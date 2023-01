Es una manera de verlo, cruda, realista, sin amaneramientos, pero hay algo de crueldad en el trasfondo de la idea. Manuel Escobar está convencido de que la convulsión que se vive en el seno de los vestuarios cuando se abren las ventanas de fichajes es una energía de la que pueden beneficiarse los equipos. El colectivo puede obtener rédito del padecimiento personal... si lo hubiera... que seguro que lo hay.

El entrenador del Hércules sostiene que la difusión de anuncios de altas y de bajas en el equipo espabila a los futbolistas y, en sus propias palabras, "les saca de su zona de confort". "Nos viene bien agitarnos para recordar que hay que seguir compitiendo y sumando puntos porque estamos aún lejos", comentó sin ambages el preparador en alusión a la clasificación de su equipo, fuera de los puestos de "play-off" y obligado a reforzarse para tener aspiración de ascenso al final de la temporada regular.

El extremeño, bajo cuya dirección el Hércules ha sumado siete de los últimos nueve en juego, se manifiesta claramente "optimista" en cuanto a las opciones reales que tiene el proyecto puesto en sus manos de alcanzar los objetivos. Lo hace siguiendo una receta muy extendida en los manuales de autoayuda: "si eres positivo, atraes las cosas buenas", una máxima indemostrable que, sin embargo, funciona bien como eslogan.

"Nos viene bien agitarnos para recordar que hay que seguir compitiendo y sumando puntos porque estamos aún lejos"

"Este es un gran club con una gran plantilla" y, a su juicio, hasta su llegada, "los puntos sumados no estaban en consonancia a la calidad del equipo". Después de dos victorias y un empate que mereció ser triunfo con él al mando, Escobar se siente esperanzado con el futuro, pero consciente de que aún le queda mecho camino que recorrer para situarse en la zona noble de la Liga.

"Estoy cargado de energía y el equipo da pasos a mejor, pero también debo de ser cauto", matizó el preparador para rebajar su discurso triunfalista. La verdad, se maquille más o menos, es que el siguiente partido en casa, frente al Ibiza Islas Pitiusas, en zona de descenso, es "importantísimo" y así lo dejó dicho el entrenador del Hércules en la sala de prensa.

"Nosotros tenemos que ir a lo nuestro. Si seguimos dando el nivel que estamos dando somos un equipo jodido de ganar"

"Si lo sacamos vamos a meter más gasolina para el vestuario", afirmó, añadiendo, además, que ahora que el calendario brinda la posibilidad de jugar dos domingo consecutivos en el Rico Pérez, sus futbolistas (arrancados de eso tan mezquino a lo que se denomina zona de confort) disponen de la mejor ocasión "para enganchar al público, que está tocado"... y sobre aviso después de todo lo sufrido en los últimos diez años.

El técnico extremeño alertó de que el próximo rival del Hércules llegará a Alicante con un nuevo entrenador (el cántabro Manu Calleja) y varios refuerzos ya consumados. "Son un equipo que se ha agitado para bien decidido a salir de la zona de abajo", advirtió el preparador de Don Benito.

Sin embargo, después del protocolario ensalzamiento del enemigo con independencia del lugar real que ocupe en la clasificación, el sustituto de Ángel Rodríguez en el banquillo pone el foco en lo importante: "Nosotros tenemos que ir a lo nuestro. Si seguimos dando el nivel que estamos dando somos un equipo jodido de ganar", subrayó el pacense.

"Nuestros refuerzos deben ser para mejorar toda la plantilla, no solo pensando en el once titular"

El técnico blanquiazul aprovechó su encuentro con los periodistas para valorar positivamente el ejemplo de Jean Paul, al que considera ya "jugador del primer equipo" de pleno derecho... aunque con ficha sub-23. También anunció la inclusión de José Artiles, "una oportunidad de mercado", en la próxima convocatoria. El único refuerzo invernal del Hércules hasta la fecha ocupará la ficha de Joan Truyols, al que el club tiene de baja por lesión... y todo apunta a que será de larga duración, por lo que no volverá a vestirse de blanquiazul.

"La competencia es una garantía. Estamos maniobrando en este mercado pensando en mejorar la plantilla, no restringirnos solo al once. Lo que no hagas de aquí al 31 ya no podrás hacerlo y es mejor pasarse que quedarse corto", advirtió, esta vez sí, de viva voz y públicamente Escobar, consciente de que el tiempo se les está echando encima y restan, como mínimo, tres incorporaciones más.

Míchel Herrero, que cumple este domingo sanción por acumulación de amonestaciones, causará baja por primera vez en lo que va de curso. Titular indiscutible, diferencial, mejorado con la inclusión de Toscano en el plan de ataque, es una pieza fundamental. A pesar de ello, Escobar sostiene que no poder contar con él frente al cuadro balear "no me hará llorar porque saldrá otro jugador que tendrá la oportunidad de ganarse tener continuidad"... un enunciado del que hay que deducir que si quien supla al valenciano brilla, dejará en el banco al segundo capitán dos semanas seguidas.