Manjón. Todo ello ha llevado al Consejo Escolar Municipal, presidido por el concejal Fernando Gómez y formado por representantes de toda la comunidad educativa de la ciudad, como sindicatos, docentes, ampas, Ayuntamiento, asociaciones de vecinos y Conselleria, a mantener una reunión extraordinaria para abordar esta cuestión. En la reunión se instó a la Conselleria de Educación a estudiar la ubicación del aula a la que ha renunciado el CEIP Padre Manjón en otro centro educativo de la ciudad. No obstante, y a pesar de la renuncia, el concejal de Educación manifestó su satisfacción por la concesión a Elda de otras dos aulas de 2 años en centros educativos de la ciudad: el C.P. Miguel Hernández y el C.P. Santo Negro. Gómez ha recordado que “con estas dos aulas, son seis las aulas de 2 años con las que contamos en nuestra ciudad. Quiero recordar que Elda fue pionera con la puesta en marcha de un aula experimental en el C.P. Nuevo Almafrá. En 2017 se pusieron en marcha otras dos aulas para niños de 0 a 2 años en los colegios Santo Negro y Miguel Servet, sumándose así al aula del Nuevo Almafrá”. Desde que la Generalitat Valenciana pusiera en marcha este tipo de aulas para facilitar la conciliación familiar y laboral, Elda ha sumado 108 plazas más, en una clara apuesta por la educación pública infantil y gratuita. Elda contará el próximo curso con 36 plazas nuevas, sumando 6 de aulas de 2 años y un total de 268 plazas para niños y niñas de 2 años, contando con las existentes en las tres escuelas infantiles: El Mirador, El Puente y Santa Infancia. Del total de 393 niños y niñas de 2 años, cerca del 70% tiene garantizada la escolarización gratuita.