Ya tuvieron sus “cositas” cuando Arkano se tuvo que tirar del helicóptero en Supervivientes pero parece que el “idilio” entre el rapero alicantino y Jorge Javier Vázquez va por buen camino.

Lo cierto es que el presentador no pierde la oportunidad de “tirarle los trastos” a la mayoría de concursantes masculinos de la edición (aunque creemos que su favorito es Rubén el bombero) pero con Arkano tiene un algo especial.

Era el turno de nominar del alicantino y como recibimiento el catalán le dijo: “Estamos solos Arkano, la palapa, el fuego, tu, yo…” a lo que Arkano respondía “me encanta este momento Jorge”.

Y a partir de ahí empezaba la petición del presentador que quería un rap dedicado a él mismo (cómo no) y como detalle le indicaba que iba vestido de blanco. Pues allá que se arranca Arkano: “Lo primero un beso para mi gente de Alicante…” y hasta ahí. El arranque no gusta a Jorge Javier porque, claro, no habla de él y lo corta en seco: “Vamos a borrar lo de mi gente de Alicante. Yo quiero que me rapees a mi, a mi, a mi, yo, yo, yo”.

Arkano, que es un profesional, se rehace y continúa:

“Jorge tienes mucha prisa,

te voy a ser franco,

a ver si vas a ser de los que rápido tira el blanco.

Como blanco vas vestido.

Sé que te tengo enamorado

pero te gustaba más cuando estaba ahí enganchado”

La ovación del público no se hacía esperar y Arkano aclaraba que “quería empezar hablando de Alicante y luego hilar e ir a lo nuestro”.

“Me encanta Alicante”, decía Jorge, “anda que no he triunfado yo en el Teatro Principal de Alicante”, haciendo referencia a la gira teatral con la que recorrió España hace algunos años.

La nominación de Arkano y el mensaje a su novia

Y por fin le tocaba nominar. El alicantino escribía el nombre de Aurah y explicaba que la canaria “es el origen de la mayor parte de los conflictos aquí y porque pese a sus problemas físicos pues no ha puesto mucho de su parte tanto para integrarse en el grupo como para aprender de supervivencia”.

Arkano no ha querido dejar pasar la oportunidad de mandarle un mensaje cariñoso a Alazne Aurrekoetxea, que al parecer vuelve a ser su novia. Después de que en 2022 anunciaran que eran pareja, el rapero comunicaba en julio del año pasado que su relación se había roto. Ahora el rapero junto al nombre de Aurah escrito en el papel de la nominación escribía “Alaz AMZ” acompañado de un corazón.

Así que parece que la pareja está junta de nuevo a pesar de que ella en sus redes sociales no ha compartido ningún mensaje del alicantino ni ha hecho referencia a su participación en Supervivientes, sí que ha comentado en las fotos del artista en Instagram.

Concretamente en la de su salto del helicóptero, la deportista escribía: “Saltando con mucho style. Ahora a vivir la experiencia al máximo. Te quierooo” y en otro de sus vídeos le escribía: “Aprovecha y disfruta de esa experiencia tan única. Vamos con todo txapeldun. Aquí estaré esperándote con infinitas ganas. Te quieroooo”, a lo que el rapero respondía “se va a pasar más rápido de lo que crees, ya verás. AMZ”.