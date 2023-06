Los conflictos pueden surgir en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana, en ocasiones son inevitables, pero hay que aprender a resolverlos de la mejor manera. Además, se deben intentar solucionar de la forma más justa posible. Algunos expertos coinciden en que la clave para resolver conflictos reside en encarar abiertamente el inconveniente y realizar negociaciones con el fin de encontrar un resultado en el que todos salgan beneficiados. Todo esto bajo el marco del diálogo, el intercambio de información y los acuerdos.

El mediador o mediadora es una figura neutral e imparcial que facilita el diálogo entre las partes del conflicto para que encuentren una solución. Estos profesionales especializados facilitan el diálogo entre las personas que tienen el conflicto, encargándose de gestionar la comunicación.

Su función es generar un clima de confianza como para que las partes comiencen a sugerir alternativas de futuro y dejen de reprocharse situaciones pasadas.

Con este procedimiento de resolución de conflictos, las partes disponen de una herramienta ágil y económica para llegar a acuerdos. Es un procedimiento confidencial y voluntario que favorece la comunicación, el diálogo y el consenso y que ofrece soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades de la partes en conflicto.

¿Qué hace el mediador?

El mediador, aplicando las técnicas de la mediación, controla los niveles de tensión, asegura a las partes el uso alternativo de la palabra, aclara posturas y frena la dinámica de aumento del conflicto. Trabaja para devolver a las partes en conflicto el control sobre sus propias decisiones, guiándoles en el proceso, asegurando una comunicación eficaz con el fin de lograr un acuerdo satisfactorio, factible y sostenible en el tiempo. También dirige las sesiones sin formalidades de procedimiento, manteniéndose en todo momento independiente e imparcial, ayudando a las partes a conciliar sus divergencias.

"Es el momento adecuado para sentarse a dialogar, negociar y mediar en los conflictos"

Gradumed- Institución de mediación del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante

Vivimos momentos muy delicados que a nadie le gusta, y ante la grave situación que atravesamos la búsqueda rápida y eficaz a los conflictos mejoran el estado de ánimo de las personas que ven que son partícipes en la solución de sus conflictos y que éstos son resueltos con satisfacción.

El conflicto es un elemento inherente a las relaciones. Debemos aprender a no entenderlo como algo negativo, sino como un elemento inseparable de las relaciones y, sobre todo, debemos aprender a gestionarlo de forma productiva de cara a una mejora en el clima de convivencia.

Tal vez, por una cuestión cultural, a la sociedad española, por lo general, le cuesta pensar en alternativas diferentes para la solución de los conflictos a las que estamos tradicionalmente acostumbrados desde pequeños, por eso es muy importante introducir la solución de conflictos alternativos como la mediación en las aulas y en la convivencia de los alumnos y profesores, para que vayamos construyendo entre todos una sociedad del acuerdo y el diálogo social.

Si alguien tiene un problema o conflicto laboral, familiar, entre vecinos, de herencias, etc… y recurre a la vía judicial este proceso puede alargarse demasiado en el tiempo; y ante ello nos preguntamos: ¿una persona en situación de crisis puede aguantar conflictos largos?

El bien reconocido principio americano «Time is money» (El tiempo es dinero), nos hace reflexionar profundamente sobre el valor del tiempo, cada vez más escaso y lo difícil que es recuperarlo.

El tiempo en un proceso judicial es largo por la carga de procedimientos que actualmente tienen los juzgados, y muchas veces el resultado no es el deseado para una de las partes o para ambas, ya que el conflicto es visto por un tercero que dicta una solución que muchas veces, en vez de aliviar o curar las heridas que producen el conflicto, las abre y las hace más profundas. Las partes no han podido intervenir de manera directa en la resolución de dicho conflicto, sin embargo, la solución dada en el proceso judicial debe ser acatada y cumplida, a pesar de que no llegue a comprenderse o no satisfaga totalmente las pretensiones de las partes. Es fácil escuchar decir: «no se ha hecho justicia», y esta expresión nos indica que las partes no sienten adecuada o correcta la solución dada al conflicto.

La mediación es una actitud en la gestión de los conflictos en la que los profesionales (mediadores) ayudan a las partes a que resuelvan los conflictos por sí mismas propiciando el diálogo, traduciendo los sentimientos de las partes enfrentadas que no son capaces de hablar entre sí. Como dice el profesor Javier Alés Siolis, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y asesor del Foro Mundial de la Mediación, «un minuto hablado puede resolver una vida entera».

La mediación considera que los seres humanos son capaces de resolver por sí mismos sus conflictos en forma efectiva. El conflicto es visto como una oportunidad para el crecimiento y la evolución.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante dispone del Instituto de Mediación (GRADUMED) compuesto por una serie de mediadores profesionales con distintas especialidades, tales como mediación laboral, civil, contencioso administrativa, mercantil, familiar, escolar, penal, etc. Todos ellos en constante reciclaje y especializados en las más actuales técnicas en mediación para hacer posible que las partes lleguen a dialogar y encontrar un acuerdo satisfactorio a su conflicto, de una manera rápida y eficaz.

