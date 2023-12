El Ayuntamiento de Calp ya tiene aprobado de forma definitiva el presupuesto para 2024. Un trámite que se ha llevado a cabo en el pleno extraordinario de este jueves en el que las cuentas municipales del tripartito de Somos Calpe, PSOE y Compromís han salido adelante solo con sus votos y tras rechazar las alegaciones y 10 enmiendas que el PP había hecho al documento. Las cuentas ascienden a cerca de 47 millones de euros.

Aprobar los presupuestos solo con el apoyo de los que gobiernan no es algo inusual. Lo que sí lo ha sido en Calp es que en las bancadas donde se ubican los concejales de todos los partidos eran numerosas las sillas vacías. Así, la propuesta de las cuentas que regirán el Ayuntamiento y, por tanto, la ciudad el próximo año han salido adelante con la presencia de 15 de los 21 concejales que forman la corporación.

Al pleno han asistido 10 de los 11 ediles del gobierno local por la ausencia del portavoz de Compromís, Ximo Perles, por su reciente paternidad. Así, en la oposición, había aún menos concejales. Del PP solo han asistido cinco de los ocho ediles porque no han acudido Miguel Crespo, Paco Avargues y Noelia Císcar, que estaba en Les Corts. Los dos regidores de Defendamos Calpe, Paco Quiles y Toni Tur, tampoco estaban en el pleno tras anunciar que así sería hace unos días por la premura para convocar esta sesión.

El PP presentó al presupuesto del tripartito hasta 10 enmiendas, con un montante de 300.000 euros, que proponían la redacción del proyecto básico y de ejecución de una nueva piscina municipal, ampliar la partida del Plan de Empleo, poner en marcha una línea especial de autobús directo al hospital de Dénia, el bono taxi para el desplazamiento de colectivos vulnerables a servicios esenciales dentro del municipio, ampliación del carril bici, la redacción de un proyecto básico y de ejecución de una pista de atletismo, incremento de la subvención de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Calp, la puesta en marcha de un campamento de verano para personas con capacidades especiales, ayudas a la Cofradía de Pescadores para sufragar el gasóleo y un plan de promoción del Peix de Calp y la gamba blanca así como la implementación de un Plan de Digitalización para PYMES y Autónomos.

El portavoz del PP, César Sánchez, califica los presupuestos de "continuistas y sin ambición" y ha señalado que las dos grandes inversiones previstas, el instituto y el vial J, son de "otras instituciones" – de la Generalitat y la Diputación de Alicante, respectivamente – "lo que pone de manifiesto la falta de ambición de este gobierno que vive de la herencia e inercia de los presupuestos del PP de los últimos años". Y ha insistido que han presentado estas enmiendas para "ayudar y mejorar estos presupuestos", unas enmiendas que, ha asegurado, "responden a las necesidades reales de nuestro pueblo". Pero todas fueron rechazadas por el gobierno local.

El popular ha criticado además la convocatoria del pleno que ha hecho que los concejales de Defendamos Calpe no hayan estado presentes. La concejala de Compromís, Mireia Ripoll, ha recriminado a Sánchez, al igual que otros compañeros del gobierno local, que precisamente el pleno se ha celebrado como "consecuencia de la presentación por parte del PP de dichas alegaciones".

Así ha apuntado que "de lo contrario, las cuentas municipales hubieran pasado a estar aprobadas de forma definitiva". Y ha señalado que dichas enmiendas "reforman totalmente este presupuesto que se ha pactado y estudiado mucho" y no ha dudado en calificarlas como "carta a los Reyes Magos". No obstante, ha indicado que las estudiarán y no ha descartado que alguna de ellas pueda ser llevada a cabo a través del remanente de tesorería si así lo decide la junta de gobierno.

Critica a las enmiendas del PP

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Guillermo Sendra, ha manifestado que las enmiendas "son poco serias" y que el único objetivo de presentarlas es que el portavoz del Partido Popular "tenga sus cinco minutos de gloria" ante los medios y las redes sociales. El portavoz de Somos Calpe, Juan Manuel del Pino, ha destacado que desde el equipo de gobierno están abiertos a escuchar las aportaciones de la oposición y ha recriminado a Sánchez que "todas sus propuestas se podrían haber hablado antes, se podría haber negociado, pero no se puede cuando a pocos días de finalizar el plazo de alegaciones presentan ustedes estas propuestas".

Con todo, la alcaldesa Ana Sala ha insistido en que la celebración del pleno "la ha provocado el PP" y que este se había de celebrar de forma urgente para que los presupuestos municipales estuvieran aprobados de forma definitiva antes de que finalizara el año como establece la ley teniendo en cuenta que el plazo de presentación de alegaciones finalizó el 26 de diciembre. Y ha calificado el presupuesto para 2024 como "solvente, responsable y transparente y que resuelve en gran medida los problemas que tiene Calp en este momento".

Como ya publicó este diario, las cuentas municipales para el próximo año ascienden a 46.962.815 euros, lo que supone un incremento del 1’13 % respecto a 2023. Los presupuestos recogen como inversiones más importantes, la reforma integral del Parc dels Garrofers para lo que se cuenta con una subvención de la Diputación dentro del Plan +Cerca, una inversión de 1.617.600 euros en el tramo 6 del Vial J, 145.000 euros para el mantenimiento y mejora del carril bici y 100.000 euros para la ampliación del Cementerio.

Otras inversiones contempladas son 30.000 euros para una oficina policial en la playa de la Fossa, 54.000 euros para la reposición de fondos de la planta desalinizadora y 269.000 euros para el proyecto de drenaje de aguas pluviales en la entrada del cementerio. Y la inversión más destacada del presupuesto sin duda es la de 5.400.000 euros que se destinan a la construcción del segundo IES dentro del Pla Edificant. Y se destinan 125.000 euros para los actos de celebración de centenario de la Cofradía de Pescadores.

Debate del estado del municipio

El Ayuntamiento de Calp también ha celebrado este jueves otro pleno para el debate del estado del municipio. Una sesión en la que cada grupo político ha puesto sobre la mesa su opinión de cómo está la ciudad en este momento, con una visión más positiva por parte del tripartito y otra mucho más negativa del PP en la oposición, como no podía ser de otra forma. Como en la primera sesión del día, Defendamos Calpe se ausentó de la misma.

El portavoz del PP, César Sánchez, ha arrancado las intervenciones para poner sobre la mesa que el gobierno local actual "vive de las rentas" de los populares y es un "tripartito con poca ambición y sin proyecto". Y tras decir que Somos Calpe, PSOE y Compromís trabajan con la herencia del PP también ha criticado cómo se encuentra la localidad y las carencias que tiene en este momento, por ejemplo, en limpieza o en un casco antiguo "abandonado" a su suerte. Así recalca que las únicas inversiones previstas vendrán de otras administraciones y que hay proyectos que no pueden esperar como la pasarela de la N-332.

La concejala de Compromís, Mireia Ripoll, ha desgranado algunas de las propuestas llevadas a cabo en las concejalías que ostenta su partido. Lo mismo ha hecho el portavoz del PSOE y el de Somos Calpe. Y los tres partidos han destacado la buena relación que tiene el gobierno local tras estos meses desde que firmaron el pacto.

Por su parte, la alcaldesa Ana Sala ha centrado gran parte del debate en poner el acento en que el municipio es "el más saneado de la comarca" en el ámbito económico al no tener deudas. Y además destaca cómo el Ayuntamiento tiene "35 millones" en los bancos a los que está sacando rendimiento con intereses. Todo ello a pesar de que "no nos dejan usarlo" debido a las reglas a nivel nacional que no permiten esa cuestión.