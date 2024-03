Torrecilla tiene su culpable: «El fútbol no está siendo justo con el Hércules»

La palabra final quema. Nadie quiere pronunciarla, cuesta horrores. En esencia, el duelo del domingo frente al Europa no lo es. No habrá copa para el que gane. Pero si el Hércules pierde habrá dicho adiós virtualmente a sus opciones de saltar de categoría de forma directa, como campeón. Por eso la tensión es máxima, aunque la sensación que pretende transmitirse sea de normalidad.

«No sé cuántas victorias se van a necesitar para ser campeón, porque quedan duelos directos, pero la igualdad va a estar hasta el final», respondió Rubén Torrecilla, cuarto, a cinco puntos del líder, el Badalona, con diez jornadas por disputar.

«Ganar 8 de los 10 partidos que quedan no lo va a hacer nadie. Es el grupo más igualado que hay y estamos todos en un pañuelo. Va a ser así hasta el final de la temporada, va a estar todo igualado y compensado», reitera el técnico, insistiendo, pese a estar más lejos que nunca de la cabeza este curso, que habrá pelea por el liderato hasta la jornada 34.

«No creo que ahora estemos jugando peor al fútbol que cuando nos pusimos líderes, es una simple cuestión de acierto»

Para el entrenador blanquiazul, el duelo con el Europa es «importantísimo». Y no solo por los tres puntos en juego, sino por el golaveraje, un factor que, a su juicio, «será determinante». «Es verdad que después quedarán 9 partidos más, pero esto se va acabando. Hay que ganar a un rival directo que nos va a exigir y que está en un nivel de forma muy bueno», advirtió, al tiempo que descartó que no imponerse al Europa pueda ser definitivo para las aspiraciones del Hércules de pelear por el liderato, «porque todos los equipos van a pasar malas rachas de aquí al final».

«Nunca pienso en la derrota, no soy derrotista, pero si al final hay que buscar el ascenso por la vía del ‘play-off’ no será un fracaso»

El entrenador extremeño no ve problemas defensivos en su equipo, del que asegura que ahora no hace peor juego que el que le aupó al liderato. «La única diferencia es el acierto, hacemos muchas cosas bien, pero nos falta lo que antes teníamos, contundencia, meter alguna de las muchas ocasiones que generamos», sostiene Torrecilla.

«El fútbol no está siendo justo con el Hércules. Seguimos siendo el equipo que más genera, domina y somete», esgrime el extremeño apoyando su discurso en las estadísticas y en un hecho, para él, incuestionable: «Ningún rival ha dominado al Hércules durante el campeonato».

Incómodo

El preparador blanquiazul espera a un Europa «muy incómodo». Del cuadro catalán destaca que tiene «jugadores de calidad» y también «su fortaleza en las acciones a balón parado». Torrecilla cree (o al menos nunca deja de defenderlo en público) que no puede tildarse de fracaso no terminar primero la fase regular.

«La igualdad en este grupo es máxima, si cogemos una buena racha como el Badalona nos pondremos en cabeza, estoy seguro»

«Me firmaron para conseguir el objetivo del ascenso. Ojalá sea a la primera, siendo campeones, pero ya dije que no sería fácil porque hay buenos rivales. Si no puede ser así, será por la otra vía. Pero vamos a pensar en el Europa. Si hay que preparar el play-off para intentar ascender, no quedará otra que hacerlo», recordó el técnico del Hércules, que defiende que el juego que hace su equipo es el mejor de la Liga «y el más eficaz para poder ganar partidos».