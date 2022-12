El pasado jueves 1 de diciembre regresé de viaje a Alicante desde Madrid y para ello lo hice en un tren AVE de RENFE. Debí de tomar el tren en la estación madrileña de Chamartín y todos los viajeros tuvimos que sufrir un retraso de cuarenta y cuatro minutos en nuestra llegada a Alicante debido a que no había tren en Madrid para traernos a Alicante. Sí, tal y como lo leen. RENFE no tenía un AVE disponible para la hora de salida y tuvimos que esperar a que quedase uno libre. Por esta razón llegamos a Alicante con retraso. No es la primera vez que ocurre y esto es por la incompetencia de RENFE. Por motivos laborales viajo mucho a Madrid y no hay día que los AVE que proceden del norte de España hacia Alicante lleven retraso. Es penoso el servicio ferroviario del AVE que conecta con nuestra capital. Y a esto hay que sumarle el gran trastorno del cambio de la estación de Atocha por la de Chamartín para tomar los AVE hacia Alicante. Te obliga a coger autobús, metro, cercanías o taxi para llegar a Chamartín cuando para hacerlo en Atocha no había estos inconvenientes que suponen más de media hora para llegar a Chamartín. Es penoso y lamentable el servicio AVE de RENFE con Alicante pero a ellos no les debe de preocupar en absoluto ya que Alicante, como siempre, está en la cola de todo lo habido y por haber.