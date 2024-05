El culebrón de Ángel Cristo en Supervivientes ha llegado a su fin. Tras un puente de la concordia tremendo con Aurah Ruiz el hijo de Bárbara Rey huyó de la isla y estuvieron tres horas buscándolo. Hasta el Ejército de Honduras tuvo que participar en la búsqueda del concursante que traspasó todos los límites físicos del concurso y que finalmente ha sido expulsado del reality de Telecinco.

Durante la conexión de este martes con Carlos Sobera, Ángel, Aurah y Blanca Manchón explicaban cómo se habían sentido durante todo el incidente y pidieron perdón por sus palabras.

Blanca Manchón acusa a Ángel Cristo de empujarla

Pero sin duda de las cosas que más llamaron la atención fueron las palabras de Blanca Manchón. La deportista explicaba que “me he sentido presionada, he sentido miedo por muchas miradas que me ha echado. He sentido mucha ansiedad por las circunstancias que se dieron antes de irse”.

Y, además, añadía que “antes de irse antes me dio un empujón por la calentura que tenían antes de irse por la montaña”. “Me sentí fatal, me sentí desubicada y pido respeto por su parte y por lo que estamos pasando aquí”, remataba Blanca.

En este sentido también se refería a las miradas que les echa el concursante: “Hay miradas que matan y que prefieres estar fuera”.

En el turno de réplica de Ángel Cristo este negaba las acusaciones de miradas “asesinas” y de haberle dado un empujón a la deportista. “Yo en esta chaqueta siempre llevo mis vasos, mi bolsa de café y una cáscara de coco que nos solemos poner aquí el azúcar de la dotación. Cuando yo fui al bebedero a rellenarme el agua, ella chocó con esto, yo no le di un empujón. Yo le dije que había chocado con ella sin querer”.

Las imágenes del supuesto empujón

En este punto, el concurso emitía las imágenes del supuesto empujón pero no se ve el momento en el que Blanca dice que le empujó. Lo que sí se ve es a la deportista diciendo “¿Lo habéis visto no?” y a Ángel ofreciendo la misma explicación en el momento. En ese momento Blanca le decía: “Yo no he dicho absolutamente nada”, “Por si acaso”, respondía Ángel.

“Ángel podías haber pasado muy lejos de mí, estaba yo de espaldas, has venido por detrás y me da igual tu bolsa y tu saco”, decía Blanca.

“Hemos visto las imágenes y no se aprecia ningún empujón relevante, Blanca”, remataba Carlos Sobera.

Sobre que Blanca le llamara animal televisivo, el hijo de Bárbara Rey recordaba que él nunca antes había estado en un reality mientras que Aurah y Blanca sí. “Blanca ha estado en un reality que era un programa de traiciones y ella sí que sabe lo que es traicionar a la gente”.

Por último, Carlos Sobera mandaba un mensaje a los supervivientes: “No perdamos el espíritu de Supervivientes, no comentamos el error de traspasar líneas personas porque hace que perdamos de vista lo bonito que es supervivientes y el ejercicio de resistencia que estamos viendo”.