El Hércules golea al Murcia y logra un triunfo balsámico (3-0)

El Hércules fue creciendo en el partido conforme llegaban sus goles. No concedió nada en defensa y está vez fue efectivo en el área rival. Triunfo tan contundente como necesario para los alicantinos. Sergio Mora hizo cambios en defensa. Con el regreso de Álex Martínez tras lesión y dando entrada en el once a Carlos David. En ataque Aketxe fue por primera vez la referencia ofensiva en el Rico Pérez. Un partido lleno de historia y de necesidad en el presente. Los dos equipos desde el inicio sabían que necesitaban el triunfo para no descolgarse de los primeros puestos, con un ambiente especial en las gradas. Arrancó el choque sin un dominador claro y sobre un césped muy irregular tras la resiembra. Aunque a balón parado los visitantes daban más sensación de peligro. El partido no acababa de romper.

Fue Elliot Gómez el que inventó, una acción de calidad individual que valió para regalar una asistencia que Raúl Ruiz llevó a la red. 289 minutos después el Hércules volvía a marcar en el Rico Pérez rompiendo una racha indecente. El gol apareció cuando más sufría el conjunto de Sergio Mora y mejor estaba el oponente. El tanto fue oportuno, cambio la inercia del choque dando más tranquilidad a los locales y precipitación al rival.

El Hércules sin estridencias y con la necesidad de vencer apostó por un partido físico. Con presión alta y buscando la firmeza defensiva por delante del riesgo en ataque. El Murcia se vio por detrás y evidenció que tampoco va sobrado de gol. Intentó mantener el control del juego pero se jugaba lejos de las áreas. Sólo desde el saque de esquina y en alguna acción a balón parado generaban sensación de peligro.

Así las cosas el partido se hizo largo y espeso. Con más tensión y tesón que fútbol. Los cambios tampoco variaron el guión. En la segunda parte el Hércules lo igualó todo, aunque el juego seguía alejado de ambas áreas. Sin ocasiones de gol y con mucho trabajo táctico. Los minutos pasaban lentamente para el vencedor y volaban para un Murcia atascado en ataque.

Cuando el tedio sobrevolaba el Rico Pérez, Federico Bikoro se sacó de la manga una acción de otro partido. Regateó con potencia y asistió a Raúl González. El delantero con un disparo seco a la red multiplicó por dos el valor de la acción de su compañero. El segundo llegó cuando más serenidad había en el juego y noqueó al rival. Para redondear la goleada, Isaac Aketxe de penalti, lograba su cuarto gol en Liga. Triunfo balsámico y necesario para los de Sergio Mora. Que fueron creciendo a lo largo del partido hasta firmar una goleada para la esperanza.