Diputació-Renfe ha hecho historia de la mano del artista David Sánchez Llongo al conseguir el primer premio de Hogueras por vez primera en su historia. El monumento "L-mental" obtuvo el miércoles el primer premio, tras un empate con Florida Portazgo que se resolvió con el voto de calidad del presidente del jurado. Sánchez Llongo ha ganado este año tanto en las Fallas de València como en las Hogueras de Alicante, donde ha conseguido el primer premio de Especial con Diputació-Renfe y el de Primera con Explanada.

Ganó el primer premio de Especial con un resultado muy ajustado, ¿qué sintió en ese momento?

Fue un momento en el que todo me hizo 'fum' y me quedé aplatanado. Desde las 14.00 horas o por ahí me puse bastante nervioso, empecé a tener mucha tensión y fue un momento de relax total el de conocer el premio. Ahí me dije, voy a empezar a asimilar todo esto, porque ni siquiera el primer premio de València lo tengo asimilado aún al cien por cien. Lleva un proceso.

Ha completado un doblete que solo había conseguido Pere Baenas: Fallas y Hogueras el mismo año. ¿Qué supone para un artista?

La verdad es que después de ganar Fallas y Hogueras el mismo año no se puede pedir más. Está siendo un año brutal. Los premios y además me caso en agosto. El 2023 no puede estar más cargado de cosas. Estoy muy contento. Era la idea, ya que se había conseguido el primer premio en València, ¿por qué no también en Alicante? Y por suerte se ha conseguido.

Enseñaba durante la celebración un tatuaje con "Cromática", el monumento con el que ganó en València. ¿Habrá tatuaje de "L-mental"?

Ahora viene el tatuaje de "L-mental", sí. Cuando ganamos en València, prometí que nos tatuaríamos el logo y el lema de "Cromática". Ahora vamos a tatuarnos también el logo y el lema de "L-mental".

¿Cuál es el logo de "L-mental"?

Son varios elementos del fuego, del agua, la tierra y el aire que es lo que representa la hoguera.

"L-mental" tendrá cientos de visitantes en los próximos días después de este primer premio. ¿En qué se deben fijar?

Creo que se tienen que fijar en que el planteamiento de la hoguera es diferente. Es una hoguera que se aguanta toda con la trasera. Tenemos una trasera de 12 metros de altura que es lo que aguanta toda la hoguera. Ahí se nos habla sobre la inteligencia artificial. Luego tenemos tres contrarremates abajo que nos hablan de la tierra, el agua y el aire. La parte central de arriba es el Sol y la Luna, la oscuridad y la luz representados. La hoguera tiene diferentes elementos para que el espectador se sienta atraído en todo momento y no le pierda la vista.

Su hoguera utiliza colores muy vivos, ¿por qué esta elección cromática?

En Alicante nos gusta mucho experimentar con el color y hacer locuras con él. El Sol pega tanto que se come mucho el color. Nos gusta mucho experimentar y meter muchos contrastes con los blancos, con el flúor. Aparte de eso tenemos todo un trencadís hecho con espejo. En un lado con espejo oro y en el otro con espejo plata, cuando le da el Sol brilla muchísimo. Además hay muchos efectos de escarcha y purpurina para que al espectador le llamen la atención los destellos que da.

También incorpora una iluminación de neón.

Sí, decidimos introducirla junto a las luces led que tiene por atrás.

En cuanto a la crítica de los bajos, ¿le ha complicado el trabajo que las elecciones estén tan próximas a Hogueras?

Sí, de eso se ha encargado un compañero mío, Miguel Prim, que es el que ha realizado toda la crítica. Hemos estado aguantando hasta el final para saber cómo íbamos a hacer todas las escenas, siempre sabiendo de la palabra "elemental" en cada momento. La verdad es que no hemos hecho una hoguera de mucha crítica política, pensábamos que no era el momento de hacerlo con todas las elecciones que venían, hemos hecho una crítica a todas las cosas vitales que necesitan los seres humanos: la maternidad, el estar conectados cuerpo y mente, el cuidado de los incendios forestales, esos temas.

Aunque no haya ninots de políticos, sí hay política en esas escenas. Por ejemplo, están las banderas de la diversidad sexual y de género.

Correcto. Hemos hablado de LGTBI, el machismo, el racismo, la educación, tener una vivienda digna, la sanidad y los derechos sociales. Aquí lo que se está reivindicando es que cada uno sea libre de hacer lo que quiera y como le dé la gana. Más claro no lo puedo decir. Que cada uno sea como quiera ser y ame como quiera amar.