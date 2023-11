Educación estudiará si los proyectos de Villena y Petrer son "necesarios" para incluirlos de nuevo en el Pla Edificant

Petrer y Villena han visto paralizadas sin fecha dos de las obras que iban a acometerse en centros escolares y que se habían incluido en el Pla Edificant del Consell. Una decisión que tomó la Conselleria de Educación que ahora lidera el popular José Antonio Rovira hace solo quince días y que suspendía 15 proyectos en toda la Comunidad Valenciana que incluyen los de las dos localidades alicantinas. Ahora, el departamento autonómico estudiará si esos trabajos son "necesarios" y, por tanto, se sigue adelante con la tramitación.

Así lo explicó Rovira a este diario al ser preguntado por la situación en la que se encuentran esos 12 municipios que han visto como aquellos proyectos que tenían sobre la mesa quedaban paralizados hasta nueva orden. "Las obras se volverán a estudiar y se verá si alguna es necesaria", indicó el conseller de Educación. Si es así, "o se hará una ampliación de delegaciones si en ese ayuntamiento hay un Pla Edificant; o se podría adjudicar directamente la Conselleria de Educación esa obra y hacerla desde el departamento".

Pero mientras eso ocurre y se evalúan los proyectos, Rovira asegura que el actual gobierno del PP "estamos intentando entender" porque la anterior consellera de Educación, Raquel Tamarit, "estando en funciones y días antes de irse, adjudicó 65 millones de euros solo a ayuntamientos del PSOE y Compromís". Rovira afirmó que "nos parece un auténtico sectarismo" y se adelantó a posibles matizaciones al incluirse un ayuntamiento gobernado por los populares: "Dirán que entra uno del PP, pero en ese momento no estaba previsto porque hubo un pacto de gobierno con un independiente".

Para el responsable de Educación, "después de las elecciones del 18 de mayo, se sabía que PSOE y Compromís iban a gobernar en esos municipios y, estando el gobierno en funciones, se firmaron 65 millones sin ningún informe de Intervención ni económico, solo ese acuerdo" que es el que "vamos a reconsiderar" porque "tenemos muchas obras pendientes como para que un gobierno en funciones se dedique a regalar el dinero a sus amigos".

Rovira añadió que "es un plan totalmente sectario, es una prueba más del sectarismo del anterior gobierno. Ya dije en Les Corts que la anterior consellera de Educación de Compromís firmó más cosas cuando estaba en funciones que cuando estaba gobernando. No solo hizo esto, pero entre todo, esos 65 millones a ayuntamientos de los partidos del Botánic. Yo no me atrevería a hacer eso".

Como ya publicó este diario, Petrer y Villena piensan recurrir la decisión de la Conselleria de Educación de paralizar esas dos obras del Pla Edificant previstas para la Escoleta Virgen del Remedio de Petrer y el nuevo CEIP Príncipe don Juan Manuel de Villena, que estaban en ese acuerdo junto a otras 13 actuaciones en centros educativos de la Comunidad. Las obras previstas en ambos centros se encontraban valoradas en unos 8 millones de euros de los que 7,4 millones iban destinados al derribo y a la construcción del nuevo colegio de Villena y 404.937 euros al desmontaje de la cubierta y construcción de una nueva en Petrer.

La actual Conselleria, dirigida por el popular José Antonio Rovira, ha decidido suprimir la licitación de estas actuaciones para investigar si Tamarit tenía las competencias en ese momento para autorizar estas actuaciones e informó a los centros educativos y los ayuntamientos afectados mediante una carta por medio de la cual se les comunicaba la retirada de las partidas.

Falta de profesores de informática

Qué hacer con esas obras que se incluyeron en el Pla Edificant y que ahora tendrán que ser evaluadas de nuevo no es el único problema que tiene sobre la mesa el nuevo responsable de la Conselleria de Educación desde que tomó posesión de su cargo. La falta de docentes en los centros escolares es otro de ellos, sobre todo, en la especialidad de Informática y Sistemas de Aplicaciones.

El conseller aseguró a este diario que las plantillas de los centros docentes "está toda" excepto en estas especialidades donde "tenemos un problema". Como ya publicó este diario, a finales de octubre, había 21 centros educativos de la provincia de Alicante que tenían problemas en la plantilla docente para configurar las vacantes de Informática en Secundaria y Formación Profesional (FP).

"Estamos estudiando cómo poder solucionarlo", indicó Rovira. Bien a través "de la contratación de especialistas" porque "las bolsas están agotadas y la legislación estatal no permite contratar profesores de Informática que no tengan el máster de Educación". De hecho, esa cuestión es el que está sobre la mesa: "Pedimos hace más de un mes al Ministerio de Educación si podíamos hacer una excepción por la falta de profesores en esta asignatura y la única respuesta ha sido, no sabe no contesta. El Ministerio hace más de un mes que recibió la solicitud por vía urgente y no contesta".

Las condiciones para ser profesor de Informática en la Comunidad Valenciana son tener el Máster en Educación (CAV) y el nivel de valenciano C1. La Asociación de Profesorado los afectados por esa falta de docentes ya indicaron que deberían rebajarse esos requisitos para atender la demanda de docentes. "Estamos estudiando con otras comunidades qué soluciones poder dar. Esperamos poder resolverlo en días", explicó el conseller a este diario. Así recalcó que "incluso se sacaron como plazas de difícil cobertura y tampoco se ha conseguido".

Con todo, preguntado por otros asuntos como la prohibición de los teléfonos móviles en las aulas, Rovira explicó que "estamos estudiando" este tema: "La normativa que tenemos en la Comunidad es que cada colegio, cada consejo escolar o instituto es el que toma la decisión". Y aseguró que "creemos que los centros deben tener un cierto margen de autonomía para ellos poder decidir y estamos estudiando toda esta cuestión". Pero sí añadió que "todo este tema relacionado con el uso de teléfonos móviles, a la Conselleria de Educación le preocupa mucho" por lo que se han iniciado algunas medidas en las que se puede abordar este tema como un plan de salud mental dotado de 20 millones de euros para el próximo año: "La cuestión del móvil va relacionada con estas cuestiones que, aunque no sean educativas, sí se relacionan con el entorno que se mueven" los alumnos.