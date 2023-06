Día 1 de junio. Ha llegado el momento más esperado de todo el año en Elda. Comienzan las fiestas de Moros y Cristianos. Pero fue anoche, al filo de la madrugada, cuando la periodista eldense Victoria Arnáu se encargó de inaugurar oficialmente la celebración con un pregón entrañable y divertido, donde no faltaron los guiños al "eldensismo" y en el que dejó patente su "orgullo de ser de esta ciudad industrial zapatera. Una ciudad trabajadora, luchadora, que no se rinde cuando vienen mal dadas. Una ciudad que, si se cae, se levanta con más fuerza..."

Esto dijo Victoria anoche para abrir "las mejores fiestas del mundo":

"¡Buenas noches, Elda!

Quedan solo 21 horas. Fíjense si una eldense lleva bien las cuentas. ¡Ya están a punto de empezar los Moros y Cristianos de Elda 2023! Ya están aquí… ¡LAS MEJORES FIESTAS DEL MUNDO!

Saludo a quienes me acompañan en el Castillo de embajadas. Afortunadamente, estoy bien rodeada si me desmayo de la emoción: alcalde de Elda, concejala de fiestas, Presidente de la Junta Central, Presidenta de la Mayordomía de San Antón. Buenas noches también a los presidentes de las distintas comparsas, abanderadas y capitanes. Y a todos vosotros, eldenses, vecinos, familia, amigos... Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo…

El saludo de este año me lo había dejado David Bisbal en bandeja. No tiene mérito, ahora llega lo complicado. Quizá pensáis que como soy periodista y me dedico a hablar esto lo tengo hecho, pero la cosa cambia mucho cuando una tiene contar su propia historia.

El azar hizo que mis padres, los dos manchegos, cayeran en esta ciudad y decidieran formar aquí una familia. Bendito azar. No teníamos raíces en este valle, pero nunca estuvimos solos. Porque si algo caracteriza a esta tierra es que los eldenses somos familia.

Me hace gracia imaginarme aquel primer año que mis padres decidieron quedarse en los Moros y Cristianos en Elda. Eran los años 90 y tenían dos bebés. Hay fotos analógicas en papel que inmortalizan sus caras de esto qué es y esta gente de dónde ha salido. Pensadlo un segundo. Para un adulto entrar en contacto con estas fiestas por primera vez debe ser un shock tremendo. Porque los que lo vivimos desde pequeños, crecemos normalizando lo extraordinario. Pero la verdad es que lo que conseguimos cada año aquí es extraordinario.

En una sociedad cada vez más polarizada, más dividida y más enfrentada, llegamos los eldenses a demostrar que otra realidad es posible. Las puertas de nuestra ciudad y de nuestros cuartelillos SIEMPRE están abiertas. De los altillos y los trasteros de las casas de Elda pueden salir trajes de Moros y Cristianos para vestir a media España.

No te preocupes si viene algún amigo, siempre habrá algún tío del primo de un compañero de trabajo que tiene el traje de cuando pesaba 10 kilos menos para prestártelo. Y no te preocupes, cuántos sois que os hacemos hueco para comer en el cuartelillo. Y no te preocupes, que os reservo sitio en la tribuna. Y no te preocupes, porque en Moros y Cristianos de Elda solo te tienes que ocupar de alucinar, bailar y disfrutar. Aquí quien viene, repite. Por algo será.

Tengo amigos de muchos rincones de España, he ido a muchas fiestas regionales. He cerrado más verbenas de las que a mi madre le gustaría. Y después de esta dilatada experiencia puedo decir con la cabeza alta y sin miedo a equivocarme que tenemos LAS MEJORES FIESTAS DE MUNDO.

Esto es mucho más que una fiesta. Es historia y tradición. Es nuestra vida. Es empezar a desfilar antes incluso de saber andar. Es crecer de la mano de tu compañero de escuadra. Es enamorarse por primera vez entre pasos dobles, marchas moras y cristianas. Es perder la noción del tiempo hasta nuestro primer amanecer después de una noche de fiesta. Es ver crecer a la familia que elegimos en torno a un cuartelillo. El ciclo de nuestras vidas que se completa cuando llevas a tu nieto en brazos en una carroza.

Es nuestro legado. Y se lo debemos a los que no están. Hay tres flores de Azahar que este año se llenarán de orgullo al ver desfilar otra vez a su escuadra por las calles de Elda. Almudena, Natalia y Laura son eternas porque compartimos con ellas su amor por estas fiestas. Y seguiremos disfrutando por ellas y por tantos otros. Probablemente la mejor herencia que recibiremos los eldenses son los valores que generación tras generación se forjaron en esta tierra.

Mi padre falta desde hace casi dos años. Un señor de Albacete, muy de la Mancha. Acabó viviendo la mitad de su vida en Elda e hizo suyas sus tradiciones. Estaba deseando que llegase el jueves de moros para enfundarse su traje y salir a pasear por las calles de esta ciudad que le conquistó. Fue un musulmán orgulloso, que cuando yo ya era adolescente, los viernes de moros me despertaba por la mañana tempranito. Porque "si eres mayor para salir hasta las tantas después de la Retreta, también eres mayor para ir a recoger a San Antón a la ermita".

Gracias, papá. Gracias a todos los que nos enseñasteis a librar la mejor batalla de nuestras vidas. Esa que arranca a una voz, entonando Idella de mis amores. Esa que contiene la emoción y el aliento ante San Antón, vigía y testigo de nuestra reconquista. Esa que amanece con los arcabuceros, despertando a una ciudad que huele a pólvora y sabe a gloria. Esa que se rinde ante la majestuosidad de los moros y la alegría de los cristianos. Esa que explota de ganas de exprimir cada minuto con los nuestros, día y noche… EN LAS MEJORES FIESTAS DEL MUNDO.

Ojo, y este nivel de intensidad, durante cinco días. Que luego nos dicen que los eldenses estamos hechos de otra pasta. Y digo yo: claro, vente a entrenarte todos los años a los Moros y Cristianos de Elda. Que este aguante no nos lo ha regalado nadie, nos lo hemos ganado a pulso.

"Yo soy de Elda, señores"

Cómo no vamos a presumir de patria. Yo lo voy pregonando por ahí al más puro estilo Pedrito Rico: "Yo soy de Elda, señores". Aunque tampoco hace falta decirlo muy alto. Se nos ve venir de lejos. Eldenses de la cabeza a los pies. Y nunca mejor dicho. Los zapatos más bonitos de la tele siempre los calzo yo. Orgullosa de ser de esta ciudad industrial zapatera. Una ciudad trabajadora, luchadora, que no se rinde cuando vienen mal dadas. Una ciudad que, si se cae, se levanta con más fuerza.

Y con el paso de los años, en mi caso, un refugio. Los que se hayan criado aquí, pero ya no vivan en Elda, sabrán de lo que hablo. Si nos perdemos en el camino, solo tenemos que volver y aquí está la esencia. La mía se la debo al colegio Padre Manjón y al instituto La Melva, a los maestros que me regalaron mi vocación de periodista. A las clases de baile clásico y moderno, donde perdí mi miedo escénico. Sí, lo tenía. Y se la debo a la plaza del Zapatero y al Jardín de la Música, donde pasé horas y horas con mis primeros amigos para toda la vida.

No puedo estar más de acuerdo con el poeta francés Baudelaire, que dijo aquello de “Mi patria es mi infancia”. Mi infancia es de esta ciudad que además tiene LAS MEJORES FIESTAS DEL MUNDO.

"Un sueño"

Algunos ya sabéis que pregonar en los Moros y Cristianos de Elda era para mí un sueño. No me escondo. Ya he confesado incluso que inicié el año pasado una campaña con el apoyo de algunos amigos para conseguirlo. Empezamos a hacer circular mi nombre, a ver si así le daba "lastimica" a los que cortaban el bacalao en la Junta Central y me hacían pregonera. Ha colado. A veces me doy miedo a mí misma de lo que puedo llegar a conseguir si me lo propongo.

Pero yo no puedo evitar tener ahora un poco el síndrome del impostor. Pensar que aquí debería estar alguien realmente conocido e influyente. Afortunadamente, tengo unos compañeros la mar de majos, que me han echado un capote para subir el nivel y os han grabado un video para felicitarnos las fiestas. Se han mojado, y no solo por las lluvias de estos días, sino porque han elegido comparsa.

SUSANNA GRISO: Vuelven los Contrabandistas, vuelven los claveles. Nadie mejor que los eldenses con esa gracia y ese pasodoble, que os caracteriza.

MATÍAS PRATS: Adelante los Musulmanes, la comparsa valiente. Queridos Musulmanes, ha llegado el momento de llenar de colorido el ambiente.

ESTHER VAQUERO: Cómo no voy a ser de los Cristianos, de corazón noble bajo una armadura inquebrantable. Un año más, con honor y fortaleza, la batalla es vuestra.

ROCÍO MARTÍNEZ: Estas fiestas no tienen sentido sin el rojo pasión de los marroquíes. Es momento de volver a desfilar con la media luna. Es el momento de volver a emocionarse con “Pedro Díaz”.

DIEGO REVUELTA: Desde las olas del tiempo hasta la arena de Elda, sois intrépidos corsarios. Y yo, un servidor, os deseo lo mejor en esta batalla. Piratas, con vosotros aquí estoy.

SANDRA GOLPE: Desde la torre vigía se ve ya llegar a los Huestes del Cadí. Medias lunas y la flor de lis se clavan en nuestro corazón cadí.

ROBERTO LEAL: Esta vez no paso palabra. De qué comparsa iba a ser yo… De la de las letras, los libros, los ‘lapicericos’ y las volteretas. Con E… ¡de Estudiantes!

ROBERTO BRASERO: Toda la semana mirando al cielo, a ver si os lo puedo pintar de azul para estos Moros y Cristianos y nos libramos de las lluvias. Pase lo que pase, siempre nos quedará la sangre azul de los Moros Realistas.

LORENA GARCÍA: Llegan ya mis zíngaros con sus lentejuelas, con sus panderetas, con sus cascabeles. Sois los de la alegría desbordante. Y este año, más que nunca, porque hay motivos para celebrar. Feliz 75 aniversario, Zíngaros.

A ellos ya solo me queda liarles para que se vengan algún año a vivir con nosotros nuestras fiestas. Y a nosotros nos toca calentar motores, ¡porque es la hora de la batalla!

¡CONTRABANDISTAS!

¡MUSULMANES!

¡CRISTIANOS!

¡MARROQUÍES!

¡PIRATAS!

¡HUESTES DEL CADÍ!

¡ESTUDIANTES!

¡REALISTAS!

¡ZINGAROS!

Todos sabemos que se hace larga la espera y estos 5 días pasan a 500 kilómetros por hora, así que eldenses, festeros… Es el momento de desplegar todos nuestros sentidos para sumar otro año de historia a las ¡MEJORES FIESTAS DEL MUNDO!

¡VIVA ELDA!

¡VIVAN LAS FIESTAS DE MOROS Y CRITIANOS!

¡VIVA SAN ANTÓN!"

Espejo Público y Antena 3 Noticias

Victoria Arnáu es una periodista eldense, hija de padres manchegos afincados en nuestra ciudad. Actualmente, a sus 32 años, es copresentadora en Espejo Público y presentadora suplente del informativo del medio día en Antena 3 Noticias.

Descubrió su vocación por el periodismo gracias a sus maestros y profesores, primero en el colegio Padre Manjón y después en el instituto La Melva. Allí fundó junto a otros compañeros la revista “Mlv entre líneas”, donde escribió sus primeros artículos en prensa. Recuerda con cariño a los maestros y profesores que se esforzaron en fomentar su espíritu crítico. En clase nunca se callaba, ya apuntaba maneras.

En el año 2009, con 18 años, dejó nuestra ciudad para irse a estudiar Periodismo y Comunicación Audiovisual a la Universidad Carlos III en Madrid, formación que complementó con un curso de Erasmus en la Universidad Sorbona de París.

Pero nunca perdió el contacto con Elda. De hecho, aquí hizo sus primeras prácticas de periodismo en Radio Elda. Aunque debido a su profesión lleva ya 14 años viviendo fuera, siempre ha mantenido el vínculo con su ciudad y sus amigos de toda la vida. Todos los años tiene una cita marcada en el calendario a la que nunca falla: los Moros y Cristianos de Elda.