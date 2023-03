La inercia que cogió el Hércules con la llegada de Lolo Escobar se ha frenado en seco originando una desilusión y decepción absoluta en la afición blanquiazul, que tiene poco a lo que aferrarse en esta recta final de la competición. El «efecto Lolo» se ha difuminado en el momento en el que el conjunto blanquiazul se ha ido enfrentando a rivales de la parte alta. El equipo blanquiazul ha perdido ante los cuatro primeros de la clasificación con los que ha jugado de forma casi consecutiva (Teruel, Mestalla, Peña Deportiva y Espanyol B). Ahora viene el quinto (Formentera) este domingo (11.30) en un encuentro convertido casi en una final para los alicantinos. Una nueva derrota obligaría a pensar ya en la próxima temporada firmando un nuevo ridículo con el alto presupuesto que maneja el club.

Los números son terribles. El Hércules solo ha sido capaz de anotar dos goles en los últimos seis partidos. El que valió para gana al Ebro en prácticamente la única vez que el equipo se acercó al área, y el anotado al Prat. Victorias pírricas las que ha conseguido el conjunto de Lolo Escobar que ahora mismo está situado en el noveno puesto y suspira por la quinta plaza con la que pelea con cuatro rivales más.

Ni goles ni ocasiones ni refuerzos en el mercado de invierno en la posición que más falta hacía. El Hércules apenas ofrece argumentos para soñar con la quinta plaza que dé posibilidad, al menos, de disputar el «play-off» por el ascenso. El resto de puestos ya se dan por perdidos tras la caída en picado que ha sufrido el equipo. El Rico Pérez tampoco es el fortín que debería ser.Al contrario, el Hércules tan solo ha sido capaz de sumar 19 puntos de 39 posibles en su estadio, una cifra que habla por sí sola del rotundo fracaso de un proyecto que arrancó tarde y mal con una plantilla muy descompensada en casi todas las líneas.

Lolo ha conseguido 20 puntos de 36 posibles y está a solo una derrota de igualar las cinco de Ángel Rodríguez. Mal camino y mucho tiene que volver a cambiar la dinámica para pelear por una plaza de «play-off» de la que a día de hoy no se antoja fácil. La victoria ante el Formentera es imprescindible para que el Hércules siga vivo en la lucha.Para ello debe superar a un rival con el que perdió en la primera vuelta y que viaja sin presión. Cuatro puntos separan ahora mismo al Hércules del conjunto balear, que tiene en sus filas al exblanquiazul Salinas, que suma seis goles esta temporada.

La desilusión y la decepción habitan en la afición del Hércules tras la colección de fracasos que llega acumulando el club blanquiazul en los últimos 20 años. Cada temporada es peor que la anterior. Para firmar los mismos puntos que hizo el Hércules el año pasado para disputar el «play-off», el equipo necesitaría sumar 22 de 27 posibles. No parece en estos momentos que el equipo vaya a ser capaz de igualar ese registro aunque quizás no se necesiten tantos este año. En cualquier caso, son varios los rivales que pugnan por el mismo objetivo, por lo que cualquier fallo se puede pagar muy caro. Tras este encuentro, el Hércules se sigue enfrentando a rivales directos. Esperan el Manresa y el Terrassa, dos equipos por encima del conjunto blanquiazul en la clasificación con los que tampoco habrá margen de fallo. Toca ir partido a partido y sumar los tres puntos ante el Formentera para no enterrar ya un nuevo proyecto. Urge reaccionar.

Vuelve Diego Jiménez

Diego Jiménez ya entrena con normalidad tras superar una microrrotura que lo ha tenido dos partidos sin poder jugar. De esta forma, el Hércules recompone su defensa con su recuperación y con la vuelta de Raúl y Riera, que han cumplido un partido de sanción. «He estado fastidiado. Tuve que parar por la sobrecarga que me llevó a una pequeña lesión, pero ya estoy recuperado para ayudar al equipo y donde me necesite el entrenador», señaló Diego Jiménez tras el entrenamiento en Fontcalent. Sobre la situación, es autocrítico: «Es cierto que nos falta agresividad en nuestra área, ya que estamos encajando demasiados goles. Y obviamente, lo mismo en el área contraria. Nos falta algo más de maldad en los partidos».