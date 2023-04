Félix Gutiérrez Rodero, José Castell Ripoll, Andrés Moya Simarro y Ángel Barco Guerrero son los ganadores de los Premios Alberto Sols de Sax en la edición de 2023. Así lo dio a conocer el jurado en diciembre de 2022. Estos galardones de carácter bienal, con los que se reconoce la labor investigadora y el trabajo científico en el ámbito de las ciencias biomédicas, se entregarán el próximo sábado, 29 de abril, a las 19.30 horas, en el Teatro Municipal Cervantes.

En la categoría a la Mejor Labor Investigadora, el jurado ha entregado el premio "ex aequo" a Félix Gutiérrez Rodero (investigación clínica), José Castell Ripoll y Andrés Moya Simarro (ambos en investigación básica). El importe total del premio, 22.000 euros, será repartido equitativamente entre los tres galardonados, otorgándoles 7.333,33 euros a cada uno.

La categoría al Mejor Trabajo Científico se ha concedido a Ángel Barco Guerrero por su trabajo "KAT3-dependent acetylation of cell type-specific genes maintains neuronal identity in the adult mouse brain", con un premio de 8.000 euros.

Pionero de la Bioquímica en España

Estos premios llevan el nombre de Alberto Sols García, un científico e investigador español nacido en Sax en 1917 fue pionero en la investigación en Bioquímica y Biología Molecular en España y, a lo largo de su carrera, realizó importantes contribuciones al estudio del metabolismo de los azúcares y la función de las enzimas.

El Premio Alberto Sols a la Mejor Labor Investigadora se otorga a investigadores que han realizado contribuciones significativas en el campo de la investigación clínica y básica, reconociendo de este modo el esfuerzo y la dedicación de los científicos en sus respectivas áreas de investigación. Y el Premio Alberto Sols al Mejor Trabajo Científico se otorga al mejor trabajo científico en el ámbito de las ciencias biomédicas.

Jurado de los Premios

En esta nueva edición han compuesto el jurado como presidente Domingo Orozco Beltrán, vicerrector de Investigación de la Universidad Miguel Hernández; como secretaria Francisca I. Soler Pomares, secretaria general del Ayuntamiento de Sax, y como miembros: Juana Gallar Martínez, catedrática de Fisiología de la Universidad Miguel Hernández, (propuesta por la Secretaria Autonómica de Universidades de investigación de la Generalitat Valenciana); Juan Mora Pastor, vicerrector de Investigación (propuesto por la Universidad de Alicante); César de Haro Castellá, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (propuesto por la Familia Sols); Francisco José Iborra Rodríguez, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Nacional de Biotecnología (propuesto por el Ayuntamiento); Antonio Ferrer Montiel, premiado a la Mejor Labor Investigadora en la XVIII Convocatoria “ex aequo” y Miguel Ángel Sanz Alonso, premiado a la Mejor Labor Investigadora en l XVIII Convocatoria “ex aequo”.