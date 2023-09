Ventanas inacabadas, huecos entre juntas y agujeros en las paredes. Es la situación en la que se encuentra en las aulas de 3, 4 y 5 años del colegio Padre Manjón de Elda. La paralización de las obras de renovación del comedor y la cocina del centro debido a los impagos de Conselleria a la empresa constructora deja también inacabadas las actuaciones que se encontraban en marcha en los aularios y el patio de la zona de infantil.

Desde que se iniciaran las obras el pasado mes de diciembre de 2022 los operarios solo han finalizado en estos aularios la renovación de las bombillas, que se han sustituido por unas leds, y la pintura del techo que se ha cambiado. Las zonas que no han corrido la misma suerte han sido las paredes y las ventanas que se han quedado inacabadas, sin remates, con la espuma de poliuretano a la vista y con agujeros que conectan las aulas y los baños con el patio.

"El aluminio está roto en muchas zonas, un niño pequeño puede dejarse un ojo ahí, no veo lógico que alguien haya abandonado una obra de esta forma sabiendo que se trata de unas aulas de infantil", asegura Arantxa Verdú, presidenta del Ampa del colegio Padre Manjón de Elda. Verdú, que ha visitado las instalaciones del centro este jueves junto al director y la jefa de estudios, señala explica que el profesorado está "que se muere" de imaginarse a los niños en un patio y una clase "en la que puedan meter las manos por las juntas".

"No pintes el techo, dame seguridad", aclaraba Verdú. La presidenta del Ampa ha explicado que nos les compensa el trabajo que se ha realizado hasta ahora en los aularios de infantil porque "a los padres les da lo mismo que la luz sea led o que sea normal" y que lo que quieren es "que si sus hijos salen al patio no se corten los dedos metiendo las manos por los huecos de las obras porque es peligroso".

Verdú culpa al constructor de la situación que se ha generado en el centro por no cumplir con su compromiso de finalizar esta parte de la actuación como se había consensuado. "El responsable de la obra nos ha dicho que esto iba a quedar así porque hasta que no le paguen no va a hacer nada y que cree que la situación tampoco es para tanto pero nosotros estamos desesperados".

"Con los agujeros que hay los insectos pueden entrar por las paredes que dan al patio y en la espuma de poliuretano hay huecos por los que cabe una mano adulta, esto no está hecho para que lo utilicen unos niños de tres años. Los padres lo que queremos es que si nuestros hijos salen al patio no se corten los dedos metiendo las manos por los huecos de unas obras, necesitamos una solución", asegura Verdú.

Ante la situación, la presidenta del Ampa del colegio Padre Manjón de Elda ha indicado que las reivindicaciones previstas para el lunes se mantienen y que serán los padres los que decidan finalmente que acciones se llevarán a cabo. "Desde no llevar a los niños al colegio el primer día a llevarlos a todos los de infantil a la puerta del ayuntamiento para ver si alguien nos hace caso y nos dice algo".

Arantxa Verdú reconoce que la concejala de Urbanismo ya se ha puesto en contacto con el director del centro a través de correo electrónico en el que se adjuntaban los certficados que muestran que desde el ayuntamiento se ha enviado toda la documentación pertienente a la Conselleria. "Ahora está todo en manos de la Generalitat, el director también se ha reunido on inspección y con la dirección territorial y les han transmitido que ante esta situación hay que tener paciencia porque se ha cambiado la dirección del área y ahora tienen que ponerse al día. No nos han dicho cuanto podrán tardar pero necesitamos que las cosas vayan avanzando para poder estar tranquilos".

La responsable del área de Educación en Elda, María Gisbert, se ha mostrado sorprendida por la reacción del Ampa pero ha reconocido que lamenta la situación que se está viviendo en el centro pero reconoce que ellos están haciendo todo lo que está en su mano para que la Conselleria actúe y las obras vuelvan a ponerse en marcha. "Entiendo que los padres y madres están preocupados y que son ellos los que deben reivindicar las mejoras por sus hijos, pero desde el Ayuntamiento ya está todo tramitado".

Gisbert se ha puesto a disposición del centro y de las familias para tratar de ayudarles en lo que sea necesario y asegura que sus técnicos y los del área de Urbanismo están en contacto permanente y atentos a cualquier cambio de situación.

También sin calefacción

La presidenta del Ampa del colegio Padre Manjón de Elda ha recordado que el centro se encuentra también sin suministro de gas. Durante el inicio de las obras en diciembre de 2022 el abastecimiento tuvo que cortarse para poder actuar en las instalaciones de la cocina y el comedor sin que supusiera un riesgo para los menores y para los operarios.

Ahora con el abandono de las obras desde el mes de julio, y al no haberse finalizado la actuación en el comedor el suministro de gas tampoco se ha repuesto ya que este era uno de los cometidos de la empresa adjudicataria. La presidenta del Ampa ahora teme que no se reponga el suministro a tiempo para el invierno y que la calefacción no se pueda utilizar en el centro a pesar de que no se retomen las obras.

"Ahora no tenemos calefacción porque la empresa cortó el gas natural que abastecía al colegio para poder hacer la obra y desde que se interrumpieron los trabajos nadie ha vuelto al centro para volver a ponerlo, si no lo hacen me temo que tampoco tendremos calefacción este invierno", asegura Arantxa Verdú.

La concejala de Educación, María Gisbert, ha señalado que probablemente el corte del gas también sea responsabilidad de Conselleria al tratarse de un tema de inversión pero asegura que estudiarán el caso.