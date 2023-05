El candidato autonómico del PP, Carlos Mazón, tiene previsto suprimir las consellerias de Vivienda y Transparencia si llega a la Presidencia de la Generalitat, con el objetivo de reducir gasto corriente y financiar medidas que considera prioritarias. El líder de los populares asegura que con esta eliminación, de entrada, se podrían financiar los 208 millones de euros que costaría la educación gratuita de cero a tres años.

Mazón ha realizado este anuncio durante su intervención en un desayuno informativo del Executive Forum España que se ha celebrado este viernes en Valencia. Según ha declarado, "en ocho años el gasto en el sector público se ha incrementado en un 80%", un porcentaje que le parece del todo excesivo. En este sentido, y preguntado sobre cómo iba a financiar su promesa de educación gratuita para la primera franja de edad, ha destacado que "lo vamos a sacar de la reducción de consellerias, altos cargos, enchufados y asesores puestos a dedo. De hecho, tenemos un récord de 350 asesores puestos a dedo". ha aseverado.

Así, ha avanzado su intención de suprimir dos consellerias, empezando por la de Vivienda. "Vamos a construir 10.000 viviendas de protección oficial, pero para eso no necesito un conseller de Vivienda, dos secretarios, tres directores y 20 asesores. Me basta con una dirección general que funcione". También tiene entre sus planes fulminar la Conselleria de Trasparencia, sobre la base de que "quiero que todo mi gobierno sea transparente. Eso o te lo crees o no. Todo lo demás me parece grasa, apaños entre partidos para que todo el mundo tenga una silla y un gasto improductivo".

El candidato del PP, por otro lado, ha expresado su compromiso de fijar por ley que el gasto mínimo en Sanidad sea del 30%, por encima del 27% que, destaca, está invirtiendo en la actualidad el Botànic. Una medida que, junto a la colaboración público-privada, pretende que sirva para combatir las listas de espera y la falta de profesionales médicos y de enfermería.

Mazón, que ha vuelto a insistir en sus promesas de rebajas fiscales y supresión de burocracia administrativa, ha destacado, asimismo, que las primeras medidas que piensa adoptar si accede a la Presidencia del Consell es la derogación del Impuesto de Sucesiones y la eliminación de la tasa turística.