Rafael Arnau es un caso único en las Hogueras de San Juan en Alicante. Es uno de los bomberos que participa en la Cremà, pero además es uno de los artistas cuyas obras son devoradas por el fuego el día 24 de junio. Algún año ha llegado a trabajar en la cremà de su propio monumento, aunque nunca sabe si le va a tocar hasta el día de antes. Junto a Pablo Morales, su socio, colabora este año en la plantà de tres hogueras infantiles: Monjas-Santa Faz, San Agustín y Bulevar del Pla-Garbinet.

Es usted el único bombero y artista de Hogueras, ¿por qué decidió combinar ambas profesiones?

He crecido viendo hogueras y fallas, soy alicantino de toda la vida. Cuando me saqué la oposición de bombero y empecé a disfrutar de tanto tiempo libre pensé que podía ocuparlo haciendo hogueras porque siempre me habían gustado. Ahí encontré el ciclo de Artista Fallero y Constructor de Escenografías en el instituto Las Lomas. En esos dos años conocí a mi socio, Pablo Morales, y me enganché profundamente.

¿La experiencia de una profesión le sirve para la otra?

Por supuesto. Cuando estoy construyendo sé cómo se va a quemar. En una cremà sé en qué momento va a pasar cada cosa. Al principio sueltan mucho humo y procuro ver la dirección en la que va el viento porque es donde va a ir peor. En una hoguera grande, los primeros minutos son peligrosos, bastante peligrosos. Tienes que estar muy atento. El humo suelta pavesas incendiadas y tienes que conseguir que lleguen apagadas al público. También echamos un chorro a la hoguera porque el calor llega a la gente. Entre los primeros 15 y 30 minutos se da lo más importante. Luego, cuando la hoguera baja empieza la banyà. El sargento o el mando que esté da permiso para mojar a la gente, pero sobre todo hay que pensar en la seguridad.

"Como bombero quiero oír los insultos. Es parte del espectáculo, quiero que me increpen"

¿Escucha los insultos del público pidiendo agua?

Sí, cuando empieza la banyà se escucha y yo como alicantino que soy quiero oírlo [risas]. Entiendo a los compañeros que se enfadan, pero a mí si no me insultan no les mojo. Si los veo callados apago la manguera y la dejo en el suelo. Es parte del espectáculo, quiero que me increpen.

Ya han obtenido su primer reconocimiento, al ninot de Monjas-Santa Faz. ¿Qué supone para ustedes?

Ha quedado el mejor de su categoría y el tercero más votado para ser el indultado. Es algo insólito. Hemos estado a punto de hacer historia por ser de sexta categoría. Aunque a título personal, los premios no son lo que más me mueve. La experiencia me ha dicho que no es lo más importante. El verdadero premio es que la comisión quede contenta.

¿Cómo comenzó su carrera de artista?

Yo era de la hoguera Mercado Central y me dejaron plantar la infantil el año en el que mi hija fue belleza. También la quemé yo, fue un momentazo. A partir de ahí repetimos y ganamos un primer premio. Todos los años plantamos una o dos, y este año tres, estamos muy contentos.

"Es muy bonito ver la hoguera en la que he trabajado en llamas con el himno de las Hogueras de fondo"

¿Qué supone para usted la Cremà como bombero?

Es una emoción superior. No me da pena que se quemen porque es terminar un ciclo. No la salvaría porque se hacen para eso, es muy bonito ver la hoguera en la que he trabajado en llamas con el himno de las Hogueras de fondo.

¿Qué sensaciones tienen para este año?

Creo que vamos a ganar con una de nuestras hogueras. Yo colaboro con Pablo. Antes lo hacíamos todo a medias pero este año ha sido más él porque he sido padre recientemente.

¿Se plantean dar el salto a las adultas?

Es el primer año que mi compañero [Pablo Morales] se da de alta en el Gremio de Artistas, yo colaboro con él. Las tres que hemos hecho van a examen y el año que viene tiene que hacer una adulta. Hasta que no haga la adulta no formará parte del Gremio.