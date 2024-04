Pues sí, «Españoles por el mundo» se ha convertido en uno de los programas más resistentes de erreteuveé. Lleva 19 temporadas en danza. El primer episodio se emitió el 23 de febrero -joder- de 2009. Las mayores críticas las recibió por ofrecer en su enfoque una imagen demasiado positiva de lo que es vérselas en el extranjero. El caso es que, para compensar, se puso en marcha un enfoque con paisanos viviendo en tierras hostiles titulado «¿Qué hago yo aquí?» y duró ná y menos. La gente no está por la labor de sufrir por sufrir. Sin embargo, las otras cámaras han puesto los pies en más de 150 países y en un millar largo de ciudades. Como saben, un buen número de autonómicas han seguido la estela. Reconozco que la fórmula me engancha. Los que un día abandonamos el lugar de origen extraemos de sus entrañas un variado cóctel de sentimientos del que nos sentimos partícipes, aunque llevemos el doble de años residiendo en otro punto en el que seguramente hemos alcanzado metas en unas condiciones que hubiesen sido difícil de lograr si no llegamos a movernos a tiempo. Pero da igual. Con los recuerdos no hay quien pueda.

Ahora bien, si les digo en qué cadena puede verse el espacio «Nos vemos en el bar», fijo que lo acertarían en el trivial. «Es una iniciativa que nos va a permitir conocer de otra manera los barrios y calles de nuestra Comunidad» advierte la productora que estuvo al quite después de que la hostelería celebrara por todo lo alto el 2 de mayo de quien en plena pandemia colocó la esencia de la libertad en tomarse una caña en las terracitas. Vienen desfilando bares con azoteas, taurinos, castizos o centenarios entre otros. Los artífices de la idea son los de «Españoles por el mundo» para quienes en este caso se trata de «un recorrido por los bares de Madrid grabados a fuego, los de siempre, los atípicos, los de raciones enormes, las de recetas secretas familiares...». Ojú, ahí es donde se me abrieron las carnes. Pensé: a ver si va a resultar que las mejores gildas y bravas son de unos primos de la libertadora.