Benvolgut Síndic de Greuges, m’adreço a vostès en una carta oberta que espero que em publiqui algun diari. Junt amb moltíssima gent, he participat en els 5 dies de vaga del sector de l’educació. Com ja saben, la vaga va ser convocada de forma unitària per 7 sindicats (sectorials i generalistes), la CNT i els sindicats d’estudiants (que es van unir els dos últims dies). Donada la capacitat de negociació de la conselleria i el govern, considero que, tot i que tenim un bon equip de representants sindicals, ens trobem en situació de desemparament davant l’administració.

Repassant les seves últimes actuacions sobre el “Pacte contra la segregació escolar”, podria estar d'acord amb vostès en que el problema número 1 del nostre sistema educatiu és la segregació escolar; espero que aleshores també podríem acordar que, actualment, el problema número 2 és una conselleria que no escolta els i les docents i que no creu en la funció pública. Sóc d’aquestes persones ingènues que encara ho fa; això de creure que hi ha certs drets que només es poden garantir des d’un espai públic de qualitat. És per això que també crec en vostès i aquesta vegada, els envio una carta oberta. En breve enviaré a través de la seva web on sempre he rebut un tracte excel·lent. De moment, agafin si us plau, qualsevol dels greuges que està patint l’escola pública catalana des de fa més de 10 anys, qualsevol de les demandes dels sindicats serien idònies per obrir una actuació d’ofici.