Las Hogueras implican un aumento masivo de personas en Alicante. Con un millón de visitantes en la ciudad en los días grandes de la Fiesta, hoteles, restaurantes y locales de ocio refuerzan habitualmente sus plantillas para poder cubrir la demanda de esos días. Los hoteles ya tienen sus reservas agotadas en más de un 90% de las habitaciones, lo que en el sector se considera un lleno técnico; mientras que la hostelería ya ha empezado a anotar sus primeras mesas pese a que todavía queda una semana. Los comercios de estos sectores, sin embargo, se han encontrado con dificultades para encontrar personal.

Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa) ha señalado que el periodo de contratación "ha sido difícil" pero que ya está cerrado: "Ya no es momento de buscar, ese tiempo ha finalizado ya. El que no tenga ya a la gente de refuerzo se puede ir olvidando".

Una sensación compartida también por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha), cuya presidenta, Mar Valera, ha destacado que no solo faltan camareros, sino profesionales para cubrir otros puestos: "Faltan camareros. Están intentando aumentar la plantilla porque se necesita gente de cara al verano". Valera ha explicado que "está siendo bastante complicado encontrar a gente que quiera trabajar" y ha remarcado el "que quiera": "El problema creo que es que la gente no quiere trabajar. Hace falta personal en comedor, sala y cocina. No es solo la sala como venía siendo más habitual, en cocina tampoco hay gente".

Galdeano señala que la dificultad para encontrar personal es "la habitual" pero que pese a los refuerzos hay que contar con que muchos trabajadores piden esos días de vacaciones: "La gente de hostelería que está metida en una hoguera o una barraca lo normal es que esos días se los pida para disfrutar. Se han podido cubrir necesidades con familiares y trabajadores de otros años". El presidente de Alroa ha indicado que los refuerzos son solo para Fiestas porque "después viene el bajón. Es una contratación ad hoc para Hogueras".

Personal en los hoteles

Los hoteles también se han encontrado con dificultades a la hora de encontrar personal de refuerzo, no por la falta de solicitudes sino por la especialización de los perfiles, según explica Luis Castillo, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA): "El principal reto no es tanto la falta de trabajadores, porque lo cierto es que cuando abrimos un proceso son muchas las personas que se presentan, sino que esos perfiles se ajusten a lo que buscamos en cuanto a formación, experiencia o capacidad, y lo más importante amor al sector".

Castillo añade que, "aunque de cara a las Hogueras los refuerzos de personal ya se han hecho y están operativos, la campaña de verano va a exigir nuevas contrataciones para atender el volumen de turistas que se espera en julio y agosto. La hotelería actual exige un perfil especializado, con habilidades probadas y vocación de servicio. Los procesos de selección están abiertos y los candidatos que buscamos son aquellos con experiencia, capaces de trabajar en equipo, asumir responsabilidades y atender al cliente de manera profesional".