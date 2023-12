Me siento mal, indignada. Un patán ha expulsado de una discoteca de Alicante a un grupo de mujeres de entre 55 y 84 años, por su edad. Yo estoy en ese rango. Por lo visto, hoy en día, nuestras arrugas, nuestras canas y nuestro cuerpo reconfigurado por la menopausia no es digno de disfrutar de la música de los años 80 en una discoteca. A nuestra generación de mujeres que usó las becas para formarse cuando las familias solo veían necesario que lo hicieran los hombres, que aprendimos a conducir lo antes posible para ser más libres y vivimos intensamente la década de La Movida madrileña, precisamente en los años 80, creciendo entre conciertos y discotecas; ahora, nos echan por nuestra edad. No importa que no nos perdiéramos un concierto de Nacha Pop o Los Secretos, no importa si acudimos a todos los que en España dieron los Rolling o Bruce Springteen. Es inaceptable. Mi generación de mujeres ha trabajado para ser independiente, ha construido puentes donde no los había para las siguientes y nos hemos ganado lo que cantaba Aretha Franklin: "Respect" (Respeto). Somos cardiólogas, ingenieras, economistas, químicas, periodistas, capitanas de aviación, madres, solteras, divorciadas, viudas... Rompimos barreras, viajamos, tuvimos sexo antes del matrimonio, estudiamos idiomas y, sobre todo, trabajamos; mucho. Nos costó, mucho. Crecimos sin modelos válidos para nosotras, cada una a su manera y lo hemos intentado hacer lo mejor posible, para todos. No me reconozco en el espejo cada mañana cuando me pongo la crema hidratante, pero me sigo sintiendo indomable y creo tener derecho a ser y divertirme como yo quiera, sin dramas ni escándalos, como nos gusta a las mujeres, que nunca quedamos para pegarnos en una discoteca o en un partido de fútbol. Lo creía a los 20 y lo defiendo ahora camino de los 60. Respétennos porque somos una generación de mujeres inconformista y muy numerosa, que hemos vivido siempre fuera de casa. Hasta el último minuto estamos dispuestas a darlo todo, no somos de quedarnos en el salón mirando la tele, porque la casa se nos cae encima. Por favor, acéptenlo de una vez por todas.