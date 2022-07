El Ayuntamiento de Elda abre el plazo para la tramitación de las Ayudas al Alquiler 2022 tras publicarse las bases y convocatoria por parte de la Generalitat Valenciana. Estas ayudas pueden solicitarse hasta el 1 de agosto y serán para un periodo de dos años . En esta ocasión, podrán solicitarse también si se tiene alquiler de habitación.

El concejal de Acceso a la Vivienda, Javier Rivera, ha detallado que "desde el Ayuntamiento de Elda volvemos a poner a disposición de nuestros habitantes un servicio de asesoramiento y ayuda en la tramitación. De esta forma conseguimos garantizar un mejor acceso a las ayudas al alquiler y cumplir con uno de nuestros objetivos principales, como es el fomento del alquiler".

La ayuda, que será para un periodo de dos años (2022 y 2023), incluye como novedad las ayudas a alquiler de habitación, y no solo de vivienda completa. La renta del alquiler no puede superar los 680 euros en el caso de alquiler de vivienda completa y los 300 euros en el caso de alquiler de habitación.

Los requisitos que se deben cumplir son que sea residencia habitual y permanente de la persona o unidad de convivencia solicitante y que conste en el contrato de arrendamiento; que la suma total de las rentas anuales de las personas convivientes deben ser igual o menor a 3 veces el IPREM (aproximadamente 1,700 euros mensuales y 24.000 anuales en 14 pagas). Dicho umbral será de 4 veces el IPREM para familia numerosa general, persona con discapacidad o víctimas de terrorismo, y de 5 veces el IPREM para familia numerosa de categoría especial o persona con discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 33%; y se tendrá en cuenta la situación de grupos de especial atención como son las personas afectadas por procedimientos de desahucio, ejecución hipotecaria o dación en pago; familias monoparentales con hijos, siempre que no exista pensión compensatoria; mujeres víctimas de violencia de género; jóvenes ex tutelados; personas ex convictas; afectadas por situaciones catastróficas o unidades en las que todas las personas se encuentren en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Elda aumentar en un 23% las subvenciones para las entidades sin ánimo de lucro. El Ayuntamiento de Elda ha incrementado este año el presupuesto destinado a estas asociaciones hasta los 75.645 euros frente a los 61.316 euros del ejercicio 2021.

Así lo ha expresado la concejala de Bienestar Social, Alba García, quien indicó que desde el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSSE) han enviado a publicar en el BOPA las subvenciones dirigidas a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollan actividades en materia de servicios sociales en el municipio, y cuya acción se encamina a la intervención social con colectivos de población susceptibles de situaciones de vulnerabilidad.

El aumento de cuantía responde "al reconocimiento y apoyo del Gobierno Local a la imprescindible labor que hacen en nuestra ciudad las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro". Esta convocatoria se distribuye en dos líneas: la dedicada a proyectos de actividades de interés social para el municipio de Elda, dotada con un presupuesto de 60.395 euros; y la dedicada a la promoción de la participación y el envejecimiento activo de las personas mayores del municipio, dotada con un presupuesto de 15.250 euros.

Como novedad en la convocatoria de este año, se ha ampliado el objeto de la misma a entidades que lleven a cabo acciones en el ámbito de la igualdad y a diversidad dando respuesta a entidades que realicen actividades que contribuyan a la igualdad entre mujeres y hombres, así como aquellas cuya finalidad sea la diversidad sexual y de género, además de aquellas entidades sociales que realicen actuaciones preventivas, formativas, de sensibilización, promoción e inserción social, que fomente en el desarrollo comunitario, es decir aquellas entidades que complementan las acciones de competencia municipal en el ámbito de los servicios sociales municipales, la igualdad y la diversidad en el municipio.

La edil ha aprovechado la ocasión para "animar a las asociaciones del municipio a solicitar esta subvención que se ha ido incrementado a lo largo de estos años porque creemos desde el gobierno local que la labor que realizan en el municipio es muy importante y alcanzan sus servicios a muchas familias de la ciudad".

El plazo de solicitud se abrirá al día siguiente de la publicación y se podrán solicitar las subvenciones durante 15 días hábiles.