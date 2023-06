Ni beber ni fumar durante el desfile del Ninot. Las hogueras han recibido un recordatorio de cara al acto de este sábado, 10 de junio, con una intención clara: dar una buena imagen de la ciudad y ante los niños. La norma no es nueva ni tampoco está escrita, pero es una recomendación a los foguerers para que el evento lúdico del desfile del Ninot no se vea empañado por la imagen de los festeros con cervezas y cigarrillos.

De hecho, en la recomendación que se ha hecho, se ha dejado caer que los festeros pueden beber antes y después del evento, pero no durante. En cualquier caso, explican desde diversas comisiones, no está en las normas explícitas del desfile.

Lo que sí especifica la normativa es que no se puede desfilar sacando animales, así como tampoco se puede realizar el itinerario con carrozas ni otro vehículo que tire de ningún elemento.

Uno de los festeros ha señalado que "la normativa dice que no se pueden sacar animales, carrozas ni ningún vehículo" y ha remarcado que el mensaje que se ha trasladado desde el órgano gestor de la Fiesta es que "recomiendan que no se fume ni se beba alcohol durante el desfile porque se da mala imagen de la ciudad y además se desfila con niños". Otro festero añade que "se dijo a las hogueras que fueran 'bebidos desde el racó'", y aclara que "es una recomendación, no está en las normas". Un tercer foguerer lo subraya: "No hay ningún comunicado oficial, pero no se puede beber mientras estés desfilando".

Imagen habitual

El pasado año, el desfile se recuperó tras los años de ausencia a causa de la pandemia. La música, la alegría y el color de los disfraces, relacionados con el motivo del Ninot que cada comisión ha presentado en la exposición, volvieron a recorrer las calles en el itinerario comprendido entre la plaza de los Luceros y la del Ayuntamiento. Los festeros de las hogueras y barracas de la ciudad volvieron a tomar las calles, con los comisionados ataviados ingeniosamente en un homenaje a los ninots.

También se presenciaron, como es habitual, a algunos festeros con cervezas y otras bebidas alcohólicas en el transcurso del desfile. Una imagen que, no por habitual, se tiene que hacer costumbre.

El desfile lleno de color y originalidad partirá a las 19.00 horas desde Alfonso El Sabio este sábado, y seguirá su recorrido por la Rambla de Méndez Núñez y la calle Rafael Altamira hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento.

La primera hoguera en salir será Francisco Albert, mientras que la última será Calvo Sotelo, a las 22.37 horas. El desfile tiene una duración aproximada de cuatro horas, y en él participan tanto las comisiones fogueriles como las barracas.

El mismo sábado tendrá otro acto festero, la mascletà que se disparará en Playa de San Juan. Además, durante el domingo, las Hogueras contarán con otros actos destacados como el concurso de aperitivos y paellas organizado por la hoguera Carolinas Altas, que tendrá lugar de 10.00 a 15.00 horas en la calle Doctor Buades, 63 y la presentación del llibret infantil 2023 de la hoguera Port d'Alacant a las 11.30 horas en su racó. Los actos del fin de semana finalizarán con la última mascletà fuera de concurso que se lanzará a las 14.00 horas desde la avenida Óscar Esplá, frente a los número 4 y 8 a cargo de Coeters Dragon.