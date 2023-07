Poca novedad había en los puntos del pleno de organización de Calp de este viernes después de que el gobierno local explicara con pelos y señales 24 horas antes qué iban a cobrar los concejales este mandato o cuándo se van a celebrar las sesiones ordinarias. Sin embargo, no por ser conocidos los datos, la polémica iba a dejarse de lado. El primer pleno que celebra el Ayuntamiento con la nueva corporación, sin contar con el de investidura, ha tenido un tono bronco donde los reproches no se han dejado de lado y donde se ha oído desde que el tripartito actúa con "rodillo" hasta una acusación de "caudillismo" o de que algunos concejales son "marionetas" bajo la dirección de otros.

Las mayores críticas se han vertido desde el PP y Defendamos Calpe en la oposición. Las disputas entre los populares y el gobierno local, sobre todo entre César Sánchez y la alcaldesa Ana Sala, no son nuevas. De hecho, hace unos días la polémica se desataba porque el popular acusaba al tripartito de haber puesto los plenos los martes por la tarde para ir en contra de su persona. Todo porque Sánchez está en puestos de salida de la lista al Congreso del PP y asegura que las sesiones en Madrid serán ese día, por tanto, no puede estar en dos sitios a la vez. El gobierno local contestaba a través de su portavoz, el concejal de Compromís Ximo Perles, que no había mala fe y que siempre se puede modificar. Somos Calpe era más duro: "Que elija entre Madrid o Calp".

Así que este viernes, en el pleno, se reprodujo la polémica que se había dado a través de comunicados en persona. "No hay intención de perjudicar a ningún miembro de la corporación", indicaba Perles cuando explicaba que los plenos serán el martes por la tarde. "Es una decisión razonada", alegó. Como ya publicó este diario, entre esas razones estaría que siendo martes y no lunes como el anterior mandato, los ediles tienen más tiempo para preparar las sesiones. Defendamos Calpe contestaba. Su portavoz Paco Quiles indicó que su grupo no había propuesto ninguna opción porque pensaban que seguirían lunes: "No nos parece justo" el cambio. Así que propusieron que se hicieran viernes por la tarde o siguieran los lunes.

El popular Sánchez alegó que se había presentado "documentación razonada y razonable" sobre la celebración el primer día de la semana para que "pueda participar la oposición". Así, calificó la actitud del tripartito de "rodillo" y "poco propia de algunas personas del gobierno". Y personalizó en Juan Manuel Del Pino, portavoz de Somos Calpe, esta afirmación: "Ha sido una decepción absoluta. Jamás pensaba que apoyaría que el portavoz del mayor partido de la oposición no pudiera estar en los plenos". Y dijo más: "No se si es pleitesía al caudillismo o porque está realmente de acuerdo con la decisión" y "me sorprende en ambos casos".

Del Pino no se quedó callado: "Estoy sorprendido con lo que se ha dicho. No me esperaba esta salida tan espectacular del PP". Y les acusó de "querer dar una imagen de victimismo" desde el primer día. Por su parte, el portavoz del PSOE en el gobierno, Guillermo Sendra, se mostró sorprendido por el tono del primer pleno: "Si toda la legislatura va a ser así tenemos bien ganados los sueldos". Alegó también que "no hay ninguna intención" de que las sesiones sean los martes. Sobre el "rodillo" apuntó que "en el primer pleno ya nos acusan de ello. Ven fantasmas donde no los hay e igual es porque igual lo habrían así ustedes o están acostumbrados a que los haya".

Sala tomó finalmente la palabra para criticar a Sánchez: "Llevo seis meses soportando que esté en el pueblo queriendo dirigir el Ayuntamiento desde fuera, ahora que es portavoz, lo quiere hacer desde dentro". Y rechazó que "haya ninguna obsesión con usted, no quiero fastidiarle. Por encima del personalismo está el interés general".

El punto de las sesiones plenarias fue el de debate más agrio, aunque el tono no llegó a rebajarse en los siguientes donde se aprobaron las retribuciones y dedicaciones de los concejales y personal eventual, las comisiones informativas y nombrar los representantes del Gobierno en órganos colegiados y en Aguas de Calpe. Como publicó INFORMACIÓN, los sueldos de los concejales con dedicaciones exclusivas subirán este mandato hasta los 48.000 euros, una medida que fue criticada por la oposición.

Paco Quiles, de Defendamos Calpe, ha señalado que "hay que justificar cada euro público, ¿qué ganan los ciudadanos con estas subidas del sueldos? ¿qué experiencia acumulan los concejales?, no entiendo que tengan que cobrar esas cifras y más cuando las grandes responsabilidades están externalizadas".

Por su parte, César Sánchez presentó una enmienda solicitando que se indique qué retribuciones corresponden a cada grupo político para que sea el propio grupo quién determine quién las asume. El portavoz socialista, Guillermo Sendra, ha afirmado que "la política debe estar bien remunerada conforme a la responsabilidad y funciones que asume cada concejal porque si no sólo la élite podría dedicarse a la política. Hay que dignificar la politica con retribuciones normales".

Con todo, el único cambio en los sueldos es que finalmente el tripartito tendrá seis dedicaciones exclusivas y cinco parciales después de que un concejal del PSOE haya renunciado a la exclusiva por la parcial. Así, aunque se había ofrecido tres dedicaciones al 50% para el PP y una para Defendamos Calpe, los populares tendrán finalmente una eclusiva y una parcial y el otro grupo de la oposición indicó que no hará uso de este sueldo.