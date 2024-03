Belén Devesa, la inspiradora trayectoria de una artista alicantina: de cantar en las calles a brillar en televisión

Belén Devesa es pura garra y corazón. Esta compositora y cantante de Alicante demuestra que cuando se trata de seguir lo que amas, no hay obstáculo grande ni pequeño que te pare. A los 19, ya estaba metida de lleno en el mundo de la música, empezando en una orquesta de Crevillente y marcándose un tanto con su primer programa en Netflix, “A cantar”. Pero, claro, la vida te tira curvas, y con la pandemia, tuvo que dejar la orquesta y reinventarse.

No se quedó de brazos cruzados cuando el mundo parecía parar; se fue a Madrid a buscarse la vida, cantando en las calles, demostrando que su voz tenía que ser escuchada, aunque fuera entre el bullicio de la gente y el ruido de la ciudad. Y cuando en Madrid ya no se pudo, volvió a Alicante, donde las puertas se le abrieron de par en par: bodas, restaurantes, cualquier evento era bueno para demostrar su talento. El año pasado pudimos disfrutar de la voz de Alicante que conquistó el corazón de España en el programa de televisión Got Talent, llegando a semifinales superando un casting de más de 6.000 aspirantes.

Pero Belén no es sólo su voz. Es la prueba de que cuando quieres algo, tienes que ir a por ello sin mirar atrás. Vivir de la música no es fácil, ensayando, formándose y componiendo entre semana y cuando llega el fin de semana se transforma en la estrella que es, cantando en eventos. Y es que, para llegar donde ella ha llegado, se necesita más que talento; se necesita un apoyo incondicional, como el que le han dado sus abuelos, financiando sus clases de canto y creyendo en ella sin dudar.

Con sólo su voz y un piano -que aprendió a tocar de forma autodidacta durante la pandemia- Belén nos hace sentir. Nos enseña que para emocionar no hacen falta grandes escenarios ni luces de neón, solo autenticidad y pasión. A sus 27 años, ha vivido más aventuras de las que muchos podrían soñar, desde cantar en las calles de Madrid hasta ser parte de una orquesta que recorrió la Comunidad Valenciana. Ahora, sigue compartiendo su música con quien quiera escucharla, creando un ambiente único que solo ella sabe generar.

Belén es un ejemplo claro de que, para triunfar, primero hay que atreverse a soñar y luego luchar con todo por ese sueño. Nos muestra que no importa cuántas veces te caigas o te digan que no, lo importante es seguir adelante, con la música por bandera y la pasión como guía. Su historia es un llamado a todas las mujeres emprendedoras y a cualquiera que tenga un sueño por cumplir: la clave está en no rendirse nunca y en creer en uno mismo, cueste lo que cueste.