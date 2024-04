La atmósfera en Supervivientes se tensa aún más entre Aurah Ruiz y Rubén Torres. Un incidente cotidiano como preparar el arroz desató un conflicto memorable en Supervivientes, especialmente notorio en Playa Condena. Es importante recordar que esta no es la primera vez que ambos concursantes se enfrentan, ya habían tenido varios encontronazos muy fuertes que incluso llevaron al marido de Aurah, Jesé Rodríguez, a amenazar al bombero catalán.

Todo se iniciaba cuando Arantxa del Sol, quien fue la expulsada de la noche, preguntó si ya era momento de cocinar el arroz. En ese instante, Rubén Torres, quien ejerce como líder de Playa Condena, consultó a los demás si preferían comer en ese momento o esperar. Ante la indecisión y posible demora en la preparación de la comida, la canaria criticaba que la decisión siempre recaía en los deseos del grupo y que, aun sintiéndose mal, tendría que esperar.

"Prepararemos el arroz ahora", dijo Aurah a quien Rubén respondió: "Venga va, ponte a hacer el arroz". La situación se subió rápidamente de tono cuando la mujer de Jesé replicó: "Sí, voy a hacer el arroz desmayada. Si fuera por mí lo hubiera hecho hace una hora”. Rubén le recriminó por tener una energía aparentemente selectiva, recordándole que esa mañana había tenido suficiente energía para recolectar lapas. "Para que te las comieras tú porque yo no las quiero", le contestó Aurah, pero el conflicto no tardaría en intensificarse.

La discusión más subida de tono

La discusión entre ambos alcanzó su punto álgido en Playa Condena. Aurah, fuera de sí, gritó a Rubén: "¡No me toques el c***, asqueroso!". Rubén no se quedó atrás y le respondió también a gritos: "¡No me chilles, payasa!". "¡Estúpido de mierda!", continuó Aurah, y a pesar de la distancia que luego tomaron, aseguró que no se arrepentiría de sus palabras.

Mario defiende a Aurah

Mario González intervino en defensa de Aurah, instando a Rubén a entender que Aurah realmente se sentía mal y criticando el comentario sobre la energía selectiva. “Hay que creerse que está mala. Lo de energía selectiva no se lo puedes decir porque lo que hace siempre lo hace a primera hora. Si luego acaba reventada”, explicaba el novio de Claudia.

Rubén se defendió señalando que Aurah solo había contribuido en la búsqueda de lapas y nunca había ayudado a encender el fuego, a pesar de haber estado todo el día en la zona sin verla participar en dicha tarea. “Sólo ha intentado ir a por lapas desde que está en supervivientes, pero ¿ha venido a ver el fuego como estaba? Ni una vez. Si tiene energía para ir al mar a buscar lapas también tiene energía para venir aquí, meter tres palitos y que salgan llamas”, explicaba el bombero.

Finalmente, Aurah afirmaba que no iba a comer más arroz y que se podían comer su parte.

Este nuevo episodio de desencuentro subraya la ya tensa relación entre Aurah y Rubén, dejando claro que las discrepancias entre ambos son profundas y persistentes.