De las series "Aída" y "Los Serrano", y de programas como "First Dates" u "Mujeres y Hombres y Viceversa", al partido político Vox: el actor Francisco José Piñero se presenta como candidato de la formación de ultraderecha en Sant Joan d'Alacant en las elecciones municipales de este 28 de mayo.

El joven ocupa el cuarto puesto en la lista liderada por Gema Alemán. Según se detalla en su página web, Piñero ha trabajado como actor en producciones como 'Compañeros', 'Hospital Central', 'Mir' y la película 'Pudor', dirigida por Tristán Ullóa.

"El Brechas", en Vox

En su papel de 'El Brechas' en la serie 'Aída', interpretaba a un joven rebelde y amigo de Jonathan, quien se enamora de su hermana Lorena.

Durante su participación en "First Dates", Piñero reveló a Carlos Sobera que había dejado temporalmente la actuación para dedicarse por completo al arte del tatuaje. "Cuando busco una pareja, busco cualidades similares a las de mi madre. Me gustan las chicas organizadas, que me cuiden, que me llamen amor y cariño, como ella hace, y que me comprende ropa", afirmaba el actual candidato de Vox en su aparición en el programa de Mediaset, donde participó en dos ocasiones.

Piñero ha decidido cambiar radicalmente su carrera profesional y adentrarse en la política local de la mano del partido de Santiago Abascal. De esta manera, deja atrás los sets de grabación para embarcarse en la vida política y desempeñar su labor en despachos en lugar de en la pantalla.