Descartes fuera, refuerzos invernales hechos, tres delanteros recuperados para la causa de una tacada, mercado de fichajes cerrado. El «efecto Lolo» tiene hoy la posibilidad de certificar su escalada en la clasificación, de volver a la zona de promoción, un suelo que no pisa desde la jornada 5. Para ello necesita una carambola triple: ganarle al Prat, que pierda el Terrassa con la Peña Deportiva en casa y que empaten Manresa y Formentera, que se enfrentan entre sí en Barcelona.

Las remontadas no lo son si no cristalizan. Desde la destitución de Ángel Rodríguez, el conjunto blanquiazul no ha perdido un solo partido y ha jugado seis. Cuatro triunfos y dos empates es el balance del preparador extremeño desde que asumió el control de la plantilla. Ocho puntos limados con respecto al «play-off» es su carta de presentación.

Heredó un bloque a diez de distancia de distancia de la quinta plaza y lo tiene solo a dos. La proeza es muy meritoria, pero, a pesar de ella, el Hércules continúa siendo octavo, lo que da una idea del camino que llevaba el segundo proyecto blanquiazul en la cuarta categoría del fútbol nacional.

Los alicantinos reciben en la matinal dominical (12:00, webdirecto.com) a un Olot en franca mejoría al que ya fue capaz de superar en la primera vuelta, a domicilio. El fútbol da tantos giros en tan poco tiempo que los autores de los goles de aquel triunfo de la jornada 3 ya no tienen ficha en el primer equipo. Dylan Leiva y Víctor Villacañas no volverán a vestir de blanquiazul esta temporada. Después... nunca digas nunca.

Lolo Escobar recupera de golpe a tres delanteros. Alvarito y Jean Paul vuelven después de cumplir sus respectivas sanciones, y Jack Harper dispone del alta competitiva tras dejar atrás una lesión de lenta sanación en la rodilla. Desde el 20 de noviembre no compite el escocés, así que dependerá de la urgencia que sienta el técnico herculano por meter al «nueve» en rutina de máxima exigencia.

Dos bajas son seguras: Nico Espinosa (lesionado) y César Moreno (sancionado). La única duda, pues, es la de Christian Cedrés, que cerró la semana con molestias musculares y ayer, en la última sesión, trabajó de forma muy laxa, sin forzar lo más mínimo.

Esta convocatoria dará muchas pistas del papel que pueden desempeñar en adelante dos de los tres futbolistas más caros del equipo: Ander Vitoria y Sergio Marcos. El regreso del trío atacantes resta valor al delantero de Igorre y la ausencia del exfranjiverde le abre una ventana (puntualmente) al mediocentro que reclamó el entrenador que planificó la pretemporada. Pugna con Manu Navarro, que ayer no fue convocado por el filial, que salió goleado del campo del Rayo Ibense (4–0). Eso significaría que Escobar cuenta hoy con él, tal y como se acordó con el joven mediocentro salido de Vallecas este verano.

EL DATO 14 Jornadas ► Lleva el Hércules fuera de la promoción de ascenso. El equipo de Lolo Escobar tiene la posibilidad de recuperar un puesto en la zona de «play-off», un suelo que no pisa desde la quinta jornada Liga. Los alicantinos, que con su nuevo entrenador han sumado 14 de los últimos 18 puntos sin perder ningún partido, han limado 8 puntos e las últimas seis fechas.

El Prat, que solo ha ganado dos partidos desde la jornada 9, ninguno de ellos a domicilio, ha enlazado tres semanas sin perder. Su lastre principal: hacer goles. Suma 17 en 19 jornadas, menos de uno por encuentro. Hace siete días doblegó al Alzira (2-1) tras sendos empates consecutivos fuera de casa, por lo que el bloque de Pedro Dólera siente que está en el buen camino.

Al extra de motivación que produce en los adversarios jugar en el Rico Pérez, se une un buen momento de juego, así que el de hoy será un test a tener en cuenta para calibrar la reconfiguración defensiva del Hércules, que se ha robustecido bien atrás para no resultar lo sumamente permeable que ha sido hasta hoy. Maxi, que dejó de ser titular con Escobar, tiene ocasión de reivindicarse como rotación de absoluta garantía.