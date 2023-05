El Ayuntamiento de Villena aplicará las cláusulas de sanción a las contratistas que registren retrasos injustificados en las obras en desarrollo.

El concejal de Urbanismo, Javier Martínez, ha anunciado que, aunque son conocedores de la situación que vive en el sector y de su falta de personal cualificado, ejecutará las salvaguardas legales para penalizar los retrasos y el incumplimiento de los plazos establecidos en los acuerdos de licitación como respuesta a los retrasos de algunas de las obras adjudicadas en diferentes áreas verdes de la ciudad.

El edil ha enmarcado el problema de origen, aunque entiende que situaciones ajenas al Ayuntamiento no puede recaer sobre los hombros de la ciudadanía. Martínez ha advertido del problema generalizado de la falta de mano de obra en el sector de la construcción y su impacto directo en la ejecución de algunos proyectos de obra pública que se están desarrollando en la ciudad, y reclamó a las administraciones públicas con competencia en formación y empleo y a los agentes sociales – patronales y sindicatos – medidas concretas que frene la situación.

El edil de Villena ha reconocido que a la pandemia, a la crisis de precios, a la falta de material y suministros por la Guerra de Ucrania, elementos que han retrasado adjudicaciones e inicios de obras en los municipios ahora se suma el déficit de personal en el sector de la construcción.

El concejal de Urbanismo aludió a las cifras manejadas por entidades patronales como FOPA, que cifra el déficit de mano de obra en el sector en 10.000 personas, y que en el caso de Villena está afectando a algunas adjudicaciones de parques y jardines que, tras más de una década de intervención, necesitaban con urgencia su modernización, adecuación y mejora de la seguridad.

“En Villena era urgente comenzar la reforma de estas áreas verdes, y continuar en la futura legislatura con el resto de espacios que queden pendientes. La concentración de obras en estos meses ha sido unas circunstancias fortuitas empujada por las circunstancias”, ha comentado el concejal que añadió que “en todo momento hemos pensado en el interés de la ciudad de acometerlas aprovechando las subvenciones y el estado de las mismas por encima del impacto electoral que suponga concentrarlas todas ellas en el tiempo. Los votos no son la medida de todas las cosas, al menos para el equipo de gobierno municipal de PSOE-Verdes de Europa, Villena está por encima”.

Plan de Modernización

El concejal de Urbanismo de Villena avanzó que el Plan de Modernización de la ciudad era una exigencia y reclamó su continuidad en las próximas legislaturas para no caer otra vez en “ni la precipitación de hacer muchas cosas rápido y mal, como sufrimos con la Plaza de Toros, o no hacer nada para no molestar, dejando escapar las oportunidades de futuro que Villena sí tiene”.

Desde su punto de vista, generar espacios más cómodos y atractivos “no es un gasto, es una clara inversión como han demostrado proyectos de mejora urbana en otras ciudades como València o Málaga, puesto que beneficia directamente al sector comercial, al turístico y al de la restauración, además de mejorar la convivencia vecinal y la calidad de vida”.

El Plan de Modernización, iniciado hace dos años tras la pandemia, supone la renovación integral por fases de la red de saneamiento y abastecimiento, la modernización del sistema de alumbrado público, la mejora de edificios e instalaciones públicas, así como la renovación de áreas verdes y polígonos industriales.