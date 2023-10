Decirlo no es hacerlo. Rubén Torrecilla está convencido de que la alineación que presente este jueves frente al Burgos será «competitiva» a pesar de las inevitables rotaciones. De cuántas sean finalmente, podrá desprenderse si existe un interés real por pasar de ronda o si, por el contrario, se le da prioridad a la cita del domingo frente a La Nucía para mantener la pugna con el Lleida por el liderato de la Liga.

El técnico blanquiazul volvió a reiterar en público que el objetivo de su equipo es «ganar» la eliminatoria y que no tiene en cuenta la categoría de su adversario, «sino que sus jugadores sean capaces de llevar el partido a su terreno» a pesar de estar dos categorías por debajo. El extremeño garantizó que se verá un Hércules «atrevido y que quiere competir al máximo nivel», y admitió que le motiva la Copa del Rey, aunque lo hizo precisando que el Burgos «parte como favorito» al ser un equipo de LaLiga Hypermotion.

«La eliminatoria quizás esté a un 50-50 o puede que a un 40-60, lo que es seguro es que será un partido duro para los dos»

«Ya se ha visto en este torneo a equipos de inferior categoría que eliminan a otros de superior. Nosotros no somos favoritos. En el mejor de los casos, la probabilidad puede estar a un 50% o un 40% para nosotros y 60% para ellos, pero vamos a ponerle ganas y nuestra afición nos va a dar aire para híper motivarnos», explicó.

Torrecilla prevé, como no podía ser de otra manera, «un partido difícil» y elogió el trabajo del entrenador del Burgos, Jon Pérez Bolo, al destacar que hace que su equipo juegue directo y en campo rival. «Será un partido de duelos y de una altísima concentración», avisó el entrenador, quien sostiene, de forma curiosa, que el Hércules tiene en su contra la motivación del Burgos, que se desplaza hasta Alicante buscando su primer triunfo a domicilio en lo que va de temporada.

«Todos los que tengan su oportunidad de jugar van a estar a la altura, seremos competitivos»

Torrecilla confirmó que hará rotaciones. En un primer momento, anticipó «cuatro, cinco o seis». Después, cuestionado por la fórmula de conjugar ser un equipo competitivo con tantos cambios en el once, el preparador cacereño matizó: «Vamos a jugar tres partidos exigentes en siete días y tengo plena confianza en todos los jugadores de la plantilla, en los que juegan más y en los que no lo hacen tanto porque siempre pongo a los que veo más fuertes, pero eso no quiere decir que los demás no den el nivel porque nuestros entrenamientos son muy exigentes. La gente que juegue este jueves va a estar capacitada y se merece su oportunidad», justificó Torrecilla, quien precisó que el Hércules no piensa renunciar a continuar invicto como local esta temporada.

«Burgos viene a jugar con la motivación de buscar su primera victoria como visitante este año»

Para el entrenador del equipo alicantino no es relevante no ostentar el liderato del grupo 3 de Segunda RFEF a pesar del esfuerzo y del excelente arranque y tampoco cree que eso pueda hacer mella a la moral de su vestuario. «No me preocupa. Hay que llegar bien al final, que es cuando se ganan las ligas y se consiguen los objetivos. El Lleida lo está haciendo muy bien, pero nosotros tenemos que seguir centrados en lo nuestro: velocidad de crucero y hambre por ganar», recalcó Torrecilla.