La mediación ofrece unas ventajas y garantías como es el negociar salidas de los conflictos de una forma más inmediata, más consentida y consensuada, más querida por las partes, siendo ellos (las partes) los protagonistas de sus propias soluciones.

Pensemos en cómo queremos gestionar las adversidades. Un adversario temporal no es un enemigo, el verdadero enemigo es el conflicto, y hay que superarlo conjuntamente. Como dice Williams Ury y los maestros de la mediación: «Hay que subir al balcón imaginario, observar con amplitud y resolver el dilema».

La mediación, la imprescindible cultura del acuerdo

La mediación en determinados ámbitos se ha consolidado con el paso de los años gracias al esfuerzo y pedagogía que han realizado las instituciones y colectivos como el de la abogacía. La mediación permite agilizar la resolución de controversias, pone en el centro a las partes, que logran acuerdos independientemente de lo que diga un juez, y, no menos importante, supone un menor gasto económico y emocional.

En un momento en que la Administración Justicia se encuentra prácticamente colapsada, con señalamientos de juicios a años vista, la cultura del acuerdo que promueven herramientas como la mediación es más necesaria que nunca. Este proceso propicia la comunicación, la paz social y hace responsables a las partes de la resolución del conflicto, en consecuencia, los acuerdos alcanzados tienen una mayor probabilidad de éxito.

¿En qué consiste la mediación?

A lo largo de diferentes sesiones, que varían según lo que requiera cada caso concreto, un mediador o mediadora guía a las partes para que sean éstas las que alcancen una serie de acuerdos. Este proceso es voluntario y confidencial. Puede tener lugar tras la derivación judicial o ser una alternativa a la vía judicial, quedando esta siempre abierta si finalmente no se logran determinar acuerdos.

Servicios de mediación

La Generalitat Valenciana, junto a diferentes a ayuntamientos de la provincia, ha puesto en marcha desde el pasado año 2022 los servicios de MEDIAPROP, que consiste en ofrecer a los vecinos y vecinas de poblaciones de más de 7.000 habitantes la posibilidad de acceder a la mediación de forma gratuita. Los profesionales mediadores del Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) han estado al frente de este servicio durante el año 2022 en los municipios de Altea, Calp, El Campello y Sant Joan d’Alacant y actualmente se continúa presentado en diversas localidades, con la reciente incorporación del ayuntamiento de Teulada – Moraira.

Formación en mediación

El Colegio de la Abogacía de Alicante cuenta con su propio Instituto de Mediación (IMICALI) y lleva más de diez años impartiendo formación en mediación. Se ha constituido, así, como referente en esta materia en toda España. Periódicamente, el ICALI organiza cursos, jornadas y conferencias de mediación en ámbitos del derecho como Civil, Mercantil, Tráfico, Familia, Concursal o Penal. Toda la actualidad formativa del Colegio se puede consultar aquí.

"Procuradores-mediadores, sembrando para un futuro ilusionante"

Comisión de mediación de ICOPAL

Cuenta una fábula que, en el desierto, un anciano plantaba dátiles. Nadie le comprendía y por ello le preguntaron el porqué de un esfuerzo cuyo resultado seguramente nunca vería. Respondió que él había comido gracias al trabajo de otros y le satisfacía saber que esos frutos ayudarían a los que vinieran después de él…

Los procuradores-mediadores llevamos años trabajando, con empeño, para que la mediación forme parte de la sociedad como una vía integral de resolución de conflictos desde la comunicación y la escucha. Estamos comprometidos y formados para conseguir acuerdos y sabemos lo que la mediación puede hacer para descongestionar los juzgados y agilizar la obtención de soluciones.

Con la misma constancia y fuerza del anciano reclamamos un compromiso de la Administración, el cual pase por la difusión de la mediación, dando a conocer todos los beneficios que la misma aporta en múltiples ámbitos y centrándose sobre todo, y siempre, en las personas como artífices de sus propias soluciones, acompañados y apoyados por los mediadores. Los procuradores, seguimos sembrando.

La alternativa a la vía judicial es la mediación

Hoy en día es preocupante la tendencia a recurrir a la vía judicial como única opción para resolver conflictos surgidos por temas de colindancia entre propietarios de terrenos, empresas constructoras o autoridades locales.

A pesar de que la mediación es una herramienta eficaz y menos costosa para solucionar estos conflictos, la mayoría de las partes involucradas optan por la vía judicial, lo que aumenta los costos y el tiempo necesario para llegar a una solución.

La mediación, por otro lado, permite a las partes involucradas llegar a un acuerdo de manera más rápida y efectiva, evitando costosos procesos judiciales. Además, la mediación fomenta la colaboración y el trabajo en equipo, lo que se traduce en una mayor calidad en los proyectos de topografía y en una mayor satisfacción por parte de los clientes.

Desde el Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica se promueve la mediación como una alternativa a la vía judicial en el sector de la topografía, e informa a las empresas y propietarios sobre los beneficios de esta herramienta.