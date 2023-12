Ni 24 horas ha durado el belén instalado por el Grupo Amigos del Bolón en la Cueva del Mortero de Elda. El nacimiento ha desaparecido "por completo", según denuncian desde la entidad, tan solo un día después de que fuera colocado por los vecinos de la ciudad en una actividad organizada el pasado sábado y que pretendía dotar al lugar, conocido por su simbolismo durante el día de Reyes en la localidad, del espíritu navideño que le caracteriza.

El Grupo Amigos de Bolón, conocido por promover actividades en este entorno natural eldense, realizaba este año por primera vez esta actividad navideña cumpliendo con una antigua tradición montañera: la colocación del belén en la Cueva del Mortero. La excursión fue llevada a cabo por un grupo de niños y niñas acompañados por sus padres en una jornada alegre y divertida en la que los más pequeños participaron de la puesta a punto del nacimiento.

Sin embargo, horas después, el entusiasmo se vio empañado por el robo de todas las figuras del belén, incluyendo el niño Jesús, la Virgen, San José, el buey y la burra, así como un curioso caganer aportado por una de las participantes de la actividad, que también fue sustraído. "Hemos creado un dicho en el grupo: 'La maldición del Bolón: quien roba el belén del Bolón será toda la vida un ladrón' ", asegura Juan Manuel Maestre, promotor grupo Amigos de Bolón Elda.

"Tenemos que aprender a decirle a la gente que esto no está bien. Estas cosas hacen que a los niños que vinieron a instalar el nacimiento se les quite la alegría y lo bien que lo pasaron cuando vinieron. Fue una jornada muy bonita y no queremos que se estropee la ilusión de los más pequeños", explica Maestre. "Llevamos muchos años luchando por la educación en Elda y en Petrer, y sabemos que hay muchos países en los que los menores son muy responsables. En España no hemos avanzado casi nada en educación y las campañas que se hacen son ridículas, hay que atajar el problema desde la raíz, con los padres y con los maestros de esos niños".

Pero desde el grupo no quieren que este suceso empañe la ilusión de la Navidad en Elda, por eso se han comprometido a reponer el nacimiento "cuanto antes". "Mañana colocaremos otro y si lo vuelven a quitar podremos un tercero", asegura Juan Manuel Maestre, a quien no le ha sorprendido este robo, "lo supimos en cuanto pusimos las señales para llegar al belén que las piezas iban a durar dos días, también han roto los mapas que colocamos, no se han llevado los carteles y no sabemos ni por qué, ha sido un milagro. Ante el vandalismo lo mejor es insistir con el ánimo".

Mientras tanto, el cabreo y malestar entre los montañeros es evidente, y la noticia ha generado indignación en Elda. La comunidad espera que este acto vandálico no empañe la ilusión de aquellos que disfrutan de esta tradición en el Monte Bolón. "Era muy importante para nosotros porque nos hemos pasado años buscando esa cueva en concreto. Está muy próxima a la ruta que utilizan muchos eldenses que acuden por Reyes a pasar el día al monte Bolón a comer y luego aprovechan para bajar con las antorchas y cumplir con las tradiciones. Esperábamos que durante este día muchas personas se asomaran a contemplar el nacimiento y por eso queremos que se quede ahí, lo volvemos a colocar porque queremos que se vea como un atractivo más del entorno. Elda es bonica, pero es maleducada y aquí pasan cosas que no pasa en el resto de la provincia".

Aunque la noticia ha causado indignación en Elda, la comunidad espera que el espíritu festivo y la determinación del Grupo Amigos de Bolón inspiren a otros a seguir disfrutando de la tradición, a pesar de los obstáculos. Porque, al final del día, en Elda no solo hay belenes que desaparecen, sino también montañeros dispuestos a poner el belén una y otra vez.

El robo de belenes podría haberse impuesto como una moda navideña este año en la provincia. En San Vicente del Raspeig, el caso de la sustracción del Niño Jesús del belén ha sido resuelto por la Policía Local. Dos individuos fueron detenidos el domingo por la tarde noche, acusados de robar la figura del niño Jesús ubicada en el jardín entre las calles Pintor Sorolla y Lillo Juan. La figura fue encontrada en un contenedor y ha sido restituida en el belén el lunes por la mañana por el alcalde Pachi Pascual (PP) y el edil de Seguridad, Adrián García. Los detenidos han sido puestos en libertad con cargos después de pasar la noche en el calabozo.

La información sobre el robo surgió a partir de un vídeo publicado en TikTok, donde los ahora detenidos solicitaban un rescate de 2.000 euros para devolver la figura al nacimiento instalado por la concejalía de Fiestas como parte de la decoración navideña. Según algunos vecinos, los hechos podrían haber ocurrido en la noche del viernes 15 al sábado 16 de diciembre.