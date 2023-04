El médico monfortino Rafael Berná es el candidato del PP a la Alcaldía de Monforte del Cid después de aceptar la propuesta realizada por la ejecutiva local del partido y tras las numerosas muestras de apoyo recibidas.

Médico de profesión, coordinador de centro de salud, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y profesor colaborador de la Universidad de Alicante, se presenta con la única intención de poner en marcha un proyecto claro para Monforte, "donde el progreso sea su seña de identidad, sin olvidar nunca las raíces históricas que nos convierten en un pueblo referente".

Asegura que se presenta únicamente por su vocación de servicio público y por ese motivo ha renunciado a cobrar un sueldo del Ayuntamiento. "Monforte necesita un estímulo comercial, turístico, cultural y un nuevo impulso en la agricultura", comenta el candidato popular comprometiéndose a "colaborar para mejorar nuestra vida como monfortinos, con la ilusionante aspiración de contribuir en el desarrollo de Monforte, hacerlo más hermoso, más agradable para vivir, más próspero".

Desde hace meses el doctor Rafael Berná trabaja con la ejecutiva local del Partido Popular reuniendo caras nuevas y candidatos independientes que van a configurar un equipo completamente renovado que busca ilusionar al electorado monfortino.

"Mi dedicación a la política activa es tardía, es por lo tanto vocacional y no profesional, no será ni el sustento económico de mi vida ni una aspiración de ascenso en la jerarquía política. Solo una razón me lleva a ello, la más importante para cualquiera que pretenda desempeñar un cargo político, la íntima gratificación por servir al pueblo, ha subrayado el alcaldable del PP en Monforte del Cid.