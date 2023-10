En el ecuador del primer trimestre, 21 centros educativos de la provincia de Alicante tienen problemas en la plantilla docente para configurar las vacantes de Informática en Secundaria y Formación Profesional (FP). Hay institutos y centros de Formación Profesional donde sus alumnos todavía no han empezado a dar clase en esta materia desde el inicio de curso porque no tienen maestro.

Para la especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas que se imparte en los distintos grados de FP hay un total de 17 centros educativos afectados. En este caso, faltarían 27 docentes, ya que algunos centros necesitan cubrir más de una vacante -que son aquellas plazas que se cubren al inicio de curso y duran hasta el final, puesto que ningún funcionario está adscrita a ella- y alguna sustitución indeterminada. Estos puestos que salieron el pasado viernes son los llamados de difícil cobertura, que tal y como explica Ramón Varea del sindicato CSIF: "No se han cubierto en adjudicaciones continuas y salen ahora a difícil cobertura para que las coja tanto la gente que está en bolsa y como la que no. Lo importante es que cumplas los requisitos".

En el caso de Secundaria, son 9 los institutos afectados por la falta de estos maestros. Cinco de estos comparten el déficit con la FP, estos son el IES Mare Nostrum en Alicante, el IES l'Arabí en l'Alfàs del Pí, el IES Pere María Orts i Bosch en Benidorm, el IES Torrevigía en Torrevieja y el IES Hermanos Amorós en Villena.

El problema para la toma de posesión de las plazas que se adjudican radica en los requisitos que se piden. Las condiciones para ser profesor de Informática en la Comunidad Valenciana son tener el Máster en Educación (CAV) y el nivel de valenciano C1. La Asociación de Profesorado de Informática y los propios afectados reivindican que se deberían rebajar por la falta de personal que hay. Además, la carrera de Informática es de las más demandadas actualmente y roza el paro cero, por lo que muchos prefieren trabajar en una empresa privada ganando estabilidad.

Javier Mas, también del sindicato CSIF, recuerda que a día de hoy, para ser docente de Informática hay que ser titulado: "Antes podían ser gente de FP superior y ahora tienen que tener un grado. Eso sumado al máster y al valenciano complica la demanda que hay actualmente de profesores de Informática", además lamenta que "los docentes no están bien pagados, en la Comunidad hay un desfase que puede llegar a los 400 euros en comparación con otras autonomías. Un informático en la empresa privada gana mucho más dinero que como docente".

Sara (23 años) fue el pasado lunes por primera vez a la Dirección Territorial de Educación en Alicante, ya que le habían asignado una plaza. La joven acaba de terminar la carrera de Ingeniería Multimedia y quiere empezar a trabajar: "No tengo el máster, pero se me ocurrió apuntarme a la bolsa, ya que eran plazas de difícil cobertura. Hice las prácticas de la carrera en una academia pero sin el máster no me dan la plaza que me han adjudicado".

El caso de José es distinto. Nos cuenta que él sí que ha dado clase de Informática en institutos, ya que con el covid se anuló el requisito del máster (que actualmente está sacándose): "Estamos a las puertas de lo que es un proceso ya habitual para nosotros, que nos rechacen", cuenta a su salida de la Dirección Territorial al ver que otra vez no le han dado la plaza. "Trabajé el año pasado entero como docente, formo parte de la plantilla y aparezco como funcionario interino activo, pero me rechazan por no tener el máster. El 50% de los que están estudiando ahora el máster ya hemos sido docentes", afirma.

Institutos

El IES Mare Nostrum de Alicante es uno de los centros afectados por la falta de profesores de informática tanto en Secundaria como en FP. Su director José Manuel Pastor asegura que "tenemos un problema grave porque las vacantes no nos las adjudican", a su vez, Pastor advierte que "el curso va transcurriendo, estamos a mitad del primer trimestre. La semana pasada tuvimos reuniones con las familias, están nerviosas y están empezando a querer manifestar su malestar con Conselleria".

En el caso del Mare Nostrum, las ausencias de profesorado no se pueden cubrir, ya que el resto de la plantilla tiene su jornada cubierta, indican desde la dirección. Así, los alumnos son atendidos por profesorado de guardia.

En una situación similar se encuentra el IES Poeta Paco Mollá de Petrer. Su director Luis Escandel relata que "la situación es insostenible, aquí todo el mundo tira balones fuera y el profesorado sigue sin llegar. Pasan las semanas y tengo un grupo de alumnos que no ha empezado a dar clase. Hay muchas horas que no vienen los que son mayores de edad, se les ha concentrado el horario para hacérselo más sencillo".

El pasado jueves, distintos directores de centros educativos afectados en la provincia, mantuvieron una reunión online en la que pusieron en común el caso particular de cada uno. Los representantes acordaron en hacer reuniones con las familias para que sean ellas las que valoren si se concentran para mostrar su malestar por la situación.

Ampas

El presidente de la FAPA Enric Valor, Javier Altozano, muestra la disconformidad de la comunidad educativa porque se rebajen los requisitos para cubrir estas plazas, pero entiende la singularidad del caso: "No nos parece adecuado que se rebajen los requisitos porque puede ir en detrimento de la calidad de la asignatura de Informática. Quizás como medida excepcional este curso haya que hacerlo, pero lo que verdaderamente hay que hacer es paliar la situación desde la base y ver porque no hay este perfil de profesores. No es lo ideal el reducir las condiciones de formación que se les exige, porque eso va directamente relacionado con bajar la calidad de la educación".

Por su parte, el secretario técnico de Concapa Alicante, Rafael Araujo, entiende el problema como "algo circunstancial" y revela que "en los colegios concertados la Conselleria establece un protocolo por el cual es responsabilidad del centro la sustitución del puesto de trabajo en caso de baja o vacante".

Conselleria

La Conselleria de Educación solicitó a principios de este mes al Ministerio que el máster de educación (CAV) no sea necesario para enseñar materias como Informática, tras las dificultades que se están encontrando en toda la Comunidad para poder cubrir las plazas.

Desde la Dirección General de Personal Docente se han mantenido encuentros con sus homólogos de otras comunidades autónomas que se encuentran en la misma situación que el territorio valenciano, estas son Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia, Andalucía y Castilla y León. En la reunión se acordó remitir un escrito al Ministerio de Educación para que permita, al igual que pasó cuando la pandemia del covid, no pedir el máster de educación.

Educación ha señalado en varias ocasiones que es un objetivo prioritario que ningún alumno de la Comunidad se quede sin dar clase por falta de profesorado. Sin embargo, no ha respondido a preguntas de este diario sobre cómo se encuentra la solicitud que hicieron al principio de mes al Ministerio para rebajar los requisitos.