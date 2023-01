El mercado de fichajes reservaba «una sorpresa», sí, sobre todo para la dirección deportiva del Hércules, que apostó fuerte hace una semana por la contratación de Manu Pedreño para apuntalar el centro de la defensa y acabó contratando anoche a uno de los descartes de la pasada campaña: Diego Jiménez. La secretaría técnica blanquiazul no pudo esperar más al defensa sub-23 del Real Murcia y se vio obligada a apostar por el zaguero de Benavente, que el curso anterior, como blanquiazul, marcó cuatro goles, el tope de su carrera.

La negociación con el futbolista grana estaba cerrada y solo era necesaria la aprobación de su club para ponerse a las órdenes de Lolo Escobar. Después de cinco días aguardando a su salida, sin suerte, el Hércules, que aprendió de lo ocurrido con Rafa Páez en Navidad, se aseguró un recambio de garantías para el eje de contención aprovechando la rescisión del zamorano a mediodía con el UCAM.

El delantero vasco se niega a dar el paso de marcharse del Hércules, pero la secretaría técnica le va a seguir buscando destino este martes

El deseo del Diego Jiménez de regresar a Alicante facilitó por la tarde una operación que no precisó de mucha conversación porque todas las cartas estaban encima de la mesa. El castellano retorna al equipo que no debió dejarle escapar en verano y con ello se corrige un error de cálculo estival y, de paso, se apuntala definitivamente la parte más débil del proyecto blanquiazul, la defensa.

Buen recuerdo

El central recupera su sitio en el vestuario herculano después de un paso sin brillo por el conjunto murciano, en el que pagó los platos rotos tras la destitución de Molo, con quien era titular indiscutible. Jorge Romero le fue relegando tras hacerse con el control del equipo y, por eso, Diego Jiménez ha optado por no esperar a ser irrelevante y buscar mejor destino profesional.

Cristian Herrera no convenció a los técnicos como refuerzo La decisión del Intercity de liberar la ficha (bastante asequible) de Cristian Herrera no pasó inadvertida para quién fue secretario técnico del conjunto negro el curso pasado. Sin embargo, Paco Peña le explicó a Lolo Escobar cuando puso su nombre encima de la mesa que el atacante catalán desarrolla todas sus cualidades en la mediapunta, que en el resto de posiciones ofensivas baja muchos enteros. Esa realidad, la contratación de Artiles, la continuidad obligada del infrautilizado Sergio Marcos y la titularidad de Míchel Herrero en esa demarcación llevaron a los técnicos a declinar el ofrecimiento del todavía jugador del Intercity.

El agente del jugador advirtió de esa posibilidad al Hércules, que se decantó por él (la adaptación al club ya la tiene hecha) y renunció a Pedreño, que siguió intentando convencer a Mario Simón de que le liberara la ficha sin éxito pese a que el sub-23 no es un pilar básico en su idea defensiva. El técnico grana lo dejó claro: hasta que no le encontraran un sustituto, no se daba luz verde a la maniobra.

Ese fichaje no se produjo y Manu Pedreño se quedó varado en tierra de nadie consciente de que el riesgo de que el Hércules se quedara colgado empezaba a ser inasumible. Paco Peña activó su plan be y se hizo con Diego Jiménez, que se quedará con la ficha senior de Dylan Leiva. El argentino, lesionado de relativa gravedad en la rodilla, será cedido al filial si recibe el alta médica antes de que finalice la temporada dado que está a préstamo en Alicante hasta que finalice la presenta campaña.

¿Último movimiento?

Lo único que queda pendiente de resolución antes de que se cierre el mercado invernal de fichajes esta medianoche es la hipotética cesión de Ander Vitoria, que se resiste a marcharse. El club le seguirá buscando un cambio de equipo coyuntural hasta el 30 de junio. Si se diera esa opción, el Hércules apostaría, presumiblemente, por dejar libre una ficha profesional que podría ser ocupada con alguno de los delanteros que esté en el paro desde mañana.