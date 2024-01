El AMPA de la Escuela Infantil Nuevo Almafrá de Elda se planta. El colectivo de familiares denuncia el mal estado del centro tras la finalización de las obras del Plan Edificant, el cual tiene como objetivo la construcción, reforma y mejora de los centros educativos en la Comunidad Valenciana.

La reforma del centro, en el que estudian unos 156 niños y niñas de entre 2 y 5 años, comenzó en junio de 2022 y el plazo de ejecución era de 9 meses, aunque con los retrasos las obras se prolongaron durante más de un año.

Actualmente, los trabajos están finalizados y las nuevas instalaciones ya están listas para ser usadas por los alumnos. No obstante, falta la aprobación del modificado por parte de la Dirección General de Infraestructuras Educativas, puesto que el presupuesto tuvo que ser ampliado unos 50.000 euros, ya que hubo una serie de actuaciones sobrevenidas. Sin este paso, la Concejalía de Urbanismo no puede recepcionar la obras y, por tanto, no se puede hacer uso de los nuevos espacios.

Algunas de las actuaciones han consistido en la construcción de un nuevo pabellón con dos aulas para el alumnado de 2 años, unos nuevos patios de aula en los antiguos pabellones y la remodelación de los baños. Al no poder recepcionarse las obras, los más pequeños de la escuela se encuentran recibiendo las clases en la biblioteca. "Donde están son espacios angostos que no se puede acompañar bien a los niños a la hora de dejarlos en las clases. Esto supone un trastorno para estos niños y niñas y un paso atrás en la ejecución de proyectos educativos de esta escuela tan innovadora", lamenta el presidente del AMPA EEI Nuevo Almafrá, Iván Povedano.

Deficiencias

La comunidad educativa ha identificado diversas deficiencias posteriores a las obras en el centro, resaltando entre ellas la acumulación de agua de lluvia en múltiples áreas y la filtración de agua en las aulas a través de los patios debido a una ejecución deficiente de las pendientes. También se ha observado que, a diferencia de otros colegios donde se han reemplazado las ventanas según lo planificado, en este caso no se ha realizado ningún cambio, a pesar de estar incluido en el proyecto original. Además, no se ha implementado ningún dispositivo de control solar para mitigar la incidencia directa del sol en las aulas.

El colectivo de familiares lamenta la exclusión de los elementos naturales de separación inicialmente planeados, siendo reemplazados por vallas metálicas termoselladas y estructuras de hormigón. Esta elección estética aseguran retrocede hacia "una arquitectura más típica de los años 60".

Por ello todo ello, el AMPA EEI Nuevo Almafrá ha comenzado una campaña de recogida de firmas que prevé presentar ante el Ayuntamiento de Elda y la Generalitat. La comunidad educativa avanza que también se plantea acudir al Síndic de Greuges así como otras acciones reivindicativas, hasta que se consiga una solución al problema. "Debemos poner voz a quienes no la tienen, que son nuestros hijos e hijas", concluyen los familiares de ños niños y niñas afectados.