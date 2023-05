Ciudadanos Torrevieja con su candidato a la Alcaldía Carlos Hurtado presentó este martes su candidatura con un acto en el Hotel Madrid.

Hurtado señaló que su propuesta apuesta por un gobierno liberal y moderado en la ciudad, con políticas de cercanía y trabajando por los ciudadanos de a pie.

Entre sus prioridades y propuestas está la mejora de la limpieza en todo el término municipal en un objetivo que consideran que no se ha cumplido pese a la puesta en marcha del nuevo contrato hace una año. "No puede haber ciudadanos de primera ni de segunda dependiendo de donde vivan", en algo que también se traslada al mantenimiento en parques y jardines.

Novedosa

Una propuesta novedosa de Ciudadanos es que al margen de la solución definitiva al atasco de la N-332 que tiene que venir de la mano del desdoblamiento por parte del Ministerio se deben poner en marcha "medidas coercitivas como manifestaciones y dar mucha visibilidad al problema" y alternativas como "rutas alternativas que desatasquen la carretera".

También figura en su programa un centro de mediación: para desatascar juzgados, la puesta en macha de un cheque bebé para familias empadronadas y el fomentar alquiler de larga temporada.

Retos difíciles

"Me gustan los retos difíciles y este lo es", remarca Carlos Hurtado, quien señala que le gustaría que Ciudadanos (Cs) pudiera seguir dejando su huella en la gestión del Ayuntamiento del Torrevieja aunque fuese con una representación mínima, matiza. Señala que miembros de formaciones de centro de derecha de Torrevieja han intentando desmotivarle para que no encabece la lista de Cs porque consideran que podría restar votos a esas formaciones, en especial al Partido Popular -formación a la que no cita-.

Desde 2015

"No me han dicho que no me presente pero sí han insistido en que no debería hacerlo porque no les viene bien", indicó Hurtado dando a entender que cuanto más le han persuadido de que no lo haga, más ganas ha tenido de liderar la candidatura, cuando la marca política de Cs no pasa precisamente además por su mejor momento.

Cs obtuvo dos concejales en el mandato de 2015 y el voto de sus dos concejalas mantuvo al gobierno de coalición de izquierdas en minoría durante cuatro años. Mantuvo después la representación con una concejala portavoz Pilar Gómez Magán que dejó el cargo en octubre pasado y dio la oportunidad a Hurtado de asumir el acta.