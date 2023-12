Entre lágrimas, brindis y abrazos los vecinos de Cañada han celebrado su buena fortuna. La plaza Mayor de la localidad, que a penas cuenta con 2.000 vecinos, se ha llenado para festejar que la suerte este año se ha acordado de ellos dejándoles más de 25 millones de euros gracias al número 31938 de la Lotería de Navidad que desde hace más de 30 años jugaba el Patronato de Reyes magos de Cañada, una entidad cultural que cada año transforma el municipio en un poblado hebreo los días 6 y 7 de enero para celebrar la llegada de los Reyes Magos.

"No puedo parar de llorar, esto es algo que le hace ilusión a todo el pueblo". En este municipio los Reyes Magos lo son "todo" para sus vecinos, es la lotería tradicional que se compra por lo que casi todos los residentes llevaban un número que este viernes les ha cambiado un poco la vida. "Es un décimo muy repartido entre todas las familias del pueblo y es un día muy emocionante para todos, todas llevan un décimo precisamente de esta asociación, no falla porque es que aquí no hay nada más tradicional ni que nos una más a todos. Además de este décimo no se hace papeletas ni hay participaciones, todos tenemos aunque sea un décimo completo. Ahora tenemos que celebrar la Navidad a lo grande", explicaba entre lágrimas Virtu Esteve, una vecina de Cañada.

En mitad de la celebración de esta concurrida plaza había una persona a la que todos querían abrazar, es Nuria García, encargada de vestuario de la representación del Patronato de los Reyes Magos, que ha sido la encargada de vender y de repartir entre los vecinos el décimo premiado con el tercer premio. "Muchísima emoción, y más este año. Le estaba pidiendo al cielo a mi amiga, la que era la peluquera de la asociación, que nos echara un cable, que hiciera esto posible y me ha escuchado".

"Estoy muy emocionada porque he repartido 1,5 millones de euros entre familiares, amigos, todos los vecinos estaban muy contentos. Es un premio muy repartido y a la gente aquí le hacía falta de verdad: amas de casa, gente joven, personas mayores...Está todo el día llamándome gente por teléfono, agradeciéndome que les haya llevado los décimos. Yo tengo un décimo y con él voy a comprarme una autocaravana para irme de viaje", explica García emocionada y entre abrazos de sus vecinos que no podían dejar de agradecerle haber repartido tanta ilusión.

Entre el repicar de las campanas de la iglesia, la plaza se ha ido llenando de vecinos que descorchaban botellas de cava, risas y amigos que se encontraban en esta concurrida zona para abrazarse y celebrar que este año las navidades serán un poco diferentes para todos. "El décimo de los Reyes Magos aquí se compra todos los años, no se falla ninguno desde hace más de 30 años, es el número del pueblo y raro es el que no juega por lo menos uno. Que haya tocado es casi un milagro, esto llega a todos los vecinos y ahora todos vamos a pasar unas fiestas muy buenas. Ya veremos a ver más adelante qué hacemos con el dinero, lo primero será cobrarlo, pero para eso aún quedan unos días, ahora lo más importante es celebrar con la familia la Navidad", comenta emocionado Emilio Esteve, uno de los vecinos agraciados.

Sin embargo, no todos han tenido la misma fortuna, ni "soñando" con el futuro les ha dado tiempo a unirse a él. "El otro día le comentaba a mi amiga que soñé que tocaba el décimo de los Reyes Magos y que no lo había comprado, y aun así no lo compré. Fue decírselo y ahora, ¡ha tocado! Yo estoy muy feliz por ella aunque yo no lo tenga porque seguro que va a invitarme a una cerveza de celebración y que nos vamos a ir a comer por ahí. Aquí siempre es el mismo número, juegues el que juegues todo el mundo lleva el de los Reyes porque es la fiesta más grande del pueblo, todos tenemos un trocito de ella, y ahora hay que celebrarlo", asegura Isabel Ferrer.

"¡Estoy muy contenta, muchísimo!". La alegría ha seguido desatándose entre los vecinos y ninguno quería perder la oportunidad de celebrar esta victoria "colectiva" que no ha dejado a nadie encerrado en casa. "Llevaba uno a mitad y otro en tres partes, casi uno entero, vamos a pagar el préstamo del coche y el aparto del chiquillo y un viaje con los nenes a ver el Rey León", explicaba Elena García, que era incapaz de guardar el décimo porque no podía parar de enseñarlo a sus vecinas.

Algunos vecinos se encontraban trabajando en una cooperativa local y en cuanto se han enterado la han cerrado y han acudido a la plaza de Cañada para celebrar con sus vecinos la buena fortuna. "¡Ya no vamos a hacer más oliva! Hemos cerrado la cooperativa, el que quiera trabajar que venga a por la llave, pero nosotros nos quedamos aquí, no todos los días te toca un premio así", asegura un vecino.

El número, vendido por administración número 1 de Biar, La Mahoma, situada en la calle Barrera número 23, ha repartido 25 millones de euros del tercer premio del Sorteo de la Lotería de Navidad 2023, con el número 31938 entre vecinos, amigos y familiares de la localidad. El número 31.938 ha sido cantado a las 12.01 horas en el segundo alambre de la séptima tabla. Han cantado los números Ainhoa Rosero Gómez y Rosario Martínez García y han extraído las bolas Piero Rai Chávez Huaroto y Alba Yadira Machaca Tapia