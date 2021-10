En tiempos en los que los establecimientos y grandes cadenas de comida basura proliferan, comer en un lugar adecuado a nuestro bolsillo, rico y saludable puede ser una tarea complicada. Muchas personas se niegan a caer en la tentación de acabar comiendo algo poco nutritivo y optan por preparar recetas sanas y trasladar su dieta a su lugar de trabajo. Las recetas de comida para llevar al trabajo se han vuelto muy populares, ya que te facilitan a planificación de tu menú semanal (sobre todo si eres de los que hacen batch cooking) y suelen ser recetas fáciles y sencillas sin perder la esencia del real fooding.

De esta manera, se ahorra tiempo, dinero y se come de manera saludable durante los días laborales de la semana. Sin embargo, confeccionar una comida sabrosa en 'tupper' no es tarea sencilla, más si no queremos almorzar todos los días algo similar. Por ello, os acercamos siete recetas de comida para llevar al trabajo y que son beneficiosas para el organismo que podréis incluir en vuestra dieta.

Ensalada de quinoa con frutos del bosque y frutos secos

Las ensaladas son un plato saludable y sencillo de preparar al que mucha gente recurre. En esta ensalada de quinoa con frutos del bosque, debemos tener cuidado de que la quinoa no se nos pase en el fuego, para lograr el punto óptimo de cocción.

Para cocinar este plato utilizaremos: quinoa, pechuga de pollo, una naranja, un puñado de nueces, un puñado de frutos del bosque, unas pocas almendaras, avellanas, nueces o un mix de las tres, una rúcula, aceite de oliva virgen extra, sal y vinagre.

Ponemos una olla con agua a hervir en el fuego y mientras se calienta, lavamos la quinoa con agua fría. Una vez que el agua comience a hervir introducimos la quinoa, debe haber, más o menos, el doble de agua que de quinoa, y bajamos la potencia del fuego. Freímos con poco aceite los trozos de pechuga en una sartén y pelamos la naranja y cortamos sus gajos. También podemos quitar las pepitas para que sea más cómodo a la hora de comerlo.

Mezclamos en un bol la quinoa, la naranja y la pechuga y le añadimos los frutos del bosque y los frutos secos. Para acabar, podemos llevar en una botella pequeña aparte la vinagreta preparada. La echaremos en el momento de comerla.

Pollo al horno con boniato

Para cocinar esta receta necesitaremos: tres pechugas de pollo, tres boniatos, dos cebollas tiernas, un bote de tomate frito, un manojo de albahaca fresca y sal y pimienta. Si queremos darle un toque de picante podemos utilizar una guindilla seca.

Para llevar a cabo este plato podemos empezar por cortar las cebollas en rodajas y las pechugas en filetes. Después, tendremos que lavar y pelar los boniatos y cortarlos en rodajas finas que introduciremos en el horno junto al pollo y a la cebolla. Habría que añadir la sal, al gusto, en este momento. Además, deberíamos añadir el tomate frito y poner en funcionamiento el horno. Una vez que saquemos el plato, añadiremos la albahaca por encima. Si somos amantes del picante, podemos añadir alguna guindilla seca, pero teniendo cuidado de no pasarnos.

Quiche de alcachofas

Para realizar esta deliciosa receta necesitaremos los siguientes ingredientes: 3 alcachofas en conserva, 1/2 cebolla, 15 g de almendras, 125 ml de nata 0%, 50 g de jamón serrano, 125 g de masa de hojaldre, queso light, 1 huevo, 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta.

Para cocinar este menú, pondremos todos los ingredientes de la masa en un cuenco, mezclamos bien hasta conseguir una bola de masa y lo dejamos enfriar en el frigorífico durante unos 30 minutos. Mientras, pelamos las alcachofas, las colocamos en un cuenco con agua y limón y las reservamos.

Después, calentamos aceite en una sartén y añadimos las alcachofas cortadas en trozos muy pequeños. Las salteamos durante unos minutos y las apartamos.

Ponemos un círculo de masa en un molde y lo introducimos en el horno, previamente calentado a 170 ºC, durante unos 10 minutos. Sacamos el molde del horno y lo rellanamos con las verduras, la cebolla y el queso. Batimos el huevo, le añadimos la nata, la sal, la pimienta y rellenamos el molde con la mezcla. Horneamos durante otros 10 minutos hasta que el quiche se haya dorado. Una vez terminado, lo colocaremos en un 'tupper' y podremos degustar de este manjar en el lugar que queramos.

Ensalada de coliflor

Para realizar esta ensalada utilizaremos mayonesa, perejil, aceitunas, un trozo pequeño de jamón york o pavo y el ingrediente principal, un cuarto de coliflor, con eso valdrá.

Se limpia bien la coliflor y se pone a cocer en agua hirviendo con sal. Ya cocida, se deja enfriar y se corta en pedazos iguales, a poder ser pequeños, que se colocarán en una ensaladera. Se pica el jamón york o el pavo junto con las aceitunas y el perejil y se añade todo ello a la coliflor. La ensalada se baña con una mayonesa muy clara, o con salsa vinagreta, y se sirve muy fría.

Judías verdes con tofu

El tofu, un ingrediente muy recurrido en las dietas veganas y vegetarianas, es una gran fuente de proteínas que nos aporta además los ocho aminoácidos fundamentales. Acompañado de unas judías verdes, un alimento rico en fibra, vitamina C y varios minerales importantes, hacen de éste un plato muy beneficioso para nuestra salud.

Para cocinar este plato se han de emplear: 60 gramos de tofu, un vaso y medio de judías verdes, un poco de salsa de soja, se pueden añadir un diente de ajo cortado en láminas finas y un poco de sal.

Marinamos el tofu, fileteado o en forma de dados, durante unos cuarenta minutos con un chorro pequeño de soja para que adquiera sabor. Cocemos las judías verdes y mientras tanto doramos un diente de ajo cortado en láminas. Cuando las judías estén listas, las escurrimos y añadimos el tofu, cortado en dados y los trozos de ajo. Podemos echar un poco de sal y lo introducimos en el 'tupper'.

Arroz con pisto

Para elaborar un plato de arroz con pisto, necesitaremos: 1,5 tazas de arroz, un pimiento verde, dos berenjenas peladas y troceadas, una cebolla, un calabacín troceado, 200 gramos de tomate triturado, aceite y una pizca de sal.

Ponemos el arroz en un recipiente, vertimos sobre el agua hirviendo salada y le agregamos una cucharada de aceite. Se cocina en el microondas, al 100% de potencia, durante 12 minutos, y lo dejamos reposar después, de forma que quede bien seco. Lo pasamos a un molde de corona y se reserva.

Aparte, ponemos un poco de aceite con el pimiento y la cebolla picada muy menuda y se cocina en el microondas durante siete minutos a máxima potencia, procurando remover alguna vez durante ese tiempo. Añadimos entonces el tomate, las berenjenas y el calabacín y removemos para mezclarlo bien. Se sigue cocinando, sin variar la potencia, otros 20 minutos. Durante este tiempo removeremos al menos tres veces y rectificaremos de sal. Por último, desmoldamos el arroz en el 'tupper', se coloca el pisto en medio de la corona de arroz.

Macarrones con atún

Se trata de una receta simple, fácil de elaborar y ligera. Quizá no sea el plato más original, pero sin duda, es una idea perfecta para los días en los que no tenemos demasiado tiempo para dedicar en la cocina.

Para elaborar esta receta utilizaremos: 150 gramos de macarrones (pesados en seco), una cebolla, varios tomates cherry, albahaca seca y dos latas de atún.

Para realizar este plato tendremos que empezar por hervir los macarrones en una olla. Mientras el agua se va calentando, podemos ir lavando los tomates cherry y cortándolos por la mitad. En una sartén con un poco de aceite doramos la cebolla y añadimos el atún. Con unos tres minutos en el fuego valdrá. Cuando los macarrones estén en su punto, los sacamos y los introducimos en la sartén junto a la cebolla, los tomates y el atún. Con un par de minutos será suficiente. Sacamos del fuego nuestro plato y le añadimos la sal y la albahaca.