Laura Matamoros ha abierto su corazón y ha compartido abiertamente detalles sobre su vida en Supervivientes. Lo que comenzó con Kiko Jiménez, quien expresó su deseo de una charla sin restricciones, acabó diciendo que se había levantado con "ganas de salseo" y esperaba una entrevista en la que la hija de Kiko Matamoros no rechazara ninguna pregunta. Este deseo se materializó en un programa propuesto por Jiménez, denominado "se va a llamar 'Limbo Salseo'".

Kike Calleja, como periodista del corazón que es, introdujo el programa en un tono que imitaba a un reportaje en directo, sugiriendo que Laura Matamoros era una figura envuelta en polémica, preparando el escenario para suculentas exclusivas sobre su vida privada: "Tenemos una persona a la que vamos a entrevistar y que le rodea mucho la polémica". Cuando Laura apareció, confesó sentirse nerviosa, una revelación sorprendente dada su experiencia en el mundo del corazón.

Recordemos que Laura Matamoros no es ajena al mundo televisivo ya que participó en Gran Hermano VIP (donde ganó) y una edición anterior de Supervivientes donde ya coincidió con Kiko Jiménez.

Su vulnerabilidad se hizo más evidente al hablar sobre los momentos que más han marcado su vida y que han sido dos: cuando nacieron sus hijos y la dolorosa separación de sus padres. “Pero no quiero volver a recordarlo. Me crea un poco de traumilla", explicaba Laura que añadía que "Con mi padre hablo mucho. Puede que tenga más confianza con él en ciertos temas que con mi madre".

Vuelta a la polémica con Makoke

La conversación se profundizó cuando se tocó el tema de su relación con su padre y Makoke, la madre de una de su hermana. En la actualidad Laura y Makoke no tienen ningún tipo de relación y no creemos que la vaya a haber después del grito de Laura al saltar del helicóptero, el famoso: “¡Makoke a la calle!”.

En cuanto a si algún día perdonará o no a Makoke, Laura aseguraba que no es cuestión de perdonar o no: "Es cuestión de que el tiempo pone a cada uno en su lugar. No creo que sea buena persona teniendo en cuenta todo lo que ha pasado".

Laura criticó a Makoke, insinuando una influencia negativa sobre su relación paterna y comentando sobre su breve matrimonio con su padre, lo que reveló su percepción de Makoke como alguien perteneciente al pasado.

Sobre por qué no fue a la boda de su padre con Makoke, Laura ha señalado que "la madre de mi hermana ya no me interesa nada. Ese rubio platino se me ha quedado muy antiguo ya. Duraron dos telediarios. Sé cómo lo ha pasado mi padre durante la separación porque he estado con él. No se lo han puesto fácil".

La difícil situación familiar

Además, Laura compartió reflexiones sobre la dinámica familiar, mencionando la complicada relación de su padre con su tía y cómo estas tensiones familiares afectan a cada miembro de manera diferente. A pesar de los desafíos, destacó la importancia de la elección personal en la forma de manejar estas situaciones.

Laura también abordó la relación con su primo Carlo y todos los problemas judiciales que está teniendo que le obligan a llevar una pulsera telemática y que puede que lleven a prisión, desmintiendo cualquier idea de tensión y expresando una relación positiva que calificó como “fenomenal”.

Por último, Kike Calleja no podía dejar pasar la oportunidad de preguntarle por la relación entre Carlo y Alejandra Rubio. En este sentido, la hija de Kiko Matamoros ha afirmado que “no tenía ni idea” de la relación de ambos pero que “Si Alejandra es feliz lo veo muy bien”, dando por sentado que aprueba la relación de los jóvenes mediáticos.