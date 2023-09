Sin comedor y sin obras a tan solo cuatro días del inicio del curso escolar en el colegio Padre Manjón de Elda. Tras la paralización de las actuaciones de reforma del comedor escolar el pasado mes de julio, y sin previsión de que vayan a iniciarse antes del 11 de septiembre -fecha prevista para el inicio del curso en la localidad- el Ampa del centro ha convocado una protesta el próximo lunes a las 9:00h para exigir al Ayuntamiento y la Conselleria de Educación la reactivación de los trabajos.

"La concentración sigue en pie para el lunes, el colegio empieza pero nosotros seguimos sin comedor y sin cocina para nuestros hijos", asegura Arantxa Verdú, presidenta de la Ampa del colegio Padre Manjón de Elda. "Tenemos que hablar aún con el director del centro pero si el día 11 de septiembre no tenemos nada claro las familias se van a movilizar".

Los trabajos para poner en funcionamiento estas instalaciones comenzaron en el mes de diciembre del pasado año, financiadas por la Generalitat a través del Plan Edificant, y con un plazo de ejecución de seis meses pero no llegaron a finalizarse en el tiempo previsto. A finales de julio se conocía que la constructora a la que la Conselleria de Educación adjudicó el proyecto había paralizado los trabajos.

El motivo, según ha explicado Arantxa Verdú, se debe al retraso del Consell en los pagos de seis de las ocho certificaciones de obra entregadas por la adjudicataria desde febrero, una deuda que alcanza los 400.000 euros y que impide a la mercantil hacer frente a los costes con sus propios recursos. "Si no se retoman este mes de septiembre, que lo dudo, no se acabaran las obras antes de enero de 2024", señala Verdú.

Ante la paralización de las actuaciones en pleno verano el Ampa del centro no ha dudado en tomar medidas. "Estamos pendientes de tener una reunión con el director del centro este jueves, que sí que ha tenido contacto con la concejala de Educación, María Gisbert, para conocer si ha habido algún avance con la empresa o con la Conselleria, a nosotros desde luego directamente no nos han dicho que haya novedades", explica Verdú.

Además, este martes tuvo lugar una reunión de los representantes de las asociaciones de padres y madres del municipio con la responsable local del área de Educación aunque señal Verdú que no fue muy provechosa. "Yo me creo que el Ayuntamiento y la empresa hayan enviado todos los certificados a Conselleria y que ellos ya los tienen, pero queremos que la concejala de Educación nos los enseñe porque con su palabra no nos vale, queremos verlos", asegura presidenta de la Ampa del colegio Padre Manjón de Elda.

"Cuando los padres podamos tener la tranquilidad de que nuestros hijos pueden comer en el comedor de su centro y estemos seguros de que tienen su cocina estaremos en paz. Ahora lo que necesitamos es que nos digan que las obras están en marcha y que nos den plazos concretos de inicio y de fin y hasta que no hagan eso no vamos a frenar nuestra reivindicaciones".

El céntrico e histórico colegio público Padre Manjón acoge a 800 niños de -3 a 12 años- que desde que comenzaron los trabajos en diciembre están comiendo provisionalmente en las aulas. "Entendemos que las obras, cuando uno se pone a hacerlas, siempre pueden durar más de lo previsto y somos conscientes de que son un proceso pesado pero a este paso la construcción de un comedor y de una cocina van a convertirse en las obras de la Sagrada Familia porque el constructor no cobra y ya tienen claro que antes de que finalice el año no la van a tener terminada", explica Arantxa Verdú.

La presidenta del Ampa del centro eldense recordaba el pasado mes de julio que debido a las actuaciones en el centro hay clases a las que no les entra la luz natural debido a que la cocina se ha instalado de forma provisional en otra de las aulas contiguas y que cuando los ascensores no funcionan las encargadas de la cocina tienen que subir a pie hasta el tercer piso con las bandejas de la comida.

Desde el consistorio señalaban esta semana que desde el Ayuntamiento de Elda se ha contactado con la comunidad educativa del centro para informarles de que los técnicos municipales han realizado todos los trámites relacionados con la certificación de las obras y ahora es la Conselleria de Educación, a la que también se ha dirigido el Consistorio, la que debe realizar los pagos a la empresa adjudicataria.

Avances en diferentes actuaciones

El Plan Edificant continúa avanzando en otros centros educativos de Elda. Las obras de mejora y modernización que se han llevado a cabo durante los últimos meses en el colegio Pintor Sorolla ya han finalizado y ha permitido la construcción de una cubierta para las pistas deportivas, una de las instalaciones más esperadas por el alumnado.

Además de esta infraestructura, también se ha llevado a cabo la sustitución de toda la iluminación, que cuenta ahora con luminarias LED para mejorar la eficiencia energética, y todas las ventanas exteriores, así como diferentes actuaciones de albañilería y fontanería y la mejora de la accesibilidad con la instalación de un ascensor. Los trabajos en el exterior del centro educativo han consistido en la reparación del vallado y de la cornisa perimetral.

El alcalde de Elda ha afirmado que «el alumnado del colegio Pintor Sorolla comenzará la próxima semana las clases en un centro totalmente renovado y prácticamente nuevo, a falta únicamente de que la Conselleria aborde la reparación de la cocina de este centro». Alfaro ha recordado que "las obras han contado con un presupuesto de más de 1,2 millones de euros y han permitido acometer mejoras muy importantes para situar este centro en el siglo XXI".

En este sentido, Rubén Alfaro ha destacado que «desde el Ayuntamiento insistiremos a los actuales responsables de la Conselleria para que mantengan el compromiso de sus antecesores y, una vez haya finalizado el actual Plan Edificant, lleven a cabo dichos trabajos. Lo que no sabemos es qué respuesta obtendremos de los actuales responsables de Educación».

En relación al estado de las diferentes actuaciones incluidas por el Plan Edificant en los veinte centros educativos públicos de Elda, en estos momentos han finalizado en el CEIP Miguel Servet, el CEIP Juan Rico y Amat, el CIPFP Valle de Elda, la E.I. El Mirador, el Conservatorio de Música, la Escuela Oficial de Idiomas, el CEIP Pintor Sorolla y el CEIP Antonio Machado.

Están en marcha los trabajos en el CEIP Miguel Hernández, el IES Monastil y la E.I. Nuevo Almafrá. El resto de proyectos se encuentra en licitación o en fase de modificación para ajustar los presupuestos al incremento de precios.