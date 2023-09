Ganar, ganar y seguir ganando. Es lo que está haciendo y lo que tiene que seguir haciendo el Hércules para encaramarse al liderato y no soltarlo en toda la temporada. Tercera victoria consecutiva, excelentes sensaciones y extraordinaria comunión con la afición. El sello que ha puesto Torrecilla a este Hércules está dando grandes resultados y ofrece seguridad. El equipo está funcionando muy bien. No fue un partido especialmente brillante pero sí efectivo y suficiente para doblegar a un Torrent peleón que creó peligro pero insuficiente para sorprender a un Hércules muy serio que no comete apenas errores. La plantilla ofrece argumentos para confiar en ella, tiene calidad, velocidad y pelea por cada uno de los balones. Todo se pone de cara, al equipo hasta le señalan penaltis a favor y cada vez asiste más afición al Rico Pérez.

Un gran gol de Colomina tras un pase de Candelas y un penalti transformado por Mendes, que ya suma dos goles, sirvió para sumar el noveno punto de la temporada de nueve posibles. Faltó un único gol para superar al Lleida en la clasificación, pero lo importante es la imagen del Hércules, la constatación del gran centro del campo que existe este año y el hambre de los jugadores. El equipo gusta, no sufre, ofrece un gran rendimiento y se acostumbra a ganar, vital para luchar por el objetivo del ascenso como primero de grupo. No fue un partido perfecto pero sí práctico del Hércules, aprovechando sus ocasiones y no dejando que el Torrent llegara con claridad al área. El Hércules comenzó el partido con la única novedad en su once de De la Nava por Artiles por decisión técnica. El conjunto blanquiazul se topó con la dureza del Torrent en los primeros compases del choque además del replegamiento de su rival. Constantes interrupciones del juego por las faltas de los visitantes y juego muy espeso del Hércules, que le costaba avanzar líneas. Encuentro muy trabado con dominio del Hércules. De la Nava pudo tener la mejor ocasión del primer cuarto de hora pero falló en el control y quedó en nada. Minutos después fue Mangada el que lo intentó con un disparo de lejos. El paso del tiempo fue animando al Torrent que pasó a tener el control del encuentro. Chavarría pudo dar un susto tras confiarse la defensa blanquiazul pero falló un mano a mano con Abad. Cuando más indeciso estaba el Hércules llegó el gol en las botas de Colomina de disparo raso tras un gran pase de Candelas desde la banda izquierda. Gran combinación de ambos jugadores y ambientazo en el Rico Pérez, totalmente volcado con su equipo. El gol impulsó al conjunto de Torrecilla que pasaba a disputar sus mejores minutos. Poco después Mangada pudo ampliar la diferencia con un gran disparo que iba directo a la escuadra y que el guardameta del Torrent desvió a córner. No se rendía el conjunto de Vicente Mir en los últimos minutos antes del descanso pero el Hércules estaba muy serio. Muy buenas sensaciones y extraordinario ambiente en el estadio. Muy práctico el equipo de Torrecilla en los primeros 45 minutos, muy serio en el centro del campo y sin errores importantes ante un rival con la sensación de poder crear peligro en alguna jugada puntual. Tras el descanso, el Torrent puso una marcha más y se fue acercando al área blanquiazul con cierto peligro. Cuatro llegadas consecutivas inquietaron al Hércules en el arranque de la segunda parte. El escenario varió de golpe con un claro penalti en el minuto 13 tras ser derribado Mendes tras un gran acción de Mangada. El propio delantero anotó el lanzamiento para poner el 2-0 en el marcador y la tranquilidad en la grada. El segundo gol dio confianza al Hércules para tratar de buscar el tercero y ponerse líder, pero el Torrent apretó con los cambios y provocó algunas dudas en el conjunto blanquiazul. El encuentro pasó a ser un intercambio de golpes aunque sin excesivo peligro para ninguno de los equipos salvo un palo del Torrent después de desviar el disparo Abad. Gran ovación a Colomina cuando fue sustituido por Artiles tras el gran centro del campo protagonizado por el equipo. El encuentro estaba más que visto para sentencia y Torrecilla da entrada a Jean Paul y Diego Lorenzo en busca de un tercer gol. A punto estuvo Jean Paul de lograrlo pero su disparo se fue muy lejos de la portería. El Torrent contestó con otra acción que acabó en córner. El Hércules busca el pleno Torrecilla El técnico del Hércules mostró su satisfacción por la victoria: «Estoy muy contento por todo, cada vez hay más gente en la grada y se vuelcan. Los jugadores se han dejado la vida en el campo. Somos justos vencedores, hemos jugado más tiempo en su área. Torrecillatiene claro que su equipo fue el justo vencedor: «En la primera parte hemos tenido paciencia, después les hemos creado muchos problemas, estamos muy contentos porque a los golpes hemos ganado nosotros». «Somos un equipo vertical y hemos querido buscar el tercero. Hemos defendido bien. Tres de tres es normal por cómo están entrenando los jugadores, es el reflejo del trabajo. Esto acaba de empezar. La juventud y el hambre es fundamental». Retirada de una pancarta Por otra parte, la seguridad del estadio retiró durante el partido una pancarta de la peña "El Chepa 1922" en la que ponía "Enrique, vete ya" por presuntamente incitar a la violencia. La afición mostró su descontento por este hecho.