La salida de Carmen Borrego de Supervivientes ha desestabilizado un poco la continuidad del concurso. El programa decidió que la colaboradora pusiera fin a su paso por Honduras por una cuestión médica que le imposibilitaba continuar con la experiencia, pero eso ha dejado la edición sin un concursante menos.

Al conocer la noticia Nagore Robles no dudó en presentarse voluntaria, pero al descubrir que el programa estaría dispuesto a contar con ella, le entraron unos cuantos miedos que la llevaron a reflexionar hasta este martes. Tras unos días meditando la decisión, la colaboradora comunicó su decisión final en 'Tierra de nadie'.

"Creo que soy lo suficientemente campeona, fuerte y muy buena concursante como para empezar desde el día 1. No me gustaría entrar con el handicap de: 'Si hace una buena prueba es porque entró un mes después', 'si pesca es porque entró un mes después', 'si tiene una buena actitud es porque entró un mes después', 'llega a la final, pero no va a ganar, porque entró un mes después'. Creo que soy una tía cojonuda que merece entrar desde el día 1", sentenció tras agradecer la oportunidad al programa.

"Si gasto esa baza de ser concursante, creo que tendría que ser desde el día 1 y en las mismas condiciones que mis compañeros y tragarme todo el concurso. Estoy dispuesta a sentarme en la mesa de la próxima edición de Supervivientes. Si esta cadena y esta productora me quiere, nos sentamos, porque quiero tirarme de ese helicóptero y ser la campeona", concluyó, postulándose como la primera concursante de 'Supervivientes 2025'.

Y parece que esta petición ya ha sido escuchada porque Carlos Sobera le dio la respuesta. "En la próxima edición de 'Supervivientes 2025', se encontrará Nagore", afirmó el presentador anunciando que la colaboradora será concursante de la próxima edición.