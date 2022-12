La nueva exposición temporal del Museo Dámaso Navarro de Petrer, “Lo sagrado hecho arte”, ya puede visitarse para conocer el patrimonio litúrgico que alberga la Parroquia de San Bartolomé Apóstol de Petrer, con una cronología que abarca desde el siglo XVII al XX.

La muestra, en la que han trabajado conjuntamente el Museo Dámaso Navarro, la parroquia de San Bartolomé Apóstol y la Cofradía de la Virgen del Remedio y que va a acompañada de la edición de un libro-catálogo, recoge imágenes de todo el patrimonio de la parroquia y permanecerá abierta hasta junio de 2023 en horario de martes a domingo de 11 a 14 horas..

La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, ha destacado en la presentación de la exposición “la importancia del patrimonio en nuestra ciudad y, lo concienciados que estamos con su conservación”, calificándolo como “ el legado que nos han dejado generaciones anteriores”. La primera autoridad local ha querido agradecer su compromiso e implicación a todas las personas que han hecho posible la exposición, refiriéndose a la parroquia, a través de su párroco, Don Miguel Cano; a la Cofradía de la Virgen del Remedio, con palabras de especial agradecimiento para Alberto Montesinos como “impulsor” de esta exposición; al concejal de Cultura, Fernando Portillo, y a todo su equipo del Museo; y a las dos personas que han comisariado la exposición, Rebeca Martínez y Aitor Barraquel.

Un año de trabajo

El concejal de Cultura y Patrimonio, Fernando Portillo, ha explicado que “hace unos años, a iniciativa de Alberto Montesinos, mayordomo de la Cofradía de la Virgen, surgió la posibilidad de poner en valor algunos elementos que teníamos en la parroquia de San Bartolomé y que no son tan conocidos. En ese momento no se pudo realizar porque no había una sala que reuniera las condiciones”, algo que sí se ha podido hacer gracias a la sala de exposiciones temporales con la que actualmente cuenta el museo.

Por su parte, el parroco de San Bartolomé Apostol, Don Miguel Cano, ha expresado que “es una alegría para la parroquia que esta exposición por fin vea la luz, después de un año largo de trabajo”, apuntado que “es una exposición sencilla pero muy interesante”, que recoge “piezas que salen en contadas ocasiones a lo largo del año, piezas que habitualmente no se utilizan o piezas que vemos de lejos”.

El párroco también ha apuntado que esta exposición es “en beneficio de la cultura, de poner en valor nuestro patrimonio, de conservarlo y de que todos lo puedan conocer”.

Contenido

La exposición se compone de piezas relevantes y representativas de cada periodo histórico-artístico, pudiendo encontrar desde los planos originales de la nueva iglesia de San Bartolomé Apóstol, realizados por el arquitecto Francisco Sánchez, piezas más pequeñas y preciosistas como cálices, custodia, coronas, trajes históricos, e incluso la propia representación escultórica del Virgen del Remedio de Petrer tallada en el año 1940.

La iglesia de San Bartolomé, con el escudo del IX conde de Puñonrostro presidiendo la fachada y junto con las ermitas, conforman el patrimonio litúrgico total que ha sido, y es, reflejo de una tradición religiosa arraigada en la villa, ya que, en su gran mayoría, las piezas fueron realizadas gracias a las aportaciones privadas de los feligreses de la villa y entregadas a la Virgen del Remedio de Petrer.

Junto al templo, las piezas del ajuar litúrgico son las protagonistas de esta exposición comisariada por Rebeca Martínez y Aitor Barraquel (Hara Gestión Cultural), que ha sido producida por la concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Petrer a través del Museo Dámaso Navarro y, que ha contado con la inestimable colaboración de la Parroquia de San Bartolomé Apóstol y la Cofradía de la Virgen del Remedio de Petrer.

Exposiciones anteriores

Esta será la cuarta exposición temporal que alberga el Museo, desde la apertura de la sala de exposiciones temporales en marzo de 2021.

La exposición con la que se inauguró la sala temporal del Museo Dámaso Navarro fue “Cuidar, curar, morir. La enfermedad leída en los huesos”, organizada con la colaboración del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH).

Posteriormente, de septiembre a diciembre de 2021, la sala acogió la exposición etnográfica titulada “Trabajando la madera: la carpintería tradicional en Petrer”, una exposición con fondos propios del Museo en reconocimiento a todos los carpinteros tradicionales que han pasado por Petrer.

La última muestra temporal que ha acogido el Museo, que cerró sus puertas el pasado mes de septiembre, fue “Guardianes de piedra. Los castillos de Alicante”, en la que, de la mano del MARQ Museo Arqueológico de Alicante, se mostraba la riqueza monumental de las fortalezas de la provincia de Alicante, sumando más de 230 castillos, fortificaciones, torres, casas-fuerte...