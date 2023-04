En el Hércules actual el orden de prioridades se dejó claro: «portería a cero». Lo que no especificó el entrenador fue cuál de las dos. La mancha del gol sale mal, es muy difícil librarse de ella. Al conjunto blanquiazul se le ha quedado marcada y no se va, no hay forma, y tampoco existe dentro del equipo alguien que se atreva con ella.

Cinco tantos de los tres delanteros centro en 30 jornadas y solo dos de ellos han logrado marcar. Ander Vitoria ni se ha estrenado. Dos hizo Jack Harper al comienzo del campeonato y tres Jean Paul, casi seguidos, hasta el último que consiguió en Zaragoza, frente al Ebro, hace dos meses.

Lolo Escobar no ha dado con una estructura en el campo que facilite la tarea del «nueve», un pilar básico de apoyo para cualquier proyecto. De hecho, en las dos últimas fechas, ha prescindido de ellos dando su tarea a Alvarito, que no ve puerta desde el 22 de enero, coincidiendo con el arranque de la segunda vuelta.

5 GOLES Han marcado entre los tres arietes puros en 30 jornadas ►El sub-23 Jean Paul, con tres tantos, es el mejor «nueve», pero no marca desde febrero y ha perdido la titularidad.

Michel, en calidad de mediocentro, como admite el propio técnico, suma 6, uno más que el central Roger Riera. Restan cuatro partidos y al Hércules solo le vale ganar esta semana. Cualquier resultado adverso combinado con un éxito del Manresa alejaría, casi irremediablemente, las opciones de jugar la promoción a partir del 21 de mayo. Por eso urge allanar el camino hacia gol, despojarlo de maleza, hacerlo más transitable.

Fórmula ineficaz

El preparador extremeño está obligado a repensar su ataque. La idea de malgastar la energía del extremo madrileño batallando con centrales que le superan físicamente de manera notable no ha funcionado. La irrupción en las dos últimas semanas de Luque Júnior, fichado en invierno e infrautilizado desde entonces, facilita una distribución ofensiva más lógica con el futbolista decido por el líder de Primera RFEF en la banda izquierda, Alvarito en la derecha (jugando a pierna natural) y el ariete galo como referencia en punta, más habituado a bregar con los defensores, a jugar de espaldas y a retener balones para armar segundas jugadas.

5 GOLES del Hércules en las últimas 10 jornadas de Liga ► Y solo uno de ellos de y un delantero (Jean Paul). Tres anotó Míchel y uno Roger Riera. El resto de atacantes, nada.

A partir de ahí, la probabilidades crecen. Con un nueve de referencia capacitado por oficio en el campo, las combinaciones son amplias, más aún con la recuperación de Diego Jiménez, que permite retomar la opción de Raúl Ruiz como extremo con el defensor zamorano a su espalda. Lo mismo ocurre con Artiles, Míchel y Toscano, dando por sentado que la figura del pivote, Maxi Ribero o César Moreno, son innegociables para el preparador de Don Benito.

Los mejores momentos de fútbol, los anteriores a las diez últimas jornadas, sucedieron con una estructura lógica sobre el césped. Después, las bajas y las desestabilización fruto de las derrotas frente a todos los rivales directos han metido al Hércules en una barrera de la que debe escapar ya, el domingo, en la ciudad deportiva del Real Zaragoza (11:30 horas).

Golaveraje

El conjunto blanquiazul necesita sumar cuatro puntos más que el Manresa en los 12 que todavía faltan por disputarse. Es eso o recuperarle el golaveraje a los catalanes, lo que supondría tener que hacer diez goles más que los manresanos en las siguientes cuatro fechas, justo lo que más le duele a este Hércules.

Con Cedrés y Nico de baja, la duda más que seria de Harper y la casi segura no convocatoria de Ander Vitoria, otra vez, no hay mucho dónde elegir. Si el Hércules B no se llegara a jugar nada el domingo en su enfrentamiento con el Acero castigado por la Federación Valenciana de Fútbol debido a una irregularidad administrativa grave, volvería a ser Salah el llamado para cubrir el vacío del vasco.