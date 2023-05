El alcalde de Alicante y candidato a la reelección, Luis Barcala, ha querido dar algo de luz a un proyecto clave de ciudad, como la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tras las recientes críticas de asociaciones de sectores económicos de la ciudad por la falta de transparencia desde el Ayuntamiento de Alicante. "Lo digo con claridad. Si se refiere al bulo, a la 'fakenews' sobre las restricciones, lo dejo clarísimo. ¿Va a hacer restricciones? No, no va a haber restricciones de tráfico, no se va a prohibir el tránsito de vehículos particulares ni va a ser necesario comprar vehículos eléctricos", ha señalado Barcala, apenas unos días después de que una decena de entidades mostraran públicamente su temor ante el posible impacto negativo que pueda tener su implementación